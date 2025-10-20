Vinfast hỗ trợ khách hàng miền Bắc và miền Trung sửa chữa xe hư hỏng do mưa lũ
Ngày 20/10/2025, VinFast công bố triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt lên tới 40% chi phí thay phụ tùng cho khách hàng tại 9 tỉnh thành miền Bắc và miền Trung chịu thiệt hại nặng do mưa lũ vừa qua. Chương trình sẽ được triển khai đến hết 31/10/2025 cho ô tô và 15/11/2025 cho xe máy điện.
9 tỉnh, thành phố nằm trong chương trình hỗ trợ dành cho ô tô điện VinFast bao gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Chương trình được áp dụng cho các xe ô tô bị ảnh hưởng bởi mưa lũ từ ngày 28/9 đến 31/10/2025.
Theo đó, với khách hàng không có bảo hiểm vật chất, VinFast và các đại lý, xưởng dịch vụ sẽ hỗ trợ lên tới 40% chi phí thay thế phụ tùng, trong đó 30% cố định từ VinFast và 10% sẽ được các đại lý xem xét hỗ trợ thêm dựa trên tình hình thực tế.
Đối với khách hàng có bảo hiểm vật chất, VinFast sẽ hỗ trợ chi trả giúp cho khách hàng khoản miễn thường bảo hiểm trị giá 500.000 đồng/sự vụ. VinFast cũng sẽ phối hợp với các đơn vị bảo hiểm để hỗ trợ chủ xe nhanh chóng hoàn tất thủ tục, rút ngắn quy trình xét duyệt hồ sơ.
Các khách hàng đã chủ động sửa chữa xe và thanh toán trước thời điểm chính sách được phê duyệt sẽ được VinFast quy đổi quyền lợi tương ứng ra voucher để sử dụng ở những lần bảo dưỡng, sửa chữa sau.
Nhằm giảm tải áp lực và san sẻ gánh nặng cho các xưởng dịch vụ tại các tỉnh thành chịu ảnh hưởng của bão lũ, VinFast sẽ huy động nhân sự từ các địa phương khác đến hỗ trợ hoặc điều phối xe tới các xưởng dịch vụ ít bị ảnh hưởng, qua đó góp phần rút ngắn thời gian sửa chữa xe cho khách hàng. VinFast đặt mục tiêu sẽ hoàn tất việc sửa chữa cho tất cả các xe bị ảnh hưởng bởi bão lũ trước ngày 31/10/2025.
Đối với xe máy điện, khách hàng tại 3 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Cao Bằng, Thái Nguyên có xe bị hư hỏng do mưa lũ sẽ được hỗ trợ 10% chi phí thay thế phụ tùng có giá trị cao (pin, động cơ, C-box) và 30% đối với các phụ tùng còn lại. Chương trình hỗ trợ cho xe máy điện sẽ được áp dụng đến hết ngày 15/11/2025.
Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh - Marketing VinFast Toàn cầu cho biết: "Chương trình hỗ trợ chủ động, kịp thời cho các chủ xe ô tô, xe máy điện bị ảnh hưởng bởi bão lũ là minh chứng rõ nét cho triết lý 'Đặt khách hàng làm trọng tâm' và cam kết dịch vụ hậu mãi xuất sắc của VinFast. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng khách hàng và hệ thống đại lý, xưởng dịch vụ để nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng và hướng tới tương lai phát triển bền vững".
Ngoài hỗ trợ khách hàng, VinFast cũng sẽ xem xét hỗ trợ một phần thiệt hại thực tế cho các xưởng dịch vụ, đại lý không có bảo hiểm tài sản, nhằm giúp các đại lý nhanh chóng ổn định hoạt động để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.
