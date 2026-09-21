Một ngày 'làm công chúa' của NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng'

Thứ hai, 19:00 21/09/2026 | Giải trí
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GĐXH - NSND Thu Hà nổi tiếng với danh xưng "Lá ngọc cành vàng", ở tuổi trung niên chị vẫn giữ nhan sắc trẻ đẹp, căng tràn sức sống.

Một ngày 'làm công chúa' của NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' - Ảnh 1.'Nữ hoàng ảnh lịch' NSND Thu Hà và chuyện cát-sê khó tin thuở mới vào nghề

Từng là “nữ hoàng ảnh lịch” đình đám thập niên 1990, NSND Thu Hà khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ cát-sê thuở mới được mời làm mẫu lịch.

Một ngày 'làm công chúa' của NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' - Ảnh 1.

NSND Thu Hà mới đây có một chuyến du lịch tâm linh và chị có một bộ ảnh mới gây chú ý với khán giả. Chị gọi tên bộ ảnh là "một ngày làm công chúa". Ở tuổi trung niên nhưng nhan sắc của NSND Thu Hà vẫn khiến khán giả dành nhiều lời khen.

Một ngày 'làm công chúa' của NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' - Ảnh 2.

Nhan sắc của NSND Thu Hà khiến khán giả nhớ về một mỹ nhân của thập niên 90 với danh xưng "Lá ngọc cành vàng" hay "nữ hoàng ảnh lịch".

Một ngày 'làm công chúa' của NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' - Ảnh 3.

NSND Thu Hà sinh năm 1969 tại Tuyên Quang. Năm 17 tuổi, chị rời quê để đến Hà Nội học tập và bắt đầu hành trình gắn bó với nghệ thuật. Những vai diễn trong “Đêm hội Long Trì”, “Lá ngọc cành vàng”... nhanh chóng đưa tên tuổi Thu Hà đến gần khán giả.

Một ngày 'làm công chúa' của NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' - Ảnh 4.

Sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt đẹp và vẻ dịu dàng, Thu Hà từng được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật của điện ảnh Việt. Hình ảnh của chị xuất hiện dày đặc trên các tờ lịch, báo, tạp chí và trở thành ký ức của một thế hệ khán giả. Chị cũng được biết đến với danh xưng “nữ hoàng ảnh lịch” một thời.

Một ngày 'làm công chúa' của NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' - Ảnh 5.

Không chỉ có nhan sắc, Thu Hà còn tạo dấu ấn bằng khả năng diễn xuất. Từ những nhân vật đài các, dịu dàng đến những vai diễn có chiều sâu tâm lý, nữ nghệ sĩ luôn giữ được nét riêng trong cách thể hiện.

Một ngày 'làm công chúa' của NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' - Ảnh 6.

Sau thời gian hoạt động sôi nổi trên màn ảnh, Thu Hà dần lui về sân khấu và dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng. Chị từng chia sẻ rằng khi không làm phim, bản thân hướng cuộc sống đến sự bình lặng. Với nữ nghệ sĩ, việc được sống chậm lại, chăm sóc gia đình và tận hưởng những điều giản dị cũng là một dạng hạnh phúc.

Một ngày 'làm công chúa' của NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' - Ảnh 7.

Đằng sau ánh đèn sân khấu, NSND Thu Hà được biết đến là người khá kín tiếng về đời tư. Chị hiếm khi chia sẻ hình ảnh chồng con hay những câu chuyện quá riêng tư trên truyền thông.

Một ngày 'làm công chúa' của NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' - Ảnh 8.

Nữ nghệ sĩ từng cho biết gia đình không phải nguyên nhân khiến chị phải từ bỏ nghệ thuật. Việc tạm gác nhiều dự án phim chủ yếu xuất phát từ lựa chọn cá nhân và mong muốn dành thời gian cho con. Khi các con còn nhỏ, mỗi lần nhận phim, nếu con ốm hoặc cần mẹ, chị sẵn sàng dừng công việc để ở bên con. Sau này, khi các con trưởng thành hơn, Thu Hà mới dần trở lại với màn ảnh. Sự trở lại ấy không ồn ào mà đến một cách tự nhiên, khi chị tìm thấy những vai diễn khiến mình thực sự hứng thú.

NSND Thu Hà sinh năm 1969 tại Tuyên Quang, là diễn viên nổi tiếng của điện ảnh và sân khấu Việt Nam. Chị ghi dấu qua các phim "Đêm hội Long Trì", "Lá ngọc cành vàng", "Hướng dương ngược nắng", "Trạm cứu hộ trái tim".

Một ngày 'làm công chúa' của NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' - Ảnh 10.Nhan sắc NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' gây chú ý

GĐXH - NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' mới đây đã chia sẻ hình ảnh đời thực khiến khán giả chú ý.

 

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