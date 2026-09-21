Tin sao 21/9: Huy Khánh tậu xe hơi biển số đẹp, NSND Thu Hà 'một ngày làm công chúa'

5 giờ trước

GĐXH - Phim "Án mạng xém hoàn hảo" có Anh Tú Atus cùng Huy Khánh hé lộ quá trình ê-kíp dựng bối cảnh, chuẩn bị đạo cụ và thực hiện những cảnh hành động, rượt đuổi với cường độ cao. Đằng sau những phút giây nghẹt thở trên màn ảnh là nhiều ngày làm việc liên tục và sự kỹ lưỡng trong từng chi tiết.