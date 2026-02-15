Mới nhất
Thời tiết ngày 15/2: Miền Bắc nắng ấm trước khi đón đợt không khí lạnh mới

Chủ nhật, 08:02 15/02/2026 | Xã hội
GĐXH - Trước khi khối không khí lạnh tăng cường mạnh, khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 24 – 27 độ C, thời tiết chưa rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/2, phía Bắc đang chịu tác động của một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Trước khi khối không khí lạnh tăng cường mạnh, khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 24 – 27 độ C, thời tiết chưa rét. 

Thời tiết ngày 15/2: Miền Bắc nắng ấm trước khi đón đợt không khí lạnh mới - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Dự báo trên đất liền, khoảng gần sáng 17/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ; từ chiều tối và đêm 17/2 được tăng cường mạnh hơn, mở rộng tác động đến các khu vực khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 – 4.

Từ đêm 16/2 đến ngày 19/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đáng chú ý, từ đêm 17/2 đến 19/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 – 19 độ C, riêng khu vực vùng núi có nơi dưới 15 độ C. 

Tại Hà Nội, từ đêm 16/2 đến 19/2 có mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17/2 đến 19/2 trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 – 19 độ C.

Ngày 15/2, tại các khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có mưa rào và  vùng biển từ Khánh Hòa đến TP Hồ Chí Minh và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng biển cao từ 2 – 4 mét. Từ đêm 15/2, gió trên các vùng biển này có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương và ngư dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, chủ động phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trước diễn biến của không khí lạnh và thời tiết xấu trên biển.

Dự báo thời tiết ngày 15/2/2026 tại các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Top