Tin sao 29/9: Emoura Phạm gây ấn tượng tại Miss Grand International 2026, Rapper Pháo lần đầu trình diễn áo tắm

1 giờ trước

GĐXH - Sau những năm tháng có lúc tưởng như rời xa màn ảnh, Quách Ngọc Ngoan đang trở lại với công việc diễn xuất bằng một nhịp điệu khá đều đặn. Ở tuổi 43, anh xuất hiện trong "Trại buôn người" với vai Tài, tiếp tục một hành trình mà ở đó, chuyện nghề và những trải nghiệm ngoài đời dường như có nhiều điểm giao nhau.