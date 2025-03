Vợ chồng ở Nam Định bị bắt vì trộm cắp tài sản

Ngày 22/3, Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ 2 vợ chồng về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Công an xã Trà Lũ, huyện Xuân Trường nhận được tin báo của bà Phạm Thị Na (trú tại xóm 7, xã Trà Lũ) về việc bị kẻ gian lợi dụng sơ hở, trộm cắp một xe máy điện biển kiểm soát: 15MĐ6-770.58 trị giá khoảng 15 triệu đồng tại sân trước cửa nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận tiếp nhận tin báo, Công an xã Trà Lũ đã khẩn trương xuống hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Trà Lũ đã điều tra làm rõ, bắt giữ hai đối tượng là Vũ Duy Chiến (SN 1998) và Phạm Thị Thanh Huyền (SN 2001 là vợ Chiến) cùng trú tại xóm 10, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường.

Số tang vật công an thu giữ được.

Qua công tác điều tra mở rộng vụ án, Công an xã Trà Lũ đã thu giữ thêm 4 chiếc xe máy điện khác mà hai đối tượng đã trộm cắp trên địa bàn huyện Xuân Trường. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng gây án theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Nam Định khuyến cáo mỗi người dân, mỗi hộ gia đình cần nâng cao tinh thần cảnh giác, quan tâm thực hiện tốt các nội dung khuyến cáo, hướng dẫn của cơ quan công an về phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác các hành vi phạm tội. Đặc biệt cần chú ý kiểm tra, gia cố hệ thống cửa, tường rào, ổ khóa, lắp đặt hệ thống camera giám sát,…góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Xem thêm video đang được quan tâm: