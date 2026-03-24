Phụ nữ muốn sống nhàn khi nghỉ hưu: Nhất định phải chuẩn bị 5 khoản này từ trung niên

Thứ ba, 19:02 24/03/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
GĐXH - Phụ nữ trung niên nếu không chuẩn bị tài chính từ sớm sẽ dễ đối mặt với áp lực khi nghỉ hưu.

Ngược lại, chỉ cần xây dựng đúng 5 khoản quỹ quan trọng dưới đây, bạn hoàn toàn có thể biến tuổi nghỉ hưu thành quãng thời gian an nhàn, tận hưởng và chủ động cuộc sống.

Quỹ hưu trí: Nền tảng vững chắc cho tuổi nghỉ hưu

Ở giai đoạn trung niên, việc xây dựng quỹ hưu trí không còn là lựa chọn mà là điều bắt buộc nếu muốn sống thoải mái sau khi nghỉ hưu. 

Đây chính là nguồn thu nhập ổn định giúp bạn không phụ thuộc vào con cái hay người khác.

Phụ nữ trung niên nên dành khoảng 15–20% thu nhập mỗi tháng để tích lũy dài hạn. 

Chỉ cần bắt đầu từ tuổi 40 với mức 3–5 triệu đồng/tháng, sau 10 năm bạn đã có một khoản dự phòng đủ để giảm đáng kể áp lực tài chính khi bước vào tuổi nghỉ hưu.

Quỹ chăm sóc sức khỏe: Bảo vệ cuộc sống tuổi trung niên

Sức khỏe là yếu tố then chốt quyết định chất lượng cuộc sống ở tuổi trung niên và đặc biệt là khi nghỉ hưu. Nếu không có quỹ riêng, chi phí y tế có thể trở thành gánh nặng lớn.

Dành 5–10% thu nhập để tích lũy hoặc tham gia bảo hiểm sẽ giúp bạn chủ động trước mọi tình huống. 

Với phụ nữ trung niên, đây không chỉ là khoản tiết kiệm mà còn là "lá chắn" bảo vệ sự an tâm lâu dài.

Chỉ cần bắt đầu từ tuổi 40 với mức 3–5 triệu đồng/tháng, sau 10 năm bạn đã có một khoản dự phòng đủ để giảm đáng kể áp lực tài chính khi bước vào tuổi nghỉ hưu. Ảnh minh họa

Quỹ trải nghiệm và du lịch: Tận hưởng tuổi nghỉ hưu trọn vẹn

Tuổi nghỉ hưu không phải là giai đoạn kết thúc, mà là lúc phụ nữ trung niên có thể sống cho chính mình. 

Một quỹ trải nghiệm giúp bạn duy trì tinh thần trẻ trung, khám phá và tận hưởng cuộc sống.

Chỉ cần trích 3–5% thu nhập hoặc tận dụng tiền thưởng, bạn đã có thể tạo ra những chuyến đi ý nghĩa mà không ảnh hưởng đến quỹ hưu trí. 

Điều này giúp cuộc sống sau nghỉ hưu không bị bó buộc trong lo toan tiền bạc.

Quỹ khẩn cấp: Tấm đệm an toàn cho phụ nữ trung niên

Ở tuổi trung niên, những rủi ro bất ngờ như mất việc, bệnh tật hay chi phí gia đình luôn có thể xảy ra. 

Vì vậy, quỹ khẩn cấp là yếu tố không thể thiếu để bảo vệ bạn trước khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu.

Khoản này nên tương đương 6 tháng chi phí sinh hoạt và được giữ ở dạng dễ rút. Đây là "vùng an toàn" giúp phụ nữ trung niên không rơi vào khủng hoảng tài chính khi có biến cố.

Quỹ sở thích cá nhân: Giữ niềm vui tuổi nghỉ hưu

Một trong những vấn đề lớn của phụ nữ sau nghỉ hưu là cảm giác trống rỗng. Vì vậy, ngay từ tuổi trung niên, bạn nên xây dựng quỹ cho sở thích cá nhân để duy trì niềm vui sống.

Chỉ với 500.000 – 1.000.000 đồng mỗi tháng, bạn có thể theo đuổi những đam mê như nấu ăn, làm vườn hay học kỹ năng mới. 

Đây chính là cách giúp tuổi nghỉ hưu trở nên ý nghĩa và tràn đầy năng lượng.

Ngay từ tuổi trung niên, bạn nên xây dựng quỹ cho sở thích cá nhân để duy trì niềm vui sống. Ảnh minh họa

Gợi ý tỷ lệ phân bổ tài chính cho phụ nữ trung niên

Để chuẩn bị tốt cho cuộc sống nghỉ hưu, phụ nữ trung niên có thể tham khảo tỷ lệ phân bổ thu nhập sau:

20% – Quỹ hưu trí

10% – Quỹ sức khỏe

5% – Quỹ trải nghiệm & du lịch

15% – Quỹ khẩn cấp

5% – Quỹ sở thích cá nhân

45% – Chi phí sinh hoạt & nuôi con

Cách phân bổ này giúp cân bằng giữa nhu cầu hiện tại và mục tiêu dài hạn, đặc biệt là giai đoạn nghỉ hưu.

Chuẩn bị từ tuổi trung niên để an nhàn khi nghỉ hưu

Thực tế, chất lượng cuộc sống khi nghỉ hưu phụ thuộc rất lớn vào cách bạn quản lý tài chính từ tuổi trung niên. 

Chuẩn bị sớm không chỉ giúp bạn giảm áp lực tiền bạc mà còn giữ được sự độc lập và tự chủ.

Phụ nữ trung niên thông minh là người biết tích lũy đúng cách, chi tiêu có kế hoạch và luôn nghĩ cho tương lai. 

Khi đó, tuổi nghỉ hưu sẽ không còn là nỗi lo, mà trở thành giai đoạn đáng mong đợi nhất của cuộc đời.

GĐXH - Sau một năm nghỉ hưu sớm, cô thừa nhận sự tự do quá sớm đôi khi lại đi kèm với áp lực và tiếc nuối.

Dành trọn tuổi già chăm cháu, tôi cay đắng rời đi trong đêm khi thấy tên mình lưu trong danh bạ con dâu

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

