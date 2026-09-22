Xe ga 158cc giá 78 triệu đồng sang hơn SH Mode, thiết kế ấn tượng, siêu tiết kiệm xăng được săn đón

Cạnh tranh Honda Lead, xe ga 125cc giá 44,8 triệu đồng bình xăng 6,9 lít, phanh ABS về Việt Nam có giá bao nhiêu? GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu bình xăng đặt trước dung tích khủng 6,9 lít cùng phanh ABS chống trượt với giá 44,8 triệu đồng, hứa hẹn tạo nên làn sóng mới và đe dọa trực tiếp các đối thủ.

Xe ga 158cc thiết kế ấn tượng, siêu tiết kiệm xăng





SYM Fiddle DX 158

SYM Fiddle DX 158 vừa được nâng cấp với hệ thống truyền động điện ZRSG 3.0, kết hợp động cơ 158 cc làm mát bằng dung dịch cùng loạt trang bị an toàn và tiện ích.

Theo Tạp chí Kiến thức, ở lần nâng cấp này, SYM bổ sung cho Fiddle DX 158 màu sơn bạc titan mờ, tạo diện mạo trầm hơn nhưng vẫn giữ được những đường nét thanh lịch đặc trưng của dòng Fiddle. Thiết kế thân xe lấy cảm hứng từ hình dáng đàn violin, với các đường cong mềm mại kết hợp những chi tiết mang hơi hướng hiện đại, qua đó tạo sự khác biệt so với những mẫu xe tay ga thiên về phong cách thể thao.





SYM bổ sung cho Fiddle DX 158 màu sơn bạc titan mờ

Điểm đáng chú ý trên Fiddle DX 158 mới nằm ở hệ thống ZRSG 3.0 được tích hợp cùng động cơ 158 cc làm mát bằng dung dịch. Hệ thống truyền động điện này hỗ trợ động cơ ở dải tốc độ thấp, cải thiện khả năng tạo lực kéo khi xe bắt đầu di chuyển. Nhờ đó, quá trình tăng tốc từ trạng thái đứng yên được kỳ vọng trở nên nhẹ nhàng và mượt mà hơn.

Điểm đáng chú ý trên Fiddle DX 158 mới nằm ở hệ thống ZRSG 3.0 được tích hợp cùng động cơ 158 cc l

Bên cạnh khả năng hỗ trợ vận hành, Fiddle DX 158 còn được trang bị hệ thống khởi động không độ trễ và chức năng ngắt động cơ khi dừng. Các công nghệ này giúp giảm tiếng ồn và rung động trong những tình huống thường xuyên khởi động hoặc dừng xe, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong môi trường đô thị.

Về an toàn, Fiddle DX 158 sở hữu hệ thống phanh ABS kết hợp kiểm soát lực kéo TCS. ABS giúp hạn chế hiện tượng khóa bánh khi phanh gấp, trong khi TCS hỗ trợ kiểm soát độ bám đường khi tăng tốc. Mẫu xe cũng sử dụng hệ thống treo được thiết kế để hạn chế hiện tượng phần đầu xe ngửa lên khi tăng tốc, kết hợp giảm xóc kép phía sau nhằm duy trì sự ổn định khi vận hành.

Fiddle DX 158 sở hữu hệ thống phanh ABS kết hợp kiểm soát lực kéo TCS.

Không chỉ tập trung vào khả năng vận hành, Fiddle DX 158 còn được thiết kế theo hướng thực dụng. Xe sử dụng hệ thống đèn LED toàn phần, giúp tăng khả năng chiếu sáng và nhận diện vào ban đêm. Khoang chứa đồ dưới yên được làm sâu hơn, đủ không gian cho mũ bảo hiểm 3/4 cùng một số vật dụng cá nhân.

Khu vực sàn để chân phía trước cũng được thiết kế rộng, có thể đặt vali cỡ 20 inch, qua đó tăng khả năng chuyên chở trong những chuyến đi mua sắm hoặc di chuyển hằng ngày. Phía trước người lái là cụm đồng hồ màu có khả năng tự điều chỉnh độ sáng theo điều kiện ánh sáng môi trường, giúp việc quan sát thông tin thuận tiện hơn cả ban ngày lẫn ban đêm.

Giá xe ga 158cc Fiddle DX 158

Phiên bản mới hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách cổ điển nhưng vẫn đề cao khả năng vận hành linh hoạt và công nghệ hiện đại. Xe có mức giá niêm yết là 105.500 Đài tệ (khoảng 85 triệu đồng).

Tuy nhiên, SYM đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua Fiddle DX 158 phiên bản ZRSG 3.0, gồm giảm trực tiếp 6.000 Đài tệ, cộng thêm 4.000 Đài tệ ưu đãi, hỗ trợ trả góp 0% trong 24 tháng và tặng một mũ bảo hiểm Fiddle đặc biệt màu xám. Mức giá sau ưu đãi chỉ còn từ 95.500 Đài tệ (tương đương 75 triệu đồng).

Theo Tạp chí Thanh niên Việt, tại thị trường Việt Nam, nếu SYM đưa mẫu xe này về với mức giá khoảng 65–75 triệu đồng, Fiddle DX 158 sẽ trở thành lựa chọn đáng gờm trong phân khúc xe tay ga cao cấp cho người dùng đô thị – nơi đề cao sự thoải mái, cá tính và chi phí hợp lý.