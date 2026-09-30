Jun Phạm, Rhymastic và Bùi Công Nam tái xuất trong chương trình nối sóng 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

Theo Thời báo VTV, thông tin từ nhà sản xuất, "Quán nhà Haha" dự kiến sẽ lên sóng VTV bắt đầu từ 17/10, ngay sau khi các tập chung kết "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" khép lại.

Chương trình đón nhận sự trở lại của 5 thành viên quen thuộc: Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh. Họ được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện gần gũi, những tiếng cười thân thuộc cùng hành trình khám phá về phong tục và đời sống tinh thần của người dân bản địa tại nhiều địa điểm khác nhau.

Các thành viên của "Quán nhà Haha". Ảnh: CTCC

Thông qua việc quảng bá nông sản, ẩm thực và văn hóa bản địa bằng ngôn ngữ giải trí gần gũi, "Quán nhà Haha" mong muốn tiếp tục tạo ra hiệu ứng tích cực cho du lịch và mở ra sinh kế bền vững cho người dân địa phương sau khi đoàn phim kết thúc ghi hình.

Chương trình cũng mở thêm nhiều cơ hội để gắn kết giữa các nghệ sĩ và khán giả thông qua trải nghiệm với các món ăn, với văn hóa bản địa. Khán giả giờ đây không còn theo dõi thụ động mà hoàn toàn có cơ hội trở thành các “đại sứ mỹ vị”.

Quán nhà Haha lên sóng trong tháng 10. Ảnh: Fanpage chương trình

Điểm đặc biệt là trong thời gian chờ "Quán nhà Haha" lên sóng, khán giả vẫn có thể theo dõi và cổ vũ Jun Phạm và Duy Khánh tại "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", cả hai đã giành quyền bước vào chung kết. Trong khi đó, Rhymastic tiếp tục có những hoạt động âm nhạc, Bùi Công Nam làm "bố tập sự" trong "Bố ơi, mình đi đâu thế?" còn Ngọc Thanh Tâm có bước chuyển mình đáng chú ý qua vai diễn trong phim truyền hình "Tận hiến".

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