Danh tính nữ MC 27 tuổi của VTV với thành tích học tập đáng nể vừa trở thành Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

MC Khánh Vy trở thành Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Theo thông tin từ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chiều 15/9, Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 5, khóa IX đã tiến hành kiện toàn nhân sự.

Hội nghị đã hiệp thương chọn cử anh Nguyễn Kim Quy giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Anh Lê Hải Long và anh Đỗ Tuấn Hanh giữ chức Phó Chủ tịch Trung ương Hội khóa IX.

Hội nghị cũng hiệp thương 10 anh, chị tham gia Đoàn Chủ tịch và 38 anh, chị tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó có các gương thanh niên tiêu biểu, cá nhân được xã hội và cộng đồng mạng chú ý đó là: Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy), ca sĩ, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025; Trần Khánh Vy, dẫn chương trình Đài truyền hình Việt Nam, nhà sáng tạo nội dung số…

MC Khánh Vy vừa trở thành Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Được biết, đây tiếp tục một cột mốc đáng tự hào trong sự nghiệp của Khánh Vy - cô gái được xem là đại diện cho thế hệ MC trẻ tài năng, năng động và học vấn cao của VTV.

Thành tích học tập đáng nể của MC Khánh Vy

Khánh Vy – tên đầy đủ là Trần Khánh Vy, sinh năm 1999 tại Nghệ An. Năm 17 tuổi, Khánh Vy lần đầu được khán giả biết đến với clip "nhại" lại 7 ngôn ngữ Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Ý, Việt. Sau đó, cô nổi tiếng với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng".

Theo nguồn từ Thanh Niên Việt, năm 2014, Khánh Vy đỗ chuyên Anh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) với tổng điểm xếp thứ 14 toàn khối.

Trong thời gian học tập tại đây, Khánh Vy đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như: Đạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh; thi đại học đạt 28.13 điểm đủ điều kiện đỗ 4 trường đại học là Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí Tuyên truyền và Đại học FPT. Sau đó, cô nàng quyết định theo học tại Học viện Ngoại giao Việt Nam.

Dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia Khánh Vy ghi dấu với phong cách dẫn dắt tự tin, hiện đại cùng khả năng ngôn ngữ linh hoạt. Ảnh: TL

Trong khoảng thời gian học đại học, Khánh Vy có thêm nhiều thành tích hoạt động ngoại khóa ấn tượng với một số thành tích như: Đại diện thanh niên Việt Nam thuyết trình tại hội nghị Hành trình tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 13 do Trung Quốc và Thái Lan tổ chức; 1 trong 4 đại diện châu Á tham gia Ambassador Tour tại Washington, Mỹ,...

Năm 2020, Khánh Vy tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi khoa Quan hệ Quốc tế của trường Học viện Ngoại giao.

Theo chia sẻ của Khánh Vy, năm 2023, cô đậu học bổng toàn phần hệ Thạc sĩ của Chính phủ Anh. Trước đó, năm 2020, cô đã apply 3 học bổng Thạc sĩ nhưng đều bị từ chối.

Không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích học tập đáng nể, khi đảm nhận dẫn dắt các chương trình nổi tiếng như: Đường lên đỉnh Olympia, IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Crack'Em Up... Khánh Vy ghi dấu với phong cách dẫn dắt tự tin, hiện đại cùng khả năng ngoại ngữ linh hoạt. Cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ, xuất hiện ở nhiều sự kiện quốc tế nhờ hình ảnh trẻ trung, chuyên nghiệp.

Hình ảnh năng động, gần gũi giúp Khánh Vy trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ Gen Z. Ảnh: TL

Bên cạnh vai trò người dẫn chương trình, cô còn là nhà sáng tạo nội dung sở hữu hàng triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Khánh Vy duy trì kênh YouTube và các nền tảng mạng xã hội, chia sẻ kinh nghiệm học tập, ngoại ngữ và cuộc sống thường nhật được nhiều bạn trẻ yêu thích vì cảm nhận được sự gần gũi, tích cực và được truyền cảm hứng.

Hình ảnh năng động, gần gũi giúp cô trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ Gen Z. Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, Khánh Vy cũng đều đạt được thành công nhất định. Ở tuổi 27, không chỉ có sự nghiệp phát triển, Khánh Vy sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ cho riêng mình.

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