Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia

Thứ năm, 09:43 13/11/2025 | Giảm cân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diệp Lâm Anh sau khi chia tay chồng thiếu gia, cô có sự "thăng hạng" về nhan sắc. Người đẹp tự tin và được yêu mến hơn xưa.

Vẻ nóng bỏng của nàng Á hậu khiến chồng cũ Diệp Lâm Anh công khai nói lời yêuVẻ nóng bỏng của nàng Á hậu khiến chồng cũ Diệp Lâm Anh công khai nói lời yêu

GĐXH - Vũ Thúy Quỳnh được chú ý với phong cách thời trang táo bạo, phóng khoáng. Cô thường xuyên xuất hiện trong những thiết kế cắt xẻ mạnh tay, tôn trọn đường cong cơ thể.

Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia - Ảnh 2.

Diệp Lâm Anh hiện tại là mẹ đơn thân sau khi ly hôn chồng thiếu gia. Cô ngày càng xinh đẹp và nổi tiếng hơn trong lòng khán giả. Người đẹp tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật và "thăng hạng" về nhan sắc.

Để có sắc vóc xinh đẹp như vậy, Diệp Lâm Anh phải có bí quyết riêng cho mình. Người đẹp rất chăm chỉ tập vũ đạo để giữ gìn sắc vóc. Theo người đẹp, việc tập luyện vũ đạo cũng là cách đốt calo hiệu quả.

Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia - Ảnh 4.

Với việc chuyển động liên tục theo nhạc, người tập tiêu hao từ 600 - 800 calories/giờ, đây cũng được coi là một cách tập cardio đốt mỡ toàn thân.

Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia - Ảnh 5.

Những động tác vũ đạo của Diệp Lâm Anh cũng tập trung nhiều vào vòng bụng, tác động trực tiếp vào các nhóm cơ tại đây, giúp đốt cháy mỡ thừa, định hình lại vòng 2. Duy trì tập luyện đều đặn đã giúp Diệp Lâm Anh lấy lại body gợi cảm, săn chắc

Ngoài ra, người đẹp còn chăm chỉ đạp xe để đốt calo. Diệp Lâm Anh còn thường xuyên khoe ảnh đạp xe ngoài trời vừa tận hưởng không gian thoáng đãng vừa đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Đặc biệt, phương pháp đạp xe còn giúp cô có đôi chân săn chắc, gợi cảm.

Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia - Ảnh 7.

Hoạt động đạp xe giúp cơ thể đốt cháy mỡ dư thừa toàn thân, giảm cân và xây dựng các khối cơ trong cơ thể. Đạp xe cũng là một kiểu tập cardio, trung bình tiêu hao 75 - 670 calories/30 phút và nếu đạp trong 1 tiếng cơ thể liên tục vận động thì sẽ tiêu hao năng lượng và đốt lượng mỡ đáng kể. Thế nên, nếu chị em mong muốn có cơ bụng săn chắc thì nên duy trì thói quen đạp xe từ 30 - 45 phút mỗi ngày.

Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia - Ảnh 8.

Thêm một động tác đốt mỡ toàn thân, săn chắc cơ bụng mà Diệp Lâm Anh duy trì tập luyện, đó là chạy bộ. Theo nghiên cứu cho thấy, chạy với vận tốc trung bình ở địa hình bằng phẳng thì có thể tiêu hao 145 - 150 calories.

Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia - Ảnh 9.

Nếu chạy bộ lên dốc hoặc leo cầu thang thì lượng calo đốt cháy sẽ cao hơn, có thể lên tới 300 - 500 calo/30 phút. Chạy bộ giảm mỡ toàn thân nhưng bạn sẽ cảm nhận được cơ bụng thắt lại, khi đó động tác đang tác động nhiều vào bụng để đốt mỡ khu vực này. Nếu mệt quá bạn có thể kết hợp đi bộ, chú ý bước đi hạ gót chân xuống trước rồi đến mũi chân, như vậy sẽ giúp săn bắp chân, gọn cơ bụng, mang lại hiệu quả đốt mỡ nhanh chóng hơn. Bên cạnh việc vận động nhiều, Diệp Lâm Anh còn cân đối trong ăn uống để giữ vóc dáng khỏe đẹp.

Ảnh: FBNV

Nghe Hòa Minzy hát live "Bắc Bling", Diệp Lâm Anh trổ tài hội họa khiến ai xem cũng khen ngợiNghe Hòa Minzy hát live 'Bắc Bling', Diệp Lâm Anh trổ tài hội họa khiến ai xem cũng khen ngợi

GĐXH - Diệp Lâm Anh mới đây đã trổ tài lẻ khi vừa nghe Hòa Minzy hát "Bắc Bling" vừa vẽ tranh về cô gái vùng quan họ Kinh Bắc.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Sắc vóc người đẹp Việt vừa lọt top 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025

Sắc vóc người đẹp Việt vừa lọt top 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025

Giảm cân - 1 tuần trước

GĐXH - Chi Pu mới đây đã vinh dự được có tên trong danh sách "Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025". Ngoài tài năng trong ngành công nghiệp giải trí, người đẹp này có sắc vóc nổi bật.

8 bí quyết đốt cháy calo, đánh tan mỡ thừa nhanh chóng

8 bí quyết đốt cháy calo, đánh tan mỡ thừa nhanh chóng

Giảm cân - 2 tuần trước

Tình trạng thừa cân, béo phì ngày càng gia tăng khiến việc tìm cách đốt cháy năng lượng và giảm mỡ trở thành mối quan tâm thường trực của nhiều người. Trên thị trường, không ít sản phẩm được quảng cáo giúp giảm cân nhanh, nhưng hiệu quả thực tế lại chưa được chứng minh rõ ràng.

Bài tập giảm mỡ bụng 15 phút mỗi ngày cho người hay ngồi nhiều

Bài tập giảm mỡ bụng 15 phút mỗi ngày cho người hay ngồi nhiều

Giảm cân - 3 tuần trước

Khi bạn phải làm việc nhiều giờ trước máy tính, máu lưu thông kém và cơ bụng bị chùng xuống, mỡ dễ tích tụ ở vùng eo, hông và lưng dưới. Tuy nhiên, chỉ cần 15 - 20 phút mỗi ngày với các bài tập phù hợp, bạn có thể đánh tan mỡ bụng và lấy lại vóc dáng săn chắc.

Bài tập đi bộ 5 phút mỗi ngày tốt nhất giúp giảm cân

Bài tập đi bộ 5 phút mỗi ngày tốt nhất giúp giảm cân

Giảm cân - 3 tuần trước

Đi bộ là một hình thức vận động cường độ nhẹ, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, đặc biệt là phụ nữ thừa cân hoặc ít hoạt động thể lực. Việc duy trì thói quen đi bộ thường xuyên, ngay cả trong thời gian ngắn, vẫn mang lại hiệu quả cải thiện chuyển hóa năng lượng và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Mẹo hay giúp giảm vòng eo nhanh và an toàn

Mẹo hay giúp giảm vòng eo nhanh và an toàn

Đẹp - 1 tháng trước

GĐXH - Không phải ai cũng biết cách giảm vòng eo hiệu quả trong thời gian ngắn. Bài viết này sẽ chia sẻ mẹo hay giúp giảm vòng eo một cách nhanh chóng và an toàn.

Tập yoga hay pilates giúp giảm cân hiệu quả hơn?

Tập yoga hay pilates giúp giảm cân hiệu quả hơn?

Giảm cân - 1 tháng trước

Nếu bạn tìm kiếm một hình thức luyện tập nhẹ nhàng nhưng hiệu quả trong việc giảm cân và cải thiện vóc dáng, yoga và pilates là hai lựa chọn nổi bật. Cả hai đều thân thiện với khớp, đồng thời mang lại lợi ích toàn diện cho cả thể chất lẫn tinh thần...

Plank hay chống đẩy - Bài tập nào giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn?

Plank hay chống đẩy - Bài tập nào giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn?

Giảm cân - 1 tháng trước

Plank và chống đẩy là hai bài tập quen thuộc, không cần dụng cụ hỗ trợ và có thể thực hiện ngay tại nhà. Tuy nhiên, mỗi bài tập lại mang đến lợi ích khác nhau cho cơ thể. Nếu mục tiêu của bạn là đốt cháy calo nhanh chóng, đâu mới là lựa chọn tối ưu?

8 tư thế yoga giúp cơ bụng săn chắc

8 tư thế yoga giúp cơ bụng săn chắc

Giảm cân - 2 tháng trước

Không đơn thuần là một hình thức rèn luyện thể chất, yoga còn là sự kết hợp toàn diện giữa tinh thần, cơ thể và hơi thở. Việc duy trì thực hành yoga đều đặn không chỉ cải thiện độ dẻo dai, sức bền, mà còn giúp săn chắc các nhóm cơ, đặc biệt là vùng cơ bụng.

Kế hoạch tập giúp cơ bụng săn chắc trong 4 tuần

Kế hoạch tập giúp cơ bụng săn chắc trong 4 tuần

Giảm cân - 2 tháng trước

Cơ bụng đóng vai trò thiết yếu trong việc ổn định thân mình, hỗ trợ hô hấp và bảo vệ nội tạng. Cơ bụng săn chắc, khỏe mạnh không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ mà còn góp phần cải thiện sức mạnh trung tâm, giảm nguy cơ chấn thương và nâng cao hiệu suất thể thao.

Vì sao không giảm cân khi chạy bộ?

Vì sao không giảm cân khi chạy bộ?

Giảm cân - 2 tháng trước

Chạy bộ là một cách tập luyện giúp giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều người chạy bộ thường xuyên nhưng lại không giảm cân, vậy đâu là nguyên nhân?

Xem nhiều

Bài tập giảm mỡ bụng 15 phút mỗi ngày cho người hay ngồi nhiều

Bài tập giảm mỡ bụng 15 phút mỗi ngày cho người hay ngồi nhiều

Giảm cân

Khi bạn phải làm việc nhiều giờ trước máy tính, máu lưu thông kém và cơ bụng bị chùng xuống, mỡ dễ tích tụ ở vùng eo, hông và lưng dưới. Tuy nhiên, chỉ cần 15 - 20 phút mỗi ngày với các bài tập phù hợp, bạn có thể đánh tan mỡ bụng và lấy lại vóc dáng săn chắc.

6 thói quen giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 45

6 thói quen giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 45

Giảm cân
Plank hay chống đẩy - Bài tập nào giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn?

Plank hay chống đẩy - Bài tập nào giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn?

Giảm cân
Nữ diễn viên VFC vừa công khai ly thân chồng Tây giảm cân sau sinh bằng một loại quả rẻ tiền

Nữ diễn viên VFC vừa công khai ly thân chồng Tây giảm cân sau sinh bằng một loại quả rẻ tiền

Giảm cân
Diện mạo sau khi tăng cân của siêu mẫu Vietnam's Next Top Model có biệt danh 'gầy trơ xương'

Diện mạo sau khi tăng cân của siêu mẫu Vietnam's Next Top Model có biệt danh 'gầy trơ xương'

Giảm cân

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top