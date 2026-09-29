Tin sao 29/9: Emoura Phạm gây ấn tượng tại Miss Grand International 2026, Rapper Pháo lần đầu trình diễn áo tắm

Thứ ba, 20:09 29/09/2026 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoa hậu Emoura Phạm gây sốt trong phần thi Swimsuit đầy quyến rũ, trong khi đó Rapper Pháo thu hút sự chú ý tại Miss Universe Vietnam 2026.

Tin sao 29/9: Lê Tú Vi bất ngờ vì lọt danh sách đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới, Đăng Khôi tỏa sáng tại 'Silk Way Star' - Ảnh 1.

Hoa hậu Emoura Phạm gây sốt khi tự tin catwalk trên bậc thang trong phần thi Swimsuit tại Miss Grand International 2026.

Tin sao 29/9: Lê Tú Vi bất ngờ vì lọt danh sách đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới, Đăng Khôi tỏa sáng tại 'Silk Way Star' - Ảnh 2.

Trước phần thi áo tắm, Emoura Phạm có nhiều dấu ấn tại Miss Grand International 2026. Cô lọt top 40 Country's Power of The Year và tiếp tục bước vào vòng bình chọn thứ hai, cạnh tranh cơ hội giành suất vào thẳng top 20 chung cuộc.

Tin sao 29/9: Lê Tú Vi bất ngờ vì lọt danh sách đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới, Đăng Khôi tỏa sáng tại 'Silk Way Star' - Ảnh 3.

MC Thanh Thanh Huyền chia sẻ hình ảnh xinh tươi, tràn đầy năng lượng và triết lý sống mà cô tâm đắc. "Điều đáng giá nhất không phải là có bao nhiêu, mà là mình có thể tận hưởng bao nhiêu từ những gì cuộc sống đang trao cho mình", nữ MC viết trên trang cá nhân.

Tin sao 29/9: Lê Tú Vi bất ngờ vì lọt danh sách đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới, Đăng Khôi tỏa sáng tại 'Silk Way Star' - Ảnh 4.

Rapper Pháo chia sẻ hình ảnh xinh tươi, quyến rũ trong lần đầu tham gia phần thi Người đẹp Biển tại Miss Universe Vietnam 2026.

Tin sao 29/9: Lê Tú Vi bất ngờ vì lọt danh sách đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới, Đăng Khôi tỏa sáng tại 'Silk Way Star' - Ảnh 5.

Hình ảnh mới nhất của diễn viên Tường Vi gây ấn tượng bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng ngọt ngào, cách ăn mặc dịu dàng, quyến rũ.

Tin sao 29/9: Lê Tú Vi bất ngờ vì lọt danh sách đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới, Đăng Khôi tỏa sáng tại 'Silk Way Star' - Ảnh 6.

Diễn viên Thúy Diễm tiếp tục thể hiện háo hức trong hành trình làm mẹ khi chia sẻ hình ảnh ở giai đoạn cuối thai kỳ.

Tin sao 29/9: Lê Tú Vi bất ngờ vì lọt danh sách đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới, Đăng Khôi tỏa sáng tại 'Silk Way Star' - Ảnh 7.

Hồng Diễm chia sẻ hình ảnh xinh tươi nhưng đầy mạnh mẽ khi góp mặt ở giải đấu thể thao vừa qua. Nữ diễn viên hài hước tiết lộ: "Em xin cập nhật là em dừng lại ở vòng tứ kết. Sự nghiệp Pickleball vẫn chưa có huy chương".

Tin sao 29/9: Lê Tú Vi bất ngờ vì lọt danh sách đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới, Đăng Khôi tỏa sáng tại 'Silk Way Star' - Ảnh 8.

Ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ hình ảnh đầy tự tin trước khi có màn biểu diễn ấn tượng tại chương trình "Silk Way Star".

(Ảnh FB nhân vật)

Tin sao 29/9: Emoura Phạm gây ấn tượng tại Miss Grand International 2026, Rapper Pháo lần đầu trình diễn áo tắm - Ảnh 9.Tin sao 28/9: Lê Tú Vi bất ngờ vì lọt danh sách đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới, Đăng Khôi tỏa sáng tại 'Silk Way Star'

GĐXH - Ca sĩ Đăng Khôi xuất sắc nhận "Ngôi sao tỏa sáng" tại chương trình "Silk Way Star", trong khi đó diễn viên Lê Tú Vi cảm thấy bất ngờ khi lọt danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026.

Tin sao 29/9: Emoura Phạm gây ấn tượng tại Miss Grand International 2026, Rapper Pháo lần đầu trình diễn áo tắm - Ảnh 10.Tin sao 26/9: Hồ Ngọc Hà thần thái xuất sắc tại Ý, động thái của Hari Won khi bị Trấn Thành loại tại 'Running Man Vietnam'

GĐXH - Hồ Ngọc Hà trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự sự kiện thời trang tại nước Ý, trong khi đó Hari Won chia sẻ cảm xúc sau khi bị chính Trấn Thành loại tại "Running Man Vietnam".


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tài tử điện ảnh gây sốt với phim 'Trại buôn người' ở tuổi trung niên chỉ mong được làm nghề và bình yên bên các con

Tài tử điện ảnh gây sốt với phim 'Trại buôn người' ở tuổi trung niên chỉ mong được làm nghề và bình yên bên các con

Giải trí -

GĐXH - Sau những năm tháng có lúc tưởng như rời xa màn ảnh, Quách Ngọc Ngoan đang trở lại với công việc diễn xuất bằng một nhịp điệu khá đều đặn. Ở tuổi 43, anh xuất hiện trong "Trại buôn người" với vai Tài, tiếp tục một hành trình mà ở đó, chuyện nghề và những trải nghiệm ngoài đời dường như có nhiều điểm giao nhau.

Phan Hiền 'nịnh khéo' Khánh Thi

Phan Hiền 'nịnh khéo' Khánh Thi

Giải trí -

GĐXH - Phan Hiển đã dành những lời ngọt ngào đến Khánh Thi, anh cho biết bản thân cảm thấy may mắn khi cưới được người vợ "tài đức vẹn toàn".

Tuổi 58 của Lý Hải

Tuổi 58 của Lý Hải

Giải trí -

GĐXH - Lý Hải vừa đón sinh nhật tuổi 58 bên bà xã Minh Hà và 4 con. Những món quà tự tay con cái làm khiến anh xúc động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.