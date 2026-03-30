Việt Nam lần đầu có Robot AI thay khớp thế hệ mới

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM vừa chính thức được cấp phép vận hành Robot AI CUVIS-Joint, đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 9 trên thế giới sở hữu công nghệ phẫu thuật khớp tối tân này. Robot CUVIS-Joint đã được FDA (Hoa Kỳ) thông qua và chứng minh tính an toàn vượt trội theo thống kê trên hơn 35.000 ca mổ toàn cầu ghi nhận chưa có biến chứng nghiêm trọng nào. Robot có khả năng chủ động thực hiện hoặc hỗ trợ bác sĩ nhiều công đoạn quan trọng với độ chính xác cao, nâng hiệu quả điều trị và an toàn cho người bệnh, gia tăng năng suất cho phẫu thuật viên.

Ông Jae-Jun LEE, Giám đốc điều hành hãng sản xuất Robot CUREXO cho biết Bệnh viện Tâm Anh là đơn vị đầu tiên sở hữu và triển khai hệ thống Robot CUVIS-Joint cho người bệnh tại Việt Nam. Ảnh: BVĐK Tâm Anh TPHCM

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết việc đầu tư Robot AI nhằm hiện thực hóa chủ trương đổi mới sáng tạo trong y tế, tiếp cận các chuẩn mực điều trị tiên tiến, phục vụ người bệnh trong nước và thu hút bệnh nhân quốc tế.

Mỗi năm, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thực hiện khoảng 1.200 ca thay khớp. Do nhu cầu ngày càng tăng, số lượng bệnh nhân lớn tuổi và du khách quốc tế tìm đến điều trị càng nhiều, cần nâng cao "công suất" phẫu thuật. Robot AI giúp nâng cao độ chính xác, hiệu quả, an toàn và hiệu suất phẫu thuật của bác sĩ.

Theo TTƯT.TS.BS.CKII Lê Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, Robot CUVIS-Joint với khả năng "siêu chống rung", Robot loại bỏ các sai sót chủ quan do run tay hay mệt mỏi, đặc biệt tại những vùng hiểm hóc trong phẫu trường hẹp. Điều này giúp giải phóng phẫu thuật viên khỏi những thao tác cơ học "tốn sức" như cắt xương, tập trung trí tuệ vào việc giám sát và đưa ra các quyết định chuyên môn quan trọng cho ca mổ.

Bác sĩ Bệnh viện Tâm Anh đang phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo cho người bệnh bằng Robot CUVIS-Joint thế hệ mới đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: BVĐK Tâm Anh TPHCM

Bác sĩ Tuấn cho biết thêm, ngay sau khi được cấp phép, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã thực hiện gần 20 ca thay khớp bằng robot AI này, mang lại hiệu quả rõ rệt giúp người bệnh giảm đau sau mổ, hồi phục nhanh, các ca phẫu thuật có độ chính xác cao trong từng thao tác, không biến chứng.

Bà Hồng (64 tuổi) bị thoái hóa khớp gối độ 4, biến dạng trục chi sau hơn 10 năm đau đớn và phải lạm dụng thuốc giảm đau. Chỉ sau 2 ngày phẫu thuật bằng Robot CUVIS-Joint, bà gần như hết đau và bắt đầu tập đi lại bình thường.

Tương tự, bà Hà (74 tuổi) bị thoái hóa khớp độ 4 và vẹo trục chi hơn 10 độ sau 20 năm đau nhức dai dẳng. Sau phẫu thuật bằng Robot, ngay ngày đầu bà đã có thể duỗi chân tốt, giảm đau rõ rệt và tự sinh hoạt cá nhân. Kết quả khả quan này khiến bà tin tưởng quyết định thay khớp cho chân còn lại chỉ sau 3 ngày phẫu thuật.

Bà Hồng tập đi lại ngay sau phẫu thuật thay khớp gối bằng Robot AI CUVIS-Joint. Ảnh: BVĐK Tâm Anh TPHCM

ThS.BS.CKI Đặng Khoa Học, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Tổng quát, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, giải thích rằng Robot AI có khả năng lập kế hoạch mổ "đo ni đóng giày" cho từng người bệnh. Dựa trên hình ảnh CT 3D, Robot phân tích cấu trúc giải phẫu để chọn kích thước và vị trí đặt khớp hoàn hảo nhất cho từng cá nhân.

Trong ca mổ, bác sĩ thiết lập một "bản đồ GPS" để Robot định vị chính xác bề mặt xương và tính toán độ căng thực tế của dây chằng. Hệ thống camera định vị quang học theo thời gian thực giúp robot tự động dừng nếu phát hiện sai lệch hoặc nguy cơ tổn thương mô mềm, tăng độ an toàn trong phẫu thuật.

Robot cũng hỗ trợ dự đoán kích thước khớp nhân tạo với độ chính xác gần như tuyệt đối, giảm nguy cơ sai lệch, nguyên nhân phổ biến dẫn đến đau kéo dài hoặc giảm tuổi thọ khớp. Đồng thời, công nghệ gióng trục động học giúp tái lập chuyển động gần với tự nhiên, cải thiện dáng đi và biên độ vận động sau mổ.

Đáng chú ý, Robot CUVIS-Joint là nền tảng mở, tương thích với nhiều loại khớp nhân tạo từ các quốc gia khác nhau. Điều này giúp bác sĩ linh hoạt lựa chọn vật liệu, cấu trúc phù hợp với từng bệnh nhân, đồng thời tối ưu chi phí điều trị.

Khám phá 5 công nghệ đỉnh cao của Robot AI CUVIS-Joint

Cùng với Robot AI, Bệnh viện Tâm Anh triển khai nhiều kỹ thuật thay khớp hiện đại như gióng trục động học và cơ học. Các loại khớp nhân tạo như Medial Pivot, UC, PS, CR… được thiết kế gần giống khớp thật, cải thiện độ linh hoạt và nâng cao hiệu quả phục hồi.

