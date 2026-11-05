Tưởng con cá tính mạnh, hóa ra đây lại là 2 dấu hiệu trẻ EQ thấp

Nhiều cha mẹ chỉ chú trọng phát triển trí thông minh mà quên rằng EQ cũng đóng vai trò quan trọng đối với tương lai của trẻ. Đáng chú ý, 2 hành vi quen thuộc dưới đây có thể là dấu hiệu trẻ EQ thấp mà người lớn thường vô tình bỏ qua.

1. Trẻ EQ thấp thường xuyên tranh giành đồ ăn, không muốn chia sẻ

Nếu trẻ thường xuyên giữ mọi thứ cho riêng mình và không quan tâm đến nhu cầu của người khác, đó có thể là dấu hiệu cho thấy khả năng chia sẻ, thấu hiểu còn hạn chế. Ảnh minh họa

Khi nhìn thấy món ăn yêu thích, một số trẻ lập tức kéo về phía mình, ôm khư khư hoặc phản ứng gay gắt nếu người khác muốn lấy một phần.

Nhiều cha mẹ xem đây là biểu hiện của sự mạnh mẽ, biết bảo vệ quyền lợi cá nhân. Tuy nhiên, nếu trẻ thường xuyên giữ mọi thứ cho riêng mình và không quan tâm đến nhu cầu của người khác, đó có thể là dấu hiệu cho thấy khả năng chia sẻ, thấu hiểu còn hạn chế.

Trẻ có xu hướng chỉ chú ý đến mong muốn của bản thân, khó chấp nhận nhường nhịn hoặc hợp tác. Nếu không được hướng dẫn, thói quen này có thể ảnh hưởng đến việc kết bạn và xây dựng các mối quan hệ khi trưởng thành.

Thay vì quát mắng hay ép buộc con nhường nhịn, cha mẹ nên khuyến khích trẻ chia sẻ với anh chị em, bạn bè. Đồng thời, người lớn cần làm gương bằng cách quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh.

Điều quan trọng là giúp con hiểu chia sẻ không có nghĩa phải từ bỏ quyền lợi chính đáng của mình, mà là biết tôn trọng và quan tâm đến người khác.

2. Trẻ EQ thấp thường xuyên mất bình tĩnh khi không được đáp ứng yêu cầu

Nếu cha mẹ thường xuyên nhượng bộ để con ngừng khóc hoặc bỏ mặc trẻ tự xoay xở, hành vi này có nguy cơ tiếp tục lặp lại. Ảnh minh họa

La hét, ném đồ đạc, khóc lóc hoặc ăn vạ mỗi khi không được chiều theo ý muốn cũng là những hành vi cha mẹ cần lưu tâm.

Chẳng hạn, khi không được mua món đồ chơi yêu thích, trẻ có thể khóc lóc giữa cửa hàng, nằm lăn ra sàn hoặc tức giận với bố mẹ. Những phản ứng này có thể cho thấy trẻ chưa biết cách nhận diện và kiểm soát cảm xúc tiêu cực.

Nếu cha mẹ thường xuyên nhượng bộ để con ngừng khóc hoặc bỏ mặc trẻ tự xoay xở, hành vi này có nguy cơ tiếp tục lặp lại.

Khi trẻ mất bình tĩnh, cha mẹ cần giữ thái độ nhẹ nhàng, cho con thời gian ổn định cảm xúc rồi mới giải thích đúng sai. Thay vì quát mắng, hãy tìm hiểu nguyên nhân khiến trẻ phản ứng như vậy.

Cha mẹ có thể nói: "Bố mẹ biết con đang buồn, con có muốn kể chuyện gì xảy ra không?". Sự đồng cảm giúp trẻ cảm nhận được sự quan tâm, từ đó học cách diễn đạt cảm xúc bằng lời nói thay vì la hét, ăn vạ.

Cha mẹ giúp trẻ cải thiện EQ bằng cách nào?

EQ không phải chỉ số cố định mà có thể được bồi đắp thông qua quá trình giáo dục và trải nghiệm. Vì vậy, cha mẹ không nên vội vàng gắn nhãn con là trẻ EQ thấp chỉ vì một vài hành vi nhất thời.

Trước hết, hãy dạy trẻ nhận biết và gọi tên cảm xúc. Khi con buồn, tức giận hay thất vọng, người lớn nên thừa nhận cảm xúc ấy thay vì phủ nhận bằng những câu như "Có thế mà cũng khóc".

Bên cạnh đó, cha mẹ nên khuyến khích trẻ nhìn nhận vấn đề tích cực, sử dụng sự hài hước và trí tưởng tượng để biến những yêu cầu thường ngày thành hoạt động thú vị. Chẳng hạn, thay vì liên tục nhắc con dọn đồ chơi, bố mẹ có thể nói: "Những chiếc ô tô đang nhớ gara rồi, con đưa chúng về nhà nhé!".

Quan trọng hơn, cha mẹ cần kiên nhẫn đồng hành và làm gương trong cách ứng xử. Một đứa trẻ biết kiểm soát cảm xúc, tôn trọng người khác và sẵn sàng chia sẻ sẽ có nền tảng tốt hơn để xây dựng các mối quan hệ lành mạnh khi trưởng thành.

EQ cao không hình thành sau một vài lời dạy bảo mà được nuôi dưỡng từ những tương tác nhỏ mỗi ngày. Sự kiên nhẫn và phương pháp giáo dục phù hợp của cha mẹ chính là nền tảng giúp trẻ phát triển trí tuệ cảm xúc.