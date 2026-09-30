Vợ chồng Ái Châu - Huỳnh Đông cùng con trai tận hưởng mùa thu ở Canada

GĐXH - Khoảng 1.000 bộ phim thuộc ba thể loại phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình của Việt Nam sẽ được Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tuyển chọn, giới thiệu tới công chúng.
GĐXH - Sau những năm tháng có lúc tưởng như rời xa màn ảnh, Quách Ngọc Ngoan đang trở lại với công việc diễn xuất bằng một nhịp điệu khá đều đặn. Ở tuổi 43, anh xuất hiện trong "Trại buôn người" với vai Tài, tiếp tục một hành trình mà ở đó, chuyện nghề và những trải nghiệm ngoài đời dường như có nhiều điểm giao nhau.
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