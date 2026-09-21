Tin sao 21/9: Huy Khánh tậu xe hơi biển số đẹp, NSND Thu Hà 'một ngày làm công chúa'

Thứ hai, 20:00 21/09/2026 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Huy Khánh vừa sắm xe hơi biển số đẹp, trong khi NSND Thu Hà gây chú ý với diện mạo công chúa. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ như: Minh Hòa, Xuân Bắc... tưng bừng ngày giỗ tổ nghề sân khấu.

Tin sao 21/9: Huy Khánh tậu xe hơi biển số đẹp, NSND Thu Hà 'một ngày làm công chúa' - Ảnh 1.Tin sao 20/9: Thanh Hằng hẹn hò cùng chồng tại Hà Nội, nhan sắc Ninh Dương Lan Ngọc gây ngỡ ngàng

GĐXH - Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý bởi nhan sắc xinh tươi đầy cuốn hút, trong khi đó vợ chồng người mẫu Thanh Hằng hẹn hò và ăn trưa tại Hà Nội.

Tin sao 21/9: Huy Khánh tậu xe hơi biển số đẹp, NSND Thu Hà 'một ngày làm công chúa' - Ảnh 1.
Tin sao 21/9: Huy Khánh tậu xe hơi biển số đẹp, NSND Thu Hà 'một ngày làm công chúa' - Ảnh 2.

Huy Khánh sắm ôtô Volkswagen Teramont X sau thời gian dành dụm. Anh cho biết thấy chủ động và thoải mái hơn khi có xe riêng để đi lại, chạy show. "Tuyệt vời lắm, mình có bồ mới mang quốc tịch Đức nhé... Đúng là viên Kim Cương đen của anh", nam diễn viên hài hước chia sẻ.

Tin sao 21/9: Huy Khánh tậu xe hơi biển số đẹp, NSND Thu Hà 'một ngày làm công chúa' - Ảnh 3.
Tin sao 21/9: Huy Khánh tậu xe hơi biển số đẹp, NSND Thu Hà 'một ngày làm công chúa' - Ảnh 4.

Minh Hòa chia sẻ hình ảnh cùng anh chị em nghệ sĩ: Xuân Bắc, Lan Hương "Em bé Hà Nội", Minh Vượng... gặp nhau trong Ngày sân khấu Việt Nam - Giỗ tổ nghề sân khấu dân tộc.

Tin sao 21/9: Huy Khánh tậu xe hơi biển số đẹp, NSND Thu Hà 'một ngày làm công chúa' - Ảnh 5.

NSƯT Trần Đức chia sẻ khoảnh khắc cùng vợ chồng NS Đỗ Kỷ - Lan Hương và NSND Nguyễn Hải cúng giỗ tổ nghề: "Ngày giỗ tổ nghề… nhớ ơn các bậc tiền nhân trong làng sân khấu".

Tin sao 21/9: Huy Khánh tậu xe hơi biển số đẹp, NSND Thu Hà 'một ngày làm công chúa' - Ảnh 6.

Trần Tiểu Vy: "Thành tâm dâng lễ, kính Tổ nghề".

Tin sao 21/9: Huy Khánh tậu xe hơi biển số đẹp, NSND Thu Hà 'một ngày làm công chúa' - Ảnh 7.
Tin sao 21/9: Huy Khánh tậu xe hơi biển số đẹp, NSND Thu Hà 'một ngày làm công chúa' - Ảnh 8.
Tin sao 21/9: Huy Khánh tậu xe hơi biển số đẹp, NSND Thu Hà 'một ngày làm công chúa' - Ảnh 9.
Tin sao 21/9: Huy Khánh tậu xe hơi biển số đẹp, NSND Thu Hà 'một ngày làm công chúa' - Ảnh 10.

NSND Thu Hà gây chú ý với diện mạo: "Một ngày làm công chúa".

Tin sao 21/9: Huy Khánh tậu xe hơi biển số đẹp, NSND Thu Hà 'một ngày làm công chúa' - Ảnh 11.

MC Nguyễn Hằng "Chị kính hồng" kỷ niệm 10 năm ngày cưới: "Trộm vía một thập kỷ như một cái chớp mắt, mở mắt ra nhìn lại đã thấy là một cặp đôi U40 vẫn đang vật lộn với bộn bề, và vẫn nắm tay nhau vượt nhiều khổ ải".

Tin sao 21/9: Huy Khánh tậu xe hơi biển số đẹp, NSND Thu Hà 'một ngày làm công chúa' - Ảnh 12.

Dương Hoàng Yến rạng rỡ ngày trở lại thủ đô: "Yêu lắm mùa thu Hà Nội".


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bố mẹ chồng cũ của Nhật Kim Anh gây chú ý

Bố mẹ chồng cũ của Nhật Kim Anh gây chú ý

Giải trí -

GĐXH - Nhật Kim Anh đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi con trai đón sinh nhật tuổi 12. Đặc biệt, cô vẫn giữ liên lạc và tình cảm tốt đẹp với bố mẹ chồng cũ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Phim có Anh Tú Atus, Huy Khánh: Những cảnh hành động được thực hiện từ chiều tối đến rạng sáng

Phim có Anh Tú Atus, Huy Khánh: Những cảnh hành động được thực hiện từ chiều tối đến rạng sáng

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Phim "Án mạng xém hoàn hảo" có Anh Tú Atus cùng Huy Khánh hé lộ quá trình ê-kíp dựng bối cảnh, chuẩn bị đạo cụ và thực hiện những cảnh hành động, rượt đuổi với cường độ cao. Đằng sau những phút giây nghẹt thở trên màn ảnh là nhiều ngày làm việc liên tục và sự kỹ lưỡng trong từng chi tiết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.