Giá vàng hôm nay 22/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu hôm nay bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay 21/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng giảm ra sao? GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tiếp tục neo ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn giảm 500 nghìn/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC giữ nguyên mức niêm yết cuối phiên hôm qua.

Vào lúc 10h30', giá vàng miếng SJC giữ nguyên mức niêm yết cuối phiên hôm qua, giao dịch ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng thời điểm, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143,1-146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng không thay đổi so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn Doji đầu giờ sáng nay cũng giữ nguyên mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 142,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay cũng đứng im so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 142,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Ngày 21/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 143,1-146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 142,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 7h44 ngày 22/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 4.351,2 USD/ounce chiều mua vào và 4.353,2 USD/ounce chiều bán ra, tăng 8,4 USD/ounce, tương đương 0,19%.

Trong phiên, giá vàng biến động trong biên độ khá rộng, có thời điểm lên 4.384 USD/ounce nhưng cũng từng rơi xuống vùng 4.322 USD/ounce. Sau nhịp giảm sâu, kim loại quý hồi phục trở lại nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh trong ngày.

Lúc 21h30 ngày 21/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.338 USD/ounce, giảm hơn 40 USD so với cuối tuần trước.