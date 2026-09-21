Một ngày 'làm công chúa' của NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng'

Nữ nghệ sĩ từng cho biết gia đình không phải nguyên nhân khiến chị phải từ bỏ nghệ thuật. Việc tạm gác nhiều dự án phim chủ yếu xuất phát từ lựa chọn cá nhân và mong muốn dành thời gian cho con. Khi các con còn nhỏ, mỗi lần nhận phim, nếu con ốm hoặc cần mẹ, chị sẵn sàng dừng công việc để ở bên con. Sau này, khi các con trưởng thành hơn, Thu Hà mới dần trở lại với màn ảnh. Sự trở lại ấy không ồn ào mà đến một cách tự nhiên, khi chị tìm thấy những vai diễn khiến mình thực sự hứng thú.