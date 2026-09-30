Vợ chồng Ái Châu - Huỳnh Đông cùng con trai tận hưởng mùa thu ở Canada

Dù sinh sống ở Canada, Huỳnh Đông vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Khi có dự án phù hợp, anh sẵn sàng trở về Việt Nam để tham gia đóng phim. Nam diễn viên cho biết sự động viên và hy sinh của vợ là nguồn động lực lớn để anh tiếp tục theo đuổi nghề diễn. Trên trang cá nhân, Huỳnh Đông và Ái Châu thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con trai như cắm trại cuối tuần, ngắm hoa anh đào, tham quan nông trại hay cùng nhau chơi thể thao. Cả hai lựa chọn lối sống gần gũi với thiên nhiên và dành nhiều thời gian cho gia đình thay vì xuất hiện dày đặc trong các sự kiện giải trí.