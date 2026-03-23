Giờ sinh Âm lịch của người 'không thể nghèo': Kiếm tiền giỏi, tiêu tiền càng khôn
GĐXH - Trong quan niệm tử vi phương Đông, giờ sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn phần nào hé lộ khả năng tài chính của mỗi người.
Có những khung giờ Âm lịch mà người sinh ra thường vừa biết kiếm tiền, vừa giỏi quản lý chi tiêu, nhờ đó cuộc sống ngày càng ổn định và sung túc.
Dù không phải lúc nào cũng giàu có ngay từ đầu, họ vẫn có thể tích lũy và vươn lên bền vững theo thời gian.
Người sinh giờ Thìn Âm lịch (7h00 – 9h00): Nhạy bén kiếm tiền, chi tiêu có kế hoạch
Theo tử vi, những người sinh vào giờ Thìn Âm lịch thường sở hữu trí tuệ linh hoạt và khả năng thích nghi nhanh với môi trường.
Họ không chỉ thông minh mà còn rất năng động, đặc biệt nhạy bén trong các cơ hội kinh doanh và đầu tư.
Điểm đáng chú ý ở người sinh giờ này là họ sớm xác định được hướng đi phù hợp cho bản thân.
Dù gặp khó khăn, họ hiếm khi bỏ cuộc mà luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng. Chính sự bền bỉ này giúp họ từng bước xây dựng nền tảng tài chính vững chắc.
Không chỉ giỏi kiếm tiền, người sinh giờ Thìn Âm lịch còn có tư duy quản lý chi tiêu rất rõ ràng. Họ biết phân bổ thu nhập hợp lý, tránh tiêu xài lãng phí.
Nhờ vậy, dù thu nhập cao hay thấp, họ vẫn luôn giữ được sự chủ động về tài chính, ít khi rơi vào tình trạng thiếu hụt.
Người sinh giờ Ngọ Âm lịch (11h00 – 13h00): Kiếm tiền có chiến lược, tiêu tiền có nguyên tắc
Những ai sinh vào giờ Ngọ Âm lịch thường là người có tư duy thực tế và luôn đặt ra kế hoạch cụ thể trong công việc cũng như tài chính.
Họ không làm việc theo cảm hứng mà luôn tính toán để tối ưu hiệu quả, từ đó nâng cao thu nhập một cách bền vững.
Người sinh giờ này không dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến bên ngoài. Họ có chính kiến rõ ràng, không mù quáng tin tưởng người khác, đặc biệt trong các quyết định liên quan đến tiền bạc.
Dù đôi lúc tính cách có phần nóng nảy, nhưng chính sự quyết đoán lại giúp họ nắm bắt cơ hội tốt hơn.
Về chi tiêu, người sinh giờ Ngọ Âm lịch luôn giữ sự chừng mực. Nếu sinh ra trong gia đình khá giả, họ biết cách duy trì và sắp xếp tài sản hợp lý.
Ngược lại, nếu xuất phát điểm không cao, họ cũng nhanh chóng cải thiện cuộc sống bằng sự nỗ lực và khả năng quản lý tài chính hiệu quả.
Chỉ sau một thời gian, họ có thể đạt được sự ổn định và dư dả đáng kể.
Người sinh giờ Hợi Âm lịch (21h00 – 23h00): Kiếm tiền bằng năng lực, tích lũy bằng sự kiên trì
Người sinh vào giờ Hợi Âm lịch thường mang trong mình sự tinh tế và coi trọng các mối quan hệ.
Họ không để cuộc sống bị chi phối hoàn toàn bởi tiền bạc mà luôn giữ được sự cân bằng giữa vật chất và tình cảm.
Tuy vậy, đừng vì thế mà đánh giá thấp năng lực tài chính của họ. Người sinh giờ Hợi Âm lịch thường rất tự tin vào bản thân, làm việc hiệu quả và dễ đạt được thành công trong sự nghiệp.
Họ có khả năng phát triển ổn định, từng bước nâng cao vị thế và thu nhập.
Điểm mạnh nổi bật của họ nằm ở khả năng tiết kiệm và tích lũy. Dù không phải lúc nào cũng kiếm được khoản tiền lớn, nhưng họ biết giữ tiền và kiên trì với mục tiêu tài chính dài hạn.
Nhờ đó, theo thời gian, tài sản của họ vẫn tăng trưởng đều đặn, cuộc sống ngày càng đủ đầy và vững vàng hơn.
Giờ sinh Âm lịch và bài học về tài chính cá nhân
Có thể thấy, những người sinh vào các khung giờ Âm lịch như Thìn, Ngọ hay Hợi đều có điểm chung là biết cân bằng giữa kiếm tiền và quản lý chi tiêu.
Thành công tài chính của họ không đến từ may mắn nhất thời mà từ tư duy rõ ràng, kỷ luật và sự kiên trì.
Dù giờ sinh Âm lịch có thể mang yếu tố tham khảo, nhưng cách mỗi người đối diện với tiền bạc mới là yếu tố quyết định.
Biết kiếm tiền là một lợi thế, nhưng biết giữ tiền và sử dụng tiền đúng cách mới là chìa khóa giúp cuộc sống lâu dài trở nên ổn định và sung túc.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Theo Sina
