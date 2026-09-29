Tin sao 29/9: Emoura Phạm gây ấn tượng tại Miss Grand International 2026, Rapper Pháo lần đầu trình diễn áo tắm
GĐXH - Hoa hậu Emoura Phạm gây sốt trong phần thi Swimsuit đầy quyến rũ, trong khi đó Rapper Pháo thu hút sự chú ý tại Miss Universe Vietnam 2026.
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