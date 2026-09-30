Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc: Hơn 50 tuổi mới có nhà, từng cắn lưỡi cứu mình thoát chết

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc được khán giả yêu mến qua những vai diễn dí dỏm, gần gũi. Ở độ tuổi 64, dù được nhiều người trong giới gọi là “đại gia ngầm”, ông lại chọn cho mình lối sống tằn tiện, giản dị.

Gặp Tiểu Bảo Quốc ngoài đời, ít ai nghĩ rằng người đàn ông với trang phục xuề xòa, thích ngồi ăn đĩa cơm bình dân 40 ngàn đồng ven đường lại là một nghệ sĩ gạo cội sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, Tiểu Bảo Quốc tâm sự, những năm tháng cơ cực thời trẻ đã trở thành một phần ký ức không thể quên, đó cũng là lý do khiến ông quen với lối sống cần kiệm đến hiện tại.

Luôn hết mình dù chỉ đóng vai phụ

Ở tuổi 64, Tiểu Bảo Quốc vẫn đều đặn xuất hiện trên màn ảnh, cống hiến tiếng cười và truyền năng lượng tích cực cho khán giả.

Dù vậy, công việc cũng mang lại cho ông không ít những nỗi trăn trở. Nhiều đêm ông trằn trọc không ngủ được vì lo lắng không biết khán giả sẽ đón nhận tác phẩm mình ra sao, nhà sản xuất liệu có thu hồi được vốn hay không? Trong suy nghĩ của nghệ sĩ gạo cội, chỉ khi nhà sản xuất có lợi nhuận thì họ mới dám tiếp tục làm phim, từ đó anh em nghệ sĩ mới có công việc đều đặn.

Tiểu Bảo Quốc là gương mặt quen thuộc trong nhiều phim điện ảnh.

Nhiều năm qua, Tiểu Bảo Quốc ngại tham gia các buổi casting, không phải vì kiêu ngạo mà vì ông muốn tìm một con đường đi riêng cho từng nhân vật.

Đối với ông, điện ảnh là sự chân thật. Nếu đóng vai ác mà chỉ biết vung tay múa chân, nạt nộ; đóng vai hài mà vừa bước ra đã cố tình uốn éo chọc giễu thì sẽ đánh mất đi chiều sâu và cốt cách của nhân vật. Ông luôn dành thời gian nghiên cứu kỹ tiểu sử nhân vật, vận dụng vốn sống và sự duyên dáng của mình để tạo ra những mảng miếng đắt giá nhất.

Dù thường đảm nhận các vai nhỏ trong phim, Tiểu Bảo Quốc chưa bao giờ cho phép mình làm việc hời hợt. Ông quan niệm: “Không có vai diễn nào là nhỏ, càng xuất hiện chớp nhoáng càng đòi hỏi sự tập trung cao độ để đẩy kịch bản lên”.

Trong quá trình làm phim, ông luôn đề cao tinh thần tập thể, chủ động kết nối các diễn viên để thống nhất đường dây câu chuyện trước khi xin ý kiến quyết định từ đạo diễn.

Đặc biệt, khi làm việc với các diễn viên trẻ hay những Tiktoker mới nổi, ông không hề tỏ ra tự ti hay phán xét. Ngược lại, ông đánh giá cao sự thông minh, tài năng của họ và chỉ ân cần nhắc nhở các hậu bối phải luôn giữ gìn đạo đức nghề nghiệp nếu muốn tồn tại lâu dài trong giới giải trí khắc nghiệt.

“Kiếm được danh tiếng thì dễ, giữ được mới khó. Nếu không có đạo đức nghề nghiệp và không ngừng nỗ lực, họ sẽ rất dễ bị quên lãng”, ông nói.

“Không lệ thuộc vào đồng tiền là tự do lớn nhất”

Là nghệ sĩ gạo cội nhưng Tiểu Bảo Quốc lại ngại đám đông và không chịu được sự ồn ào. Ông thường tìm đến những không gian yên tĩnh để quan sát, học hỏi và suy ngẫm.

Dù thừa khả năng mua xe hơi, ông vẫn đi xe máy, ăn mặc giản dị và ăn cơm bình dân. Vì ông đi lên từ nghèo khổ, bản tính cần kiệm đã trở thành thói quen không thể bỏ.

Nam nghệ sĩ kể, ngoài 50 tuổi, ông mới mua được căn nhà đầu tiên. Từng có thời điểm, ông chạy xe ngoài đường mà nước mắt chảy dài vì bất lực và tủi thân. Chính những ngày tháng bấp bênh ấy đã rèn cho ông kỷ luật thép về tài chính.

Ông từ chối mua xe hơi vì cho rằng đó là “tiêu sản”, giống như nuôi thêm một đứa con tốn kém tiền xăng, bãi đỗ và tài xế. Thay vào đó, ông gom góp tiền để mua một căn nhà nhỏ “chui ra chui” vào tại TP.HCM. Hiện ông có 3 căn, trong đó hai căn cho thuê, một căn để sinh hoạt; ngoài ra còn hai mảnh đất rộng hàng nghìn mét vuông ở Long An.

Nam nghệ sĩ sống giản dị dù được gọi là “đại gia ngầm”.

Khi thị trường bất động sản biến động, Tiểu Bảo Quốc không hề hấn gì bởi ông chưa bao giờ đầu cơ hay vay mượn ngân hàng. Mảnh đất ở Long An được ông cải tạo thành nơi dưỡng già, trồng rau sạch, nuôi gà, thả cá. Nhờ tự cung tự cấp, chi phí sinh hoạt của ông có khi chỉ tốn khoảng 50 - 60 ngàn đồng/ngày. Sự giản dị này giúp ông không bị áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng, dù thất nghiệp 5-6 tháng vẫn an nhiên tự tại.

“Sống giản dị, tiết kiệm giúp tôi nhẹ nhàng hơn. Lỡ sau này có trắng tay, tôi vẫn có thể sống tốt mà không bị sốc. Với tôi, không lệ thuộc vào đồng tiền là tự do lớn nhất”, ông tâm sự.

Tự cắn lưỡi cứu mình thoát chết

Cường độ lao động của nghề diễn từng khiến sức khỏe Tiểu Bảo Quốc bị đe dọa. Ông cho biết ngành nghề này “vắt kiệt sức lực kinh khủng”, bởi nghệ sĩ phải thức khuya dậy sớm, ăn uống thất thường.

Hiện sức khỏe của ông ổn định, chỉ bị cao huyết áp và mỡ máu. Ít ai biết, nam nghệ sĩ từng hai lần đối mặt với cửa tử.

“Tôi từng 2 lần suýt chết vì bị cứng người giữa đêm. Trong đó, một lần nặng đến mức đang nằm ngủ thì người cứng đơ lại, muốn kêu con trai ở phòng bên cạnh mà không cất được tiếng. Nước mắt trào ra, tôi nghĩ nếu mình chết thì ai lo cho gia đình”, ông kể lại.

Trong giây phút sinh tử ấy, Tiểu Bảo Quốc cố sức tự cắn lưỡi mình. Cú cắn đau đến mức mồ hôi túa ra, giúp ông bừng tỉnh để với lấy chai dầu xanh uống vào bụng làm ấm cơ thể.

Kể từ đó, xung quanh chỗ ông nằm luôn bày sẵn các loại thảo dược, tỏi, bột rau, chanh mật ong để cấp cứu kịp thời. Trải qua sinh tử, ông càng trân trọng sức khỏe và xót xa khi thấy người trẻ hiện nay vì áp lực hoàn thành dự án mà làm việc kiệt sức, phải nạp đường và nước tăng lực để duy trì sự tỉnh táo.

Tiểu Bảo Quốc một mình nuôi con trai gần 30 năm qua.

Chọn cuộc sống “cô đơn nhưng hạnh phúc”

Sự nghiệp ổn định nhưng điều khiến nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc nuối tiếc nhất chính là cuộc hôn nhân đổ vỡ. Gần 30 năm qua, ông sống cảnh gà trống nuôi con” vừa cáng đáng kinh tế vừa làm chỗ dựa tinh thần cho con trai.

Nhắc đến chuyện tìm người bầu bạn tuổi già, nam nghệ sĩ bộc bạch rằng có đủ vợ đủ chồng lúc tuổi già là niềm hạnh phúc ai cũng ao ước. Tuy nhiên, ông chấp nhận số phận phải ở một mình và “cô đơn trong hạnh phúc”.

Trước đây ông vướng áp lực nuôi mẹ già, nuôi con ăn học, giờ đây con đã trưởng thành nhưng ông vẫn chưa hoàn toàn an tâm. Ông nghĩ nếu kiếm thêm người phụ nữ mới thì bản thân phải có trách nhiệm với cô ấy, không thể rước người ta về chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ của mình.

Hiện tại, chi phí sinh hoạt của Tiểu Bảo Quốc chỉ khoảng 5-6 triệu đồng/tháng, nhưng nếu có thêm vợ thì con số này phải tăng gấp đôi. Ông tự nhủ sau này nếu con cái hiếu thảo thì chăm sóc bố, còn không thì ông sẵn sàng vào viện dưỡng lão.

Trải qua thăng trầm, nghệ sĩ cho rằng điều khiến mình hạnh phúc và mãn nguyện không nằm ở tài sản hay danh tiếng. Con trai, hiện theo nghề thiết kế đồ họa, là niềm an ủi lớn trong cuộc đời ông. Hai cha con xem nhau như bạn bè, có thể chia sẻ hầu hết mọi chuyện trong cuộc sống.

“Tôi rất hạnh phúc và mãn nguyện khi được khán giả yêu thương, được anh em trong giới công nhận, được làm nghề ở tuổi này. Một gia đình dù không có vợ nhưng vẫn êm đềm hạnh phúc, mẹ già vẫn còn mạnh khoẻ, anh em hoà thuận, con cái hiếu thảo. Nhìn gia đình quây quần là hạnh phúc lắm rồi”, Tiểu Bảo Quốc chia sẻ.