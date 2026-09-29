Đồng nghiệp chia buồn cùng Lê Phương

Lê Phương gây chú ý GĐXH - Dòng trạng thái ngắn khi chia sẻ khoảnh khắc bên ông xã của Lê Phương đã thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Qua những đổ vỡ, nữ diễn viên đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình.

Mới đây, Lê Phương khiến đồng nghiệp và khán giả xúc động khi thông báo tin buồn bà ngoại vừa qua đời: "Bà ngoại của Phương tuổi cao sức yếu. Cả nhà vô cùng thương tiếc, mong bà sớm về cõi cực lạc!".

Nữ diễn viên cho biết, cả ngày vẫn cố gắng tập trung hoàn thành công việc theo lịch trình đã lên từ trước. Tuy nhiên, khi bước ra khỏi sân khấu, những cảm xúc về mất mát bất ngờ ùa về khiến cô không thể kìm lòng. "Cả ngày làm việc không sao, mà bước ra khỏi sân khấu thì mưa lụt cả một trời tuổi thơ. Có ông đón bà rồi, không khóc nhen! Con chào bà", cô bộc bạch.

Bài đăng của Lê Phương nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ đồng nghiệp và khán giả. Nhiều nghệ sĩ như: Lương Thế Thành, Vân Trang, Lan Thy, Bùi Tuấn Dũng, Trương Quỳnh Anh, Thùy Anh... gửi lời chia buồn, động viên cô cùng gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát.

Diễn viên Lê Phương báo tin buồn bà ngoại qua đời.

Lê Phương sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình phía Nam. Cô ghi dấu với những nhân vật có nội tâm phức tạp, đặc biệt là hình tượng người phụ nữ trải qua nhiều tổn thương nhưng vẫn mạnh mẽ trước nghịch cảnh. Lối diễn giàu cảm xúc giúp nữ diễn viên tạo được sự đồng cảm với khán giả, đồng thời từng bước xây dựng vị trí riêng sau nhiều năm theo nghề.

Gia tài thành tích của Lê Phương còn được thể hiện qua nhiều lần góp mặt trong các danh sách đề cử. Cô từng được đề cử Giải Mai Vàng ở lĩnh vực phim truyền hình với "Khúc tương tư", "Gạo nếp gạo tẻ"; lĩnh vực sân khấu với vai Kiều Nguyệt Nga trong "Tiên Nga". Nữ diễn viên cũng từng nhận đề cử tại Ngôi Sao Xanh và nhiều lần góp mặt trong nhóm những nữ diễn viên được yêu thích tại HTV Awards.

Về đời tư, sau đổ vỡ với Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương nuôi con trai và hiện đã có cuộc hôn nhân viên mãn với Phạm Trung Kiên. Cả hai cùng nhau nuôi dạy con chung con riêng khiến nhiều người ngưỡng mộ.