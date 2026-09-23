Có 60 triệu đồng khách Việt nên mua xe máy điện Honda UC3 hay SH Mode?

Xe máy điện Honda UC3

Honda UC3

Nếu muốn chuyển từ SH mode sang xe điện nhưng vẫn ưu tiên một sản phẩm Honda, UC3 là lựa chọn gần nhất về khoảng giá. Honda công bố giá bán lẻ đề xuất của UC3 bản Tiêu chuẩn là 78,55 triệu đồng với VAT 8% và 80 triệu đồng nếu áp VAT 10%. Phiên bản Đặc biệt tương ứng 79,92 triệu và 81,4 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong chương trình kích cầu được Honda công bố khi mở bán, mức giá giảm còn 56,55 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn và 57,92 triệu đồng cho bản Đặc biệt tính theo VAT 8%. Như vậy, xét theo mức giá kích cầu, UC3 thậm chí thấp hơn SH mode 2027 bản Tiêu chuẩn.

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, điểm khác biệt lớn nhất tất nhiên nằm ở hệ truyền động. UC3 sử dụng mô-tơ điện công suất khoảng 6 kW, tốc độ tối đa được Honda công bố ở mức 82 km/h. Xe sử dụng pin LFP cố định, phạm vi hoạt động khoảng 120 km sau mỗi lần sạc.

Bộ pin đạt chuẩn chống nước IP67 và tiêu chuẩn an toàn UNR136. Honda trang bị bộ sạc công suất 1.200 W, cho phép nạp từ 0 lên 100% trong khoảng 4 giờ hoặc từ 20 lên 80% trong khoảng 2 giờ.

Trang bị cũng là điểm đáng chú ý trên UC3. Xe có màn hình TFT 5 inch kết nối Honda RoadSync, hỗ trợ một số chức năng như dẫn đường và nghe gọi thông qua kết nối Bluetooth.

Ngoài ra còn có Smart Key, cổng USB Type-C, phanh tái sinh, phanh CBS, ba chế độ lái và chế độ hỗ trợ lùi. Khoang chứa đồ dưới yên đạt 26 lít.

Với người dùng quen thương hiệu Honda nhưng muốn chuyển sang xe điện, UC3 vì thế là một phương án khá trực tiếp trong khoảng ngân sách của SH mode.

Xe ga SH Mode

SH Mode

Sự xuất hiện của Honda SH mode 2027 tạo thêm một bài toán đáng chú ý cho người mua xe hai bánh tại Việt Nam: với khoảng 60-68 triệu đồng, tiếp tục lựa chọn xe tay ga chạy xăng hay chuyển sang một mẫu xe máy điện có hiệu năng cao?

Honda SH mode mới có 4 phiên bản, giá bán lẻ đề xuất tính theo VAT 10% từ 60,79 triệu đồng đến 67,59 triệu đồng. Xe bắt đầu được bán tại hệ thống HEAD từ ngày 2/10/2026.

Trong cùng khoảng ngân sách, thị trường xe điện hiện có khá nhiều sản phẩm. Tuy nhiên, nếu tập trung vào những mẫu có hiệu năng và trang bị đáng chú ý, Honda UC3 và VinFast Kinet là hai cái tên có thể đặt lên bàn cân.

Nên mua xe máy điện Honda UC3 hay SH Mode?

Theo Tạp chí Người quan sát, SH mode 2027 vẫn đại diện cho phương án xe xăng truyền thống. Phiên bản mới có màn hình TFT 4,2 inch, USB Type-C, Smart Key được bổ sung cảnh báo quên tắt khóa điện và động cơ cải tiến để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Các phiên bản cao hơn được trang bị ABS bánh trước.

Trong khi đó, UC3 và Kinet đổi lại động cơ xăng bằng hệ truyền động điện, mang đến lợi thế về độ êm và không phát thải tại ống xả, nhưng kéo theo yêu cầu về điều kiện sạc pin và thói quen sử dụng.

UC3 có lợi thế về thời gian sạc, màn hình TFT 5 inch, cốp 26 lít và hệ sinh thái Honda. Kinet có giá mua kèm pin thấp hơn, tốc độ tối đa công bố khoảng 90 km/h và phạm vi thử nghiệm khoảng 145 km. Do đó, bài toán không đơn thuần nằm ở việc mẫu nào có thông số lớn hơn.

Người thường xuyên đi xa, chưa thuận tiện lắp đặt hoặc tiếp cận điểm sạc có thể coi khả năng tiếp nhiên liệu nhanh của SH mode là một yếu tố thực dụng. Ngược lại, người chủ yếu di chuyển trong thành phố, có chỗ sạc ổn định có thể cân nhắc UC3 hoặc Kinet để chuyển sang phương tiện điện.

Với khoảng 60-68 triệu đồng, thị trường xe hai bánh hiện vì thế đã hình thành một lựa chọn khá rõ ràng giữa xe ga chạy xăng và những mẫu xe máy điện có hiệu năng ngày càng tiệm cận nhu cầu sử dụng hằng ngày.