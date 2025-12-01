Võ Hạ Trâm tự tin khoe body thật, bắt đầu vào cuộc chơi 'không mỡ thừa'
GĐXH - Võ Hạ Trâm không giấu diếm mà tự tin khoe body thật và cô đang bắt đầu quay trở lại tập gym bắt đầu vào cuộc chơi "không mỡ thừa".
Võ Hạ Trâm đã đến phòng tập gym với body thực tế được chụp bằng "cam" thường. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Chạy show dữ quá bây giờ mới quay lại phòng tập và bắt đầu cuộc chơi “không mỡ thừa”. Nói chứ muốn có sức để hát, để bay show điên đảo, để chăm con, để dạy học thì kiểu gì cũng phải đầu tư dinh dưỡng và thể dục thôi mọi người ạ. Sức khỏe là vàng".
Ảnh: FBNV
