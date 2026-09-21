Một ngày 'làm công chúa' của NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng'

Khán giả 'tan chảy' trước khoảnh khắc bố đẻ H'Hen Niê cưng chiều cháu ngoại 1 tuổiGiải trí -
GĐXH - H'Hen Niê gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc đáng yêu khi con gái Harley 1 tuổi được ông ngoại cưng chiều trong những ngày về Đắk Lắk.
NSND Thu Hà sinh năm 1969 tại Tuyên Quang, là diễn viên nổi tiếng của điện ảnh và sân khấu Việt Nam. Chị ghi dấu qua các phim "Đêm hội Long Trì", "Lá ngọc cành vàng", "Hướng dương ngược nắng", "Trạm cứu hộ trái tim".
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GĐXH - H'Hen Niê gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc đáng yêu khi con gái Harley 1 tuổi được ông ngoại cưng chiều trong những ngày về Đắk Lắk.
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