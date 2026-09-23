Vì sao iPhone Duo có thể thay đổi cách người dùng đọc tài liệu trên iPhone?

Khi màn hình iPhone không còn là giới hạn lớn nhất

Trong nhiều năm, iPhone ngày càng có màn hình lớn nhưng cách người dùng đọc tài liệu về cơ bản không thay đổi nhiều. Một trang PDF khổ A4 thường phải thu nhỏ để nhìn toàn bộ bố cục, hoặc phóng lớn rồi liên tục kéo ngang, cuộn dọc. Những bảng dữ liệu nhiều cột, bản trình bày hay tài liệu có hình minh họa càng dễ tạo cảm giác chật chội.

Ngay cả iPhone 18 Pro Max với màn hình 6,9 inch vẫn là một thiết bị dạng thanh, vì vậy không gian hiển thị về cơ bản vẫn được tối ưu cho trải nghiệm smartphone truyền thống.

iPhone Duo tạo ra khác biệt bằng cách thay đổi chính diện tích sử dụng. Khi đóng, máy có màn hình ngoài 5,4 inch để xử lý các tác vụ nhanh. Khi mở, người dùng có màn hình Super Retina XDR 7,6 inch, được Apple cho biết có diện tích lớn hơn 50% so với màn hình iPhone 18 Pro Max. Đây cũng là màn hình lớn nhất từng xuất hiện trên một chiếc iPhone.

Giao diện thu nhỏ và mở rộng của iPhone Duo

Khác biệt này đặc biệt có ý nghĩa với tài liệu. Một trang web dài, file PDF, báo cáo hay bài nghiên cứu có thể hiển thị nhiều nội dung hơn trong mỗi lần cuộn. Người dùng không nhất thiết phải liên tục phóng to chỉ để đọc một đoạn văn hoặc xem rõ một bảng biểu như trên màn hình điện thoại nhỏ.

Apple còn sử dụng bề mặt Nano-texture cho màn hình trong nhằm giảm độ chói và phản xạ. Khi đọc tài liệu trong thời gian dài hoặc làm việc ở nơi có nhiều nguồn sáng, yếu tố này có thể quan trọng hơn những hiệu ứng hình ảnh thường được nhắc đến khi nói về màn hình smartphone.

Không chỉ đọc với diện tích lớn hơn mà còn có thể đọc theo cách khác

Diện tích lớn hơn mới chỉ giải quyết một phần vấn đề. Thay đổi đáng chú ý hơn nằm ở cách iOS 27 tận dụng không gian đó.

Lần đầu tiên trên iPhone, Split View cho phép mở hai ứng dụng song song. Điều này tạo ra những tình huống sử dụng khá thực tế với người thường xuyên làm việc cùng tài liệu: mở PDF bên trái và ứng dụng ghi chú bên phải, đọc tài liệu trong Safari trong khi trao đổi qua ứng dụng nhắn tin, hoặc kiểm tra một báo cáo trong lúc đối chiếu số liệu từ nguồn khác.

Tính năng Split View ấn tượng trên iPhone Duo

iPhone Duo còn cho phép mở hai cửa sổ của cùng một ứng dụng như Safari. Thay vì liên tục chuyển qua lại giữa các tab, người dùng có thể đặt hai nguồn thông tin cạnh nhau để so sánh. Các cặp ứng dụng thường xuyên sử dụng cũng có thể được lưu lại để mở nhanh vào lần sau.

Đây là khác biệt đáng kể so với cách đọc tài liệu trên iPhone truyền thống. Mục tiêu không còn đơn giản là "nhét một trang tài liệu lên màn hình điện thoại" mà tiến gần hơn tới một không gian làm việc thu nhỏ.

Cả màn hình ngoài và màn hình trong của Duo còn có cùng tỷ lệ khung hình. Nhờ đó, Apple cho biết nội dung có thể được điều chỉnh theo tỷ lệ khi chuyển giữa hai màn hình. Người dùng có thể bắt đầu đọc nhanh một email hoặc tài liệu khi máy đang đóng, sau đó mở Duo để có thêm không gian mà trải nghiệm hiển thị vẫn duy trì sự liên tục.

Từ đọc tài liệu đến trực tiếp làm việc trên tài liệu

Một thay đổi khác đáng chú ý sẽ xuất hiện khi iPhone Duo hỗ trợ Apple Pencil (USB-C) vào cuối năm 2026. Theo Apple, bút có thể được sử dụng để ghi chú, phác thảo hoặc đánh dấu tài liệu trên cả hai màn hình.

Sử dụng Apple Pencil trên iPhone Duo để viết ghi chú hoặc đánh dấu trực tiếp thay vì chỉ đọc và chuyển sang ứng dụng khác để ghi lại ý chính.

Tại thị trường Việt Nam, nhiều đơn vị bán lẻ đã công bố giá bán iPhone Duo ngay sau sự kiện ra mắt. Theo khảo sát, iPhone Duo tại Viettel Store có giá niêm yết lần lượt là 64.990.000 VND cho bản 256GB, 71.490.000 VND cho bản 512GB, 84.490.000 VND cho bản 1TB và 103.990.000 VND cho bản 2TB.

Với mức giá thuộc nhóm cao nhất của dòng iPhone, Duo rõ ràng không hướng đến việc thay thế mọi chiếc smartphone hiện có. Giá trị đáng chú ý của thiết bị nằm ở những tình huống mà màn hình điện thoại truyền thống thường trở thành giới hạn.

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