Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 23 - 27/9/2026: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện bị cúp điện?

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Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 23 - 27/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 23 - 27/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 23 - 27/9/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá





KHU VỰC: một phần đường nguyễn Văn Cừ, đường 3 tháng 2 Phường Rạch Giá Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 11:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường nguyễn Văn Cừ, đường 3 tháng 2 Phường Rạch Giá Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 15:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Ấp Tân Phước, Xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hiệp





KHU VỰC: Dọc QL80 thuộc một phần ấp A (trạm Tân Hiệp 1, 2A, 2) và một phần ấp Đông An (trạm Tân Hiệp 3).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/09/2026 đến 18:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hà Tiên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 27/9/2026.

Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: Khu vực các doanh nghiệp Khai thác đá gồm: Doanh nghiệp tư nhân Đại Nam, Công Ty TNHH một thành viên Trường An Thoại Sơn, Công Ty TNHH Ngọc Quý Kiên Giang, Doanh nghiệp tư nhân Quang Tuyến thuộc tổ 6, tổ 7 ấp Bến Đá xã Hòn Đất

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 11:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ nhựa núi Hòn Sóc gồm từ tổ 6 đến tổ 10 ấp Bến Đá & tổ 12 ấp Hòn Sóc xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên kinh Giàn Gừa gồm tổ 3, tổ 4 ấp Xẻo Tràm, tổ 4, tổ 7 ấp Giàn Gừa xã Sơn Kiên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 13:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực 2 bên kinh KH9, kinh KH7 gồm các Công Năng lượng mặt trời mái nhà thuộc kinh KH9, CTy Cổ Phần Nông Lâm Nghiệp Phan Minh KG , Công ty Nông lâm Nghiệp - Phân Hữu Cơ , Ban Quản lý Rừng Hòn Đất - Kiên Hà, Hộ kinh doanh Hà Minh Lùng & các trạm bơm tát Nông nghiệp thuộc tổ 28, tổ 29 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực 2 bên lộ đan kinh 16 Nam Thái gồm từ tổ 5 đến tổ 6 ấp Sơn Lập xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ nhựa quanh núi Hòn Sóc gồm từ tổ 9 đến tổ 10 ấp Bến Đá & tổ 12 ấp Hòn Sóc xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Minh





KHU VỰC: Khu vực các doanh nghiệp Khai thác đá gồm: Doanh nghiệp tư nhân Đại Nam, Công Ty TNHH một thành viên Trường An Thoại Sơn, Công Ty TNHH Ngọc Quý Kiên Giang, Doanh nghiệp tư nhân Quang Tuyến thuộc tổ 6, tổ 7 ấp Bến Đá xã Hòn Đất

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 11:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ nhựa núi Hòn Sóc gồm từ tổ 6 đến tổ 10 ấp Bến Đá & tổ 12 ấp Hòn Sóc xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên kinh Giàn Gừa gồm tổ 3, tổ 4 ấp Xẻo Tràm, tổ 4, tổ 7 ấp Giàn Gừa xã Sơn Kiên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 13:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực 2 bên kinh KH9, kinh KH7 gồm các Công Năng lượng mặt trời mái nhà thuộc kinh KH9, CTy Cổ Phần Nông Lâm Nghiệp Phan Minh KG , Công ty Nông lâm Nghiệp - Phân Hữu Cơ , Ban Quản lý Rừng Hòn Đất - Kiên Hà, Hộ kinh doanh Hà Minh Lùng & các trạm bơm tát Nông nghiệp thuộc tổ 28, tổ 29 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực 2 bên lộ đan kinh 16 Nam Thái gồm từ tổ 5 đến tổ 6 ấp Sơn Lập xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ nhựa quanh núi Hòn Sóc gồm từ tổ 9 đến tổ 10 ấp Bến Đá & tổ 12 ấp Hòn Sóc xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Một phần khu phố An Thới, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Dương Tơ và một phần khu phố Hàm Ninh, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 17:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Hàm Ninh, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 7 An Thới, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Dương Dông và một phần khu phố Cửa Dương, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu Phố An Thới, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 8 An Thới, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Cạn và một phần khu phố Gành Dầu, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Cạn, một phần khu phố Cửa Dương và một phần khu phố Gành Dầu, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 27/9/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Thuận





KHU VỰC: Kênh Cái Tranh ấp Cái Nhum xã Vĩnh Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 15:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Kênh Thủy Lợi – 4000 Kênh 14 xã Vĩnh Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 11:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực 4000 Kênh 14 xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Tái Định Cư ấp Vĩnh Đông xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 13:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực chợ Ngã 5 ấp Bình Minh xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giồng Riềng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 27/9/2026.

Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Bình, xã Định Hòa, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/09/2026 đến 13:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Vĩnh Hòa Hưng, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/09/2026 đến 16:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kiên Lương





KHU VỰC: Một phần ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/09/2026 đến 18:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Đùng, một phần ấp Rẫy Mới, xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/09/2026 đến 18:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh Thượng





KHU VỰC: ấp An Hòa, xã U Minh Thượng, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/09/2026 đến 16:00:00 ngày 23/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giang Thành





KHU VỰC: 1 Phần xã Giang Thành ,Khu vực Tân khánh hòa ,khu vực biên giới campuchia

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện