Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia

Nếu chạy bộ lên dốc hoặc leo cầu thang thì lượng calo đốt cháy sẽ cao hơn, có thể lên tới 300 - 500 calo/30 phút. Chạy bộ giảm mỡ toàn thân nhưng bạn sẽ cảm nhận được cơ bụng thắt lại, khi đó động tác đang tác động nhiều vào bụng để đốt mỡ khu vực này. Nếu mệt quá bạn có thể kết hợp đi bộ, chú ý bước đi hạ gót chân xuống trước rồi đến mũi chân, như vậy sẽ giúp săn bắp chân, gọn cơ bụng, mang lại hiệu quả đốt mỡ nhanh chóng hơn. Bên cạnh việc vận động nhiều, Diệp Lâm Anh còn cân đối trong ăn uống để giữ vóc dáng khỏe đẹp.