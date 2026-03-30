Việt Nam lần đầu có Robot AI thay khớp thế hệ mới
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sở hữu Robot trí tuệ nhân tạo (AI) CUVIS-Joint chuyên thay khớp nhân tạo, giúp tăng hiệu quả phẫu thuật, an toàn và tăng hiệu suất làm việc của bác sĩ.
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM vừa chính thức được cấp phép vận hành Robot AI CUVIS-Joint, đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 9 trên thế giới sở hữu công nghệ phẫu thuật khớp tối tân này. Robot CUVIS-Joint đã được FDA (Hoa Kỳ) thông qua và chứng minh tính an toàn vượt trội theo thống kê trên hơn 35.000 ca mổ toàn cầu ghi nhận chưa có biến chứng nghiêm trọng nào. Robot có khả năng chủ động thực hiện hoặc hỗ trợ bác sĩ nhiều công đoạn quan trọng với độ chính xác cao, nâng hiệu quả điều trị và an toàn cho người bệnh, gia tăng năng suất cho phẫu thuật viên.
Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết việc đầu tư Robot AI nhằm hiện thực hóa chủ trương đổi mới sáng tạo trong y tế, tiếp cận các chuẩn mực điều trị tiên tiến, phục vụ người bệnh trong nước và thu hút bệnh nhân quốc tế.
Mỗi năm, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thực hiện khoảng 1.200 ca thay khớp. Do nhu cầu ngày càng tăng, số lượng bệnh nhân lớn tuổi và du khách quốc tế tìm đến điều trị càng nhiều, cần nâng cao "công suất" phẫu thuật. Robot AI giúp nâng cao độ chính xác, hiệu quả, an toàn và hiệu suất phẫu thuật của bác sĩ.
Theo TTƯT.TS.BS.CKII Lê Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, Robot CUVIS-Joint với khả năng "siêu chống rung", Robot loại bỏ các sai sót chủ quan do run tay hay mệt mỏi, đặc biệt tại những vùng hiểm hóc trong phẫu trường hẹp. Điều này giúp giải phóng phẫu thuật viên khỏi những thao tác cơ học "tốn sức" như cắt xương, tập trung trí tuệ vào việc giám sát và đưa ra các quyết định chuyên môn quan trọng cho ca mổ.
Bác sĩ Tuấn cho biết thêm, ngay sau khi được cấp phép, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã thực hiện gần 20 ca thay khớp bằng robot AI này, mang lại hiệu quả rõ rệt giúp người bệnh giảm đau sau mổ, hồi phục nhanh, các ca phẫu thuật có độ chính xác cao trong từng thao tác, không biến chứng.
Bà Hồng (64 tuổi) bị thoái hóa khớp gối độ 4, biến dạng trục chi sau hơn 10 năm đau đớn và phải lạm dụng thuốc giảm đau. Chỉ sau 2 ngày phẫu thuật bằng Robot CUVIS-Joint, bà gần như hết đau và bắt đầu tập đi lại bình thường.
Tương tự, bà Hà (74 tuổi) bị thoái hóa khớp độ 4 và vẹo trục chi hơn 10 độ sau 20 năm đau nhức dai dẳng. Sau phẫu thuật bằng Robot, ngay ngày đầu bà đã có thể duỗi chân tốt, giảm đau rõ rệt và tự sinh hoạt cá nhân. Kết quả khả quan này khiến bà tin tưởng quyết định thay khớp cho chân còn lại chỉ sau 3 ngày phẫu thuật.
ThS.BS.CKI Đặng Khoa Học, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Tổng quát, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, giải thích rằng Robot AI có khả năng lập kế hoạch mổ "đo ni đóng giày" cho từng người bệnh. Dựa trên hình ảnh CT 3D, Robot phân tích cấu trúc giải phẫu để chọn kích thước và vị trí đặt khớp hoàn hảo nhất cho từng cá nhân.
Trong ca mổ, bác sĩ thiết lập một "bản đồ GPS" để Robot định vị chính xác bề mặt xương và tính toán độ căng thực tế của dây chằng. Hệ thống camera định vị quang học theo thời gian thực giúp robot tự động dừng nếu phát hiện sai lệch hoặc nguy cơ tổn thương mô mềm, tăng độ an toàn trong phẫu thuật.
Robot cũng hỗ trợ dự đoán kích thước khớp nhân tạo với độ chính xác gần như tuyệt đối, giảm nguy cơ sai lệch, nguyên nhân phổ biến dẫn đến đau kéo dài hoặc giảm tuổi thọ khớp. Đồng thời, công nghệ gióng trục động học giúp tái lập chuyển động gần với tự nhiên, cải thiện dáng đi và biên độ vận động sau mổ.
Đáng chú ý, Robot CUVIS-Joint là nền tảng mở, tương thích với nhiều loại khớp nhân tạo từ các quốc gia khác nhau. Điều này giúp bác sĩ linh hoạt lựa chọn vật liệu, cấu trúc phù hợp với từng bệnh nhân, đồng thời tối ưu chi phí điều trị.
Khám phá 5 công nghệ đỉnh cao của Robot AI CUVIS-Joint
Cùng với Robot AI, Bệnh viện Tâm Anh triển khai nhiều kỹ thuật thay khớp hiện đại như gióng trục động học và cơ học. Các loại khớp nhân tạo như Medial Pivot, UC, PS, CR… được thiết kế gần giống khớp thật, cải thiện độ linh hoạt và nâng cao hiệu quả phục hồi.
Nguyệt Nhi (Tâm Anh)
Tất tần tật các thông tin về hộ chiếu (passport) năm 2026, hàng triệu người dân nên cập nhật quy định mới nhấtĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Hộ chiếu là giấy tờ quan trọng do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh. Năm 2026, các thông tin liên quan đến loại giấy tờ này có điểm gì mới?
Khởi tố, bắt giam giám đốc sinh năm 1988 sản xuất đường cát giảPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Công an Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Cam - Giám đốc Công ty TNHH đường cát Quốc Thái về hành vi “Sản xuất hàng giả là thực phẩm".
Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần thận trọngThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trưa chiều trời sẽ nắng nhiều và nóng lên. Thời tiết nắng lên nhanh sau mưa dễ khiến nhiều người bị ảnh hưởng đến sức khỏe.
Tin sáng 30/3: Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID; Chi tiết đợt nắng nóng diện rộng bao phủ khắp cả nướcXã hội - 2 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/4, người dân được quyền gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID; Ngày 30-31/3, ở khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế nắng nóng, có nơi trên 38 độ.
Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyếtGiáo dục - 2 giờ trước
Thái Duy Anh, học sinh lớp 9 tại một trường ở TPHCM sẽ thăm Timor-Leste theo thư mời chính thức của Phủ Tổng thống nước này. Em sẽ tham gia nhiều hoạt động trong chuyến thăm, trong đó có cả thuyết trình về Việt Nam và các vấn đề quốc tế…
Lật tẩy mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới, 343 bị can bị bắt giamPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Lực lượng công an vừa triệt xóa đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia quy mô lớn, tiếp nhận gần 400 đối tượng từ Campuchia, khởi tố 343 bị can về hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng.
Thông tin mới vụ xe khách rơi xuống vực Tam Đảo ở Phú ThọThời sự - 12 giờ trước
GĐXH - Vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo, Phú Thọ vào chiều 29/3 khiến nhiều người bị thương, 3 ca nặng. Một phụ nữ khoảng 30 tuổi đã ngừng tuần hoàn, đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Hà Nội: 'Phù phép' 300 tấn thịt lợn bệnh vào chợ đầu mối và trường học, 8 bị can bị khởi tốPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây chuyên giết mổ thịt lợn bệnh để tuồn vào các chợ đầu mối và bếp ăn trường học.
Hà Nội: Danh tính 2 kẻ truy đuổi, dùng gậy gỗ hành hung nam thanh niên sau va chạm giao thôngPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Sau khi xảy ra va chạm với xe máy của một nam thanh niên trên đường Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, Hà Nội) hai đối tượng đi ô tô đã đuổi theo, ép xe vào vỉa hè rồi dùng mũ bảo hiểm, gậy gỗ tấn công nạn nhân dã man.
Xe 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo: Có 1 nạn nhân nữ bị thương rất nặngXã hội - 14 giờ trước
Thông tin nhanh của Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, hiện nay lực lượng cứu hộ tiếp tục kểm tra xe khách và tìm kiếm xung quanh khu vực tai nạn.
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán tài lộc và tình duyên con giáp Ngọ, Thân đầy bất ngờĐời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Ngọ và Thân. Đừng bỏ lỡ những gợi ý phong thủy để thu hút tài lộc.