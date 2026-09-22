MPV 6 chỗ giá 345 triệu đồng công suất 184 mã lực, phạm vi hoạt động 510km, rộng ngang Toyota Innova

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MPV 6 chỗ công suất 184 mã lực, phạm vi hoạt động 510km





Dongfeng Fengxing Xinghai V6 2027 - mẫu MPV 6 chỗ với phù hợp với khách gia đình với giá bán quy đổi chỉ 345 triệu. Ảnh: Tổng hợp

Dongfeng Fengxing Xinghai V6 2027 đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc.

Thông tin trên Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, mẫu MPV thuần điện được phát triển theo cấu hình 6 chỗ ngồi 2+2+2, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần một phương tiện phục vụ cả nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những hành trình dài.

Xinghai V6 sở hữu thiết kế ngoại thất theo hướng hiện đại, nổi bật với cụm đèn pha kiểu thác nước đặt hai bên khu vực đầu xe kín và cửa hút gió hình thang. Nắp ca-pô được tạo hình với nhiều đường gân, mang đến diện mạo khỏe khoắn cho mẫu MPV.

Xe có chiều dài 4.835 mm, rộng 1.900 mm, cao 1.755 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm. Kích thước này tạo nền tảng cho không gian nội thất tương đối rộng, phù hợp với cấu hình 6 chỗ.

Đáng chú ý, Xinghai V6 bố trí ghế theo dạng 2+2+2, trong đó hàng ghế thứ hai được tách biệt thay vì sử dụng băng ghế liền. Hàng ghế thứ hai và thứ ba có sàn phẳng, trong khi hàng ghế cuối được bổ sung các hốc chứa đồ. Cách bố trí này hướng đến việc tăng sự thoải mái cho hành khách, đồng thời tạo khác biệt so với những mẫu MPV sử dụng cấu hình ghế truyền thống.

Xinghai V6 bố trí ghế theo dạng 2+2+2

Khoang lái mang phong cách công nghệ với màn hình giải trí trung tâm 14,6 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 8,8 inch. Xe cũng được tích hợp hệ thống điều khiển bằng giọng nói, hỗ trợ người dùng thực hiện một số thao tác mà không cần điều khiển trực tiếp bằng tay.

Một trong những điểm đáng chú ý trên Xinghai V6 là hệ thống hỗ trợ lái. Mẫu MPV này được trang bị 25 cảm biến độ nhạy cao, kết hợp nền tảng điện toán MDC do Huawei phát triển để nhận diện môi trường xung quanh theo phạm vi 360 độ.

Hệ thống Huawei Qiankun ADS 5.0 cung cấp một loạt tính năng hỗ trợ người lái như hỗ trợ lái trên cao tốc NCA, hỗ trợ lái trong đô thị LCC+, đỗ xe thông minh và hệ thống an toàn chủ động CAS 5.0.

Về vận hành, Xinghai V6 sử dụng mô-tơ điện có công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Xe có hai tùy chọn pin lithium sắt photphat (LFP) với dung lượng lần lượt 45,5 kWh và 60,5 kWh.

Xe có 4 phiên bản, trong đó phạm vi hoạt động thuần điện đạt tối đa 510km. Ảnh: Tổng hợp

Tùy phiên bản, phạm vi hoạt động thuần điện của xe đạt 400 km hoặc tối đa 510 km theo tiêu chuẩn CLTC. Mức phạm vi này giúp Xinghai V6 hướng đến cả nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị lẫn những chuyến đi dài.

Giá MPV 6 chỗ Xinghai V6 2027

Theo Tạp chí Người quan sát, giá đặt trước từ 89.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 345 triệu đồng, là một trong những yếu tố giúp Xinghai V6 2027 thu hút sự chú ý. Với cấu hình 6 chỗ, công suất 184 mã lực, phạm vi hoạt động tối đa 510 km và loạt công nghệ hỗ trợ lái của Huawei, mẫu MPV điện này đang tạo ra một lựa chọn khác trong phân khúc xe gia đình.

Nếu được duy trì khi mở bán chính thức, mức giá trên có thể trở thành lợi thế giúp Xinghai V6 tăng sức cạnh tranh với những mẫu MPV như Toyota Innova. Tuy nhiên, Dongfeng hiện chưa công bố kế hoạch đưa Xinghai V6 2027 tới các thị trường bên ngoài Trung Quốc.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V

Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.

Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.

Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer





Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.

Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.