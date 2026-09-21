Bố mẹ chồng cũ của Nhật Kim Anh gây chú ý

Nhật Kim Anh mẹ đơn thân, tuyên bố gây chú ý ở tuổi trung niên GĐXH - Nhật Kim Anh cho biết gác lại công việc để dành trọn mùa hè đưa hai con đi nghỉ mát ở nhiều bãi biển Việt Nam. Cô tuyên bố cô đơn không cô độc khi có các con bên cạnh.

Mới đây, Nhật Kim Anh gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc cùng con trai con gái và bố mẹ chồng cũ. Cô chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật con trai cưng. Chúc cục cưng của mẹ sinh nhật 12 tuổi luôn khoẻ mạnh, học giỏi, chăm ngoan và luôn nghe lời ông bà ba mẹ".

Được biết, nữ diễn viên đã đưa con gái Julia từ TP HCM về Cần Thơ từ vài ngày trước để chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của con trai. Nhiều năm qua, cô và chồng cũ - doanh nhân Bửu Lộc vẫn cùng tổ chức tiệc mừng tuổi mới cho con.

Nhật Kim Anh bên bố mẹ chồng cũ trong tiệc sinh nhật tuổi 12 của con trai.

Nhật Kim Anh đưa con gái Julia về Cần Thơ đón sinh nhật anh trai. Bố chồng cũ của Nhật Kim Anh yêu chiều con gái riêng của cô như cháu ruột.



Con trai của Nhật Kim Anh tên thật Bửu Long, biệt danh Tin, vừa tròn 12 tuổi, là kết quả cuộc hôn nhân giữa cô và doanh nhân Bửu Lộc. Theo cô, con trai ngoan ngoãn, ngọt ngào, thường xuyên bày tỏ tình yêu thương với mẹ và em gái. Trước khi về Cần Thơ bắt đầu năm học mới, Tin gần như dành trọn mùa hè bên nhà ngoại nên hai anh em rất gắn bó.

Cùng với mối quan hệ hòa bình với chồng cũ, Nhật Kim Anh cũng nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người khi vẫn giữ được tình cảm với bố mẹ chồng cũ. Theo Nhật Kim Anh, bố mẹ chồng cũ rất quý mến cô. Hai bên đã gác lại chuyện quá khứ nên giao tiếp thoải mái, không ngại ngùng. Họ thậm chí vui mừng khi biết cô mang thai và sinh bé Julia.

Lần này, cô đưa cả con gái về thăm gia đình chồng cũ. Trong video đăng tải trên trang cá nhân, bố chồng cũ Nhật Kim Anh còn vui vẻ cưng chiều con gái riêng của con dâu cũ như cháu ruột. Nữ diễn viên từng chia sẻ được mẹ chồng gửi trái cây từ quê lên cho cô và con gái.

Dù đã ly hôn với doanh nhân Bửu Lộc nhưng Nhật Kim Anh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng cũ.

Nhật Kim Anh sinh năm 1985 ở Vũng Tàu (nay thuộc TP HCM), nổi tiếng ở cả lĩnh vực phim ảnh và ca hát. Cô từng tham gia các phim: Long thành cầm giả ca, Gieo gió, 39 độ yêu, Cạm bẫy - hơi thở của quỷ...

Năm 2014, Nhật Kim Anh kết hôn với doanh nhân Bửu Lộc. Tuy nhiên, đến tháng 6/2019, cặp đôi đường ai nấy đi trong ồn ào giành quyền nuôi con. Sau nhiều lần kiện tụng, cô và chồng cũ ngừng tranh chấp với mong muốn con trai không rơi vào tình trạng ức chế tâm lý: Đi với bố lo cho mẹ, đi với mẹ sợ bố không vui. "Tôi bằng lòng để con trai tiếp tục sống cùng bố và ông bà nội ở Cần Thơ", Nhật Kim Anh chia sẻ. Sau đó, cả hai giữ mối quan hệ bạn bè, cũng thoải mái hơn trong việc chụp hình, xuất hiện hay đi du lịch cùng nhau.

Đến tháng 1/2025, cô sinh con gái Julia sau thời gian dài nỗ lực làm IVF và giấu kín danh tính bố bé.