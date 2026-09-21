Tin sao 21/9: Huy Khánh tậu xe hơi biển số đẹp, NSND Thu Hà 'một ngày làm công chúa'
GĐXH - Huy Khánh vừa sắm xe hơi biển số đẹp, trong khi NSND Thu Hà gây chú ý với diện mạo công chúa. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ như: Minh Hòa, Xuân Bắc... tưng bừng ngày giỗ tổ nghề sân khấu.
Huy Khánh sắm ôtô Volkswagen Teramont X sau thời gian dành dụm. Anh cho biết thấy chủ động và thoải mái hơn khi có xe riêng để đi lại, chạy show. "Tuyệt vời lắm, mình có bồ mới mang quốc tịch Đức nhé... Đúng là viên Kim Cương đen của anh", nam diễn viên hài hước chia sẻ.
Minh Hòa chia sẻ hình ảnh cùng anh chị em nghệ sĩ: Xuân Bắc, Lan Hương "Em bé Hà Nội", Minh Vượng... gặp nhau trong Ngày sân khấu Việt Nam - Giỗ tổ nghề sân khấu dân tộc.
NSND Thu Hà gây chú ý với diện mạo: "Một ngày làm công chúa".
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