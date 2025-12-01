Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Võ Hạ Trâm tự tin khoe body thật, bắt đầu vào cuộc chơi 'không mỡ thừa'

Thứ hai, 16:06 01/12/2025 | Giảm cân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Võ Hạ Trâm không giấu diếm mà tự tin khoe body thật và cô đang bắt đầu quay trở lại tập gym bắt đầu vào cuộc chơi "không mỡ thừa".

Điều gì khiến Võ Hạ Trâm "đẹp không góc chết" sau hai lần sinh nở?Điều gì khiến Võ Hạ Trâm 'đẹp không góc chết' sau hai lần sinh nở?

GĐXH - Võ Hạ Trâm sau màn cover ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" cùng ca sĩ Đông Hùng, visual của cô ngập tràn mạng xã hội suốt thời gian qua. Không chỉ hát hay, Võ Hạ Trâm còn đẹp cả da lẫn dáng.

Võ Hạ Trâm đã đến phòng tập gym với body thực tế được chụp bằng "cam" thường. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Chạy show dữ quá bây giờ mới quay lại phòng tập và bắt đầu cuộc chơi “không mỡ thừa”. Nói chứ muốn có sức để hát, để bay show điên đảo, để chăm con, để dạy học thì kiểu gì cũng phải đầu tư dinh dưỡng và thể dục thôi mọi người ạ. Sức khỏe là vàng".

Võ Hạ Trâm tự tin khoe body thật, bắt đầu vào cuộc chơi 'không mỡ thừa' - Ảnh 3.

Thực tế, ở ngoài đời, Võ Hạ Trâm cũng luôn ý thức đến việc siết cân, giữ dáng bằng cách ăn uống. Cô nói giảm cân có lành mạnh hay không phụ thuộc đến 80% vào chế độ ăn. Là người theo đuổi chế độ chay trường nên nguồn dinh dưỡng của cô hoàn toàn đến từ các loại rau củ quả.

Võ Hạ Trâm tự tin khoe body thật, bắt đầu vào cuộc chơi 'không mỡ thừa' - Ảnh 4.

Cụ thể, bữa sáng của cô thường có một ly protein shake kèm theo một quả chuối, một quả ớt chuông đỏ cùng lượng nhỏ các loại hạt. Bữa trưa và bữa tối thường có cơm gạo lứt hoặc bún, phở làm từ gạo lứt hay khoai lang, các loại hạt đậu.

Võ Hạ Trâm tự tin khoe body thật, bắt đầu vào cuộc chơi 'không mỡ thừa' - Ảnh 5.

Võ Hạ Trâm cũng chú trọng cân bằng tỷ lệ của các nhóm dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày sao cho bao gồm cả carb, chất xơ, đạm thực vật. Bữa phụ trong ngày chủ yếu là các loại trái cây tươi hoặc sữa đậu nành hay một ly protein shake.

Võ Hạ Trâm tự tin khoe body thật, bắt đầu vào cuộc chơi 'không mỡ thừa' - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, cô cũng hạn chế tối đa dầu mỡ, ưu tiên cách chế biến hấp, luộc để bảo toàn dinh dưỡng.

Võ Hạ Trâm tự tin khoe body thật, bắt đầu vào cuộc chơi 'không mỡ thừa' - Ảnh 7.

Nữ ca sĩ nói: "Tiêu thụ nhiều dầu mỡ được đun ở nhiệt độ cao lâu ngày sẽ tích tụ thành mỡ nội tạng, không tốt cho sức khỏe nên tôi chủ yếu xào với nước chứ không dùng dầu mỡ hoặc sau khi tắt bếp, tôi sẽ cho thêm chút dầu oliu nhằm bổ sung thêm chất béo tốt cho cơ thể".

Võ Hạ Trâm tự tin khoe body thật, bắt đầu vào cuộc chơi 'không mỡ thừa' - Ảnh 8.

Ngoài ăn uống, Võ Hạ Trâm còn tâm sự bản thân phải chăm thể dục, thể thao. Cô chia sẻ kinh nghiệm: "Hãy giảm cân khoa học, kiểm soát thức ăn bạn ăn mỗi ngày và tập thể dục, đó là chân ái giảm cân lành mạnh, khoa học các bạn nhé".

Võ Hạ Trâm tự tin khoe body thật, bắt đầu vào cuộc chơi 'không mỡ thừa' - Ảnh 9.

Vốn quen với việc tập thể dục thể thao từ khi son rỗi nên khoảng ba tháng sau khi sinh con, Võ Hạ Trâm tập luyện nhẹ nhàng trở lại.

Võ Hạ Trâm tự tin khoe body thật, bắt đầu vào cuộc chơi 'không mỡ thừa' - Ảnh 10.

Nữ ca sĩ chọn tập yoga để cơ thể dần thích nghi với việc tập luyện, cải thiện độ dẻo dai, linh hoạt. Dần dần, nữ ca sĩ tăng cường độ tập luyện để đốt mỡ, tăng cơ.

Võ Hạ Trâm tự tin khoe body thật, bắt đầu vào cuộc chơi 'không mỡ thừa' - Ảnh 11.

Võ Hạ Trâm hiện tập luyện 6 buổi trong tuần. Cô dành 3 buổi cho gym, 2 buổi cho yoga và một buổi kickboxing. Nhờ chăm chỉ tập luyện như vậy nên Võ Hạ Trâm giữ được sức khỏe cùng cơ thể săn chắc gọn gàng.

Ảnh: FBNV

Võ Hạ Trâm lấy chồng Ấn Độ: 'Tôi muốn ghen lắm nhưng không có cớ'Võ Hạ Trâm lấy chồng Ấn Độ: "Tôi muốn ghen lắm nhưng không có cớ"

Suốt 5 năm về chung nhà, cuộc sống hôn nhân của Võ Hạ Trâm và ông xã Ấn Độ luôn bình yên, cặp đôi hiếm khi cãi vã giận hờn.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bài tập tốt nhất giúp giảm 5 kg trong 3 tuần

Bài tập tốt nhất giúp giảm 5 kg trong 3 tuần

Giảm cân - 1 tuần trước

Khi thời tiết lạnh hoặc không thể chạy bộ ngoài trời, bài tập Jumping jacks là lựa chọn thay thế cực kỳ hiệu quả, dễ thực hiện tại nhà và không cần thiết bị. Chỉ với 10 phút tập luyện mỗi ngày, bài tập đơn giản này có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường sức mạnh toàn thân và giảm cân.

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Giảm cân - 2 tuần trước

GĐXH - Phan Minh Huyền chia sẻ về chế độ giảm cân khắc nghiệt giúp cô đạt được vòng eo dưới size XS trong quá trình tham gia bộ phim “Cách em 1 milimet”.

Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia

Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia

Giảm cân - 2 tuần trước

GĐXH - Diệp Lâm Anh sau khi chia tay chồng thiếu gia, cô có sự "thăng hạng" về nhan sắc. Người đẹp tự tin và được yêu mến hơn xưa.

Sắc vóc người đẹp Việt vừa lọt top 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025

Sắc vóc người đẹp Việt vừa lọt top 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025

Giảm cân - 3 tuần trước

GĐXH - Chi Pu mới đây đã vinh dự được có tên trong danh sách "Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025". Ngoài tài năng trong ngành công nghiệp giải trí, người đẹp này có sắc vóc nổi bật.

8 bí quyết đốt cháy calo, đánh tan mỡ thừa nhanh chóng

8 bí quyết đốt cháy calo, đánh tan mỡ thừa nhanh chóng

Giảm cân - 1 tháng trước

Tình trạng thừa cân, béo phì ngày càng gia tăng khiến việc tìm cách đốt cháy năng lượng và giảm mỡ trở thành mối quan tâm thường trực của nhiều người. Trên thị trường, không ít sản phẩm được quảng cáo giúp giảm cân nhanh, nhưng hiệu quả thực tế lại chưa được chứng minh rõ ràng.

Bài tập giảm mỡ bụng 15 phút mỗi ngày cho người hay ngồi nhiều

Bài tập giảm mỡ bụng 15 phút mỗi ngày cho người hay ngồi nhiều

Giảm cân - 1 tháng trước

Khi bạn phải làm việc nhiều giờ trước máy tính, máu lưu thông kém và cơ bụng bị chùng xuống, mỡ dễ tích tụ ở vùng eo, hông và lưng dưới. Tuy nhiên, chỉ cần 15 - 20 phút mỗi ngày với các bài tập phù hợp, bạn có thể đánh tan mỡ bụng và lấy lại vóc dáng săn chắc.

Bài tập đi bộ 5 phút mỗi ngày tốt nhất giúp giảm cân

Bài tập đi bộ 5 phút mỗi ngày tốt nhất giúp giảm cân

Giảm cân - 1 tháng trước

Đi bộ là một hình thức vận động cường độ nhẹ, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, đặc biệt là phụ nữ thừa cân hoặc ít hoạt động thể lực. Việc duy trì thói quen đi bộ thường xuyên, ngay cả trong thời gian ngắn, vẫn mang lại hiệu quả cải thiện chuyển hóa năng lượng và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Mẹo hay giúp giảm vòng eo nhanh và an toàn

Mẹo hay giúp giảm vòng eo nhanh và an toàn

Đẹp - 1 tháng trước

GĐXH - Không phải ai cũng biết cách giảm vòng eo hiệu quả trong thời gian ngắn. Bài viết này sẽ chia sẻ mẹo hay giúp giảm vòng eo một cách nhanh chóng và an toàn.

Tập yoga hay pilates giúp giảm cân hiệu quả hơn?

Tập yoga hay pilates giúp giảm cân hiệu quả hơn?

Giảm cân - 2 tháng trước

Nếu bạn tìm kiếm một hình thức luyện tập nhẹ nhàng nhưng hiệu quả trong việc giảm cân và cải thiện vóc dáng, yoga và pilates là hai lựa chọn nổi bật. Cả hai đều thân thiện với khớp, đồng thời mang lại lợi ích toàn diện cho cả thể chất lẫn tinh thần...

Plank hay chống đẩy - Bài tập nào giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn?

Plank hay chống đẩy - Bài tập nào giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn?

Giảm cân - 2 tháng trước

Plank và chống đẩy là hai bài tập quen thuộc, không cần dụng cụ hỗ trợ và có thể thực hiện ngay tại nhà. Tuy nhiên, mỗi bài tập lại mang đến lợi ích khác nhau cho cơ thể. Nếu mục tiêu của bạn là đốt cháy calo nhanh chóng, đâu mới là lựa chọn tối ưu?

Xem nhiều

Bài tập giảm mỡ bụng 15 phút mỗi ngày cho người hay ngồi nhiều

Bài tập giảm mỡ bụng 15 phút mỗi ngày cho người hay ngồi nhiều

Giảm cân

Khi bạn phải làm việc nhiều giờ trước máy tính, máu lưu thông kém và cơ bụng bị chùng xuống, mỡ dễ tích tụ ở vùng eo, hông và lưng dưới. Tuy nhiên, chỉ cần 15 - 20 phút mỗi ngày với các bài tập phù hợp, bạn có thể đánh tan mỡ bụng và lấy lại vóc dáng săn chắc.

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Giảm cân
6 thói quen giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 45

6 thói quen giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 45

Giảm cân
Plank hay chống đẩy - Bài tập nào giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn?

Plank hay chống đẩy - Bài tập nào giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn?

Giảm cân
Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia

Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia

Giảm cân

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top