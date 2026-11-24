Biết xin lỗi và tha thứ

Theo VTV, chỉ dạy con biết nói lời xin lỗi thôi là chưa đủ. Con trẻ cần biết rằng lời xin lỗi nói ra không phải chỉ là một thủ tục cố định và cứng nhắc. Đó còn là biểu hiện của việc đã nhận ra lỗi lầm của mình và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho chúng.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên dạy cho con cách tha thứ cho lỗi lầm của những người xung quanh. Chỉ có vậy, chúng mới có thể sống một cách bình yên, thanh thản, không thù hằn hay oán ghét bất kỳ ai.

Biết đối mặt với những cảm xúc của mình

Trẻ nhỏ thường không thể xử lý được những cảm xúc mạnh mẽ ập tới một cách đột ngột, không có sự chuẩn bị từ trước. Trong trường hợp này, ba mẹ nên là những người hướng dẫn kịp thời, dạy con cách đối mặt và vượt qua làn sóng cảm xúc đang cuộn trào đó.

Việc dạy các kỹ năng sống cho trẻ từ sớm tác động rất lớn đến nhận thức, tâm lý cũng như cuộc sống của trẻ trong tương lai.

Đầu tiên, hãy khiến con cảm thấy việc có những cảm xúc mạnh là điều vô cùng bình thường, biết đối mặt và thừa nhận là bước đầu tiên để con điều khiển được chúng. Sau đó, bạn cũng nên chia sẻ cảm xúc của mình một cách thường xuyên hơn với con và đồng thời chỉ cho con cách chế ngự cảm xúc từ chính ví dụ của mình.

Học cách xử lý khi bị lạm dụng

Thông tin từ Báo Giáo dục và Thời đại, chẳng cha mẹ nào muốn nghe tin con mình bị lạm dụng cả. Giải quyết việc này là một thách thức vì nó bao gồm nhiều yếu tố: giao tiếp, tình bạn, và bản lĩnh cảm xúc của các bậc cha mẹ. Lạm dụng số hiện nay đang khiến việc giáo dục vấn đề này trở nên phức tạp hơn nhiều.

Theo một chuyên gia tên Simmons, một cô gái bị lạm dụng khi họ không biết xử lý với chính cảm xúc của mình. Và một khi đã bị lạm dụng, con gái thường thấy bất lực và khó khăn để đứng lên. Trong những trường hợp này, phải chắc chắn rằng chúng nói chuyện và cần trợ giúp từ người lớn. Cần dạy con gái biết tránh xa những điều xấu xa và vô nhân đạo

Nhiều bậc cha mẹ thường vô tình khuyến khích các hành vi lạm dụng và can thiệp khi con gái có khó khăn. Nhưng theo ông Simmons thì họ nên dạy con cách tự đánh giá một mối quan hệ là tốt hay không.

Có trách nhiệm

Cũng theo VOV, cha mẹ nên dạy cho trẻ lối sống có trách nhiệm bằng nhiều thói quen nhỏ như tự dọn dẹp và cất giữ đồ chơi, giúp việc nhà hàng ngày hay tự chăm sóc một thú cưng nào đó. Cha mẹ nên chỉ ra một cách rõ ràng cho trẻ rằng một số việc thuộc hoàn toàn về trách nhiệm của chúng, chúng phải làm vì đó là việc của chúng chứ không phải vì cha mẹ ép buộc. Đây là tiền đề cho một cuộc sống tự lập, tự do và hạnh phúc.

Đừng quên đóng vai trò một tấm gương tốt về quản lý thời gian để con học theo.

Quản lý thời gian

Quản lý thời gian là kỹ năng cực kỳ quan trọng. Trẻ cần biết cách lên kế hoạch, đặt ưu tiên và làm việc hiệu quả. Bạn có thể chỉ dạy con cách lên thời gian biểu và phân bố thời gian một cách hợp lý để đạt được những mục tiêu mà con đề ra trong tuần hay trong tháng.

Hãy tặng cho con một chiếc đồng hồ để hỗ trợ thêm cho con. Và đừng quên đóng vai trò một tấm gương tốt về quản lý thời gian để con học theo.

Quản lý tài chính

Bạn có thể dạy con bạn một số kỹ năng tài chính cơ bản ngay khi chúng học cách đếm. Ở tuổi 13, trẻ em sẽ có thể tiết kiệm tiền từ trợ cấp hàng tuần, nhận thức được các chi phí cơ bản trong gia đình, có thể đưa ra quyết định về chi tiêu và biết tiết kiệm.