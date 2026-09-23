Tỷ giá USD hôm nay 23/9: Tỷ giá trung tâm chạm mức 25.640 đồng/USD

Giá vàng hôm nay 22/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu hôm nay bao nhiêu? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn mở cửa phiên giao dịch giữ giá so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 21/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng giảm ra sao? GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tiếp tục neo ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn giảm 500 nghìn/lượng.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,11%, hiện ở mức 100,54 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 100,54 điểm. USD ngân hàng chững giá. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR đều giảm.

Đồng USD tăng nhẹ trong phiên 23/9 và dao động giữa tăng - giảm sau khi chạm mức cao nhất trong hai tháng, khi thị trường chịu tác động từ biến động giá dầu và những bất ổn liên quan đến lạm phát. Giá dầu ban đầu giảm nhờ tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran, nhưng sau đó phục hồi trở lại khi xuất hiện những phát biểu mới từ Tổng thống Donald Trump.

Giới đầu tư tiếp tục theo dõi khả năng Fed nâng lãi suất khi nhiều quan chức Fed cho rằng rủi ro lạm phát vẫn hiện hữu và có thể cần duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Dữ liệu cho thấy nhà đầu tư đã gia tăng vị thế mua USD và bán EUR.

Thị trường hiện gần như chia rẽ về khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10, với xác suất tăng lãi suất khoảng 55,4% theo FedWatch. Trong khi đó, USD tăng nhẹ lên 157,41 yên/USD dù BOJ vừa nâng lãi suất, do thị trường nghi ngờ khả năng Nhật Bản tiếp tục thắt chặt chính sách mạnh mẽ. Đồng bảng Anh giảm 0,23%, xuống 1,3332 USD và tiếp tục xu hướng suy yếu.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 23/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã tăng 3 đồng so với phiên trước, ở mức 25.640 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng nhẹ, ở vùng 24.408 đồng mua vào và 26.872 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 23/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 23/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 23/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 23/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 23/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 23/9/2026.

Tỷ giá USD đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD ổn định cả mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,800-26,210 đồng/USD. VietinBank, giá USD ở mức 25.655-26.195 đồng/USD, đã giảm 13 đồng chiều mua vào và giảm 18 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,830-26,210 đồng/USD, đi ngang so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 23/9/2026, khảo sát lúc 07h37 phút không biến động so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.948 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.048 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 23/9, ổn định tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 29,045.43-30,577.21 đồng/EUR, đã giảm 33 đồng chiều mua vào và giảm 34 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.919-30.639 đồng/EUR, đã giảm 376 đồng chiều mua vào và tăng 34 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,237-30,648 đồng/EUR, đã giảm 15 đồng chiều mua vào và giảm 13 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá EUR hôm nay 23/9/2026, khảo sát lúc 07h42 phút không biến động so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 29.765 đồng/EUR mua vào và bán ra là 29.875 đồng/EUR.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 159.83-170.86 đồng/yen, tăng rất nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật giảm nhẹ chiều mua vào và khẽ tăng chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 159,66-171,16 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 160.8-170.82 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Ngày 23/9, tỷ giá USD trong nước đi ngang, thậm chí giảm nhẹ nhẹ tại các ngân hàng thương mại, trong khi đó tại thị trường tự do, USD tiếp tục chững giá.

Những người nắm giữ USD cần theo dõi sát thị trường để đưa ra quyết định đầu tư. Với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch hoặc công tác nước ngoài, việc tỷ giá chưa có những biến động quá mạnh vẫn đang tạo lợi thế, giảm chi phí quy đổi sang đồng USD. Tuy nhiên, người dân vẫn nên theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc chia nhỏ nhu cầu mua ngoại tệ theo từng giai đoạn thay vì mua dồn vào một thời điểm để hạn chế rủi ro biến động tỷ giá.

Tỷ giá USD hôm nay 22/9: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' trầm lắng kéo dài GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 22/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.