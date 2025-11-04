Sắc vóc người đẹp Việt vừa lọt top 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025
GĐXH - Chi Pu mới đây đã vinh dự được có tên trong danh sách "Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025". Ngoài tài năng trong ngành công nghiệp giải trí, người đẹp này có sắc vóc nổi bật.
8 bí quyết đốt cháy calo, đánh tan mỡ thừa nhanh chóngGiảm cân - 6 ngày trước
Tình trạng thừa cân, béo phì ngày càng gia tăng khiến việc tìm cách đốt cháy năng lượng và giảm mỡ trở thành mối quan tâm thường trực của nhiều người. Trên thị trường, không ít sản phẩm được quảng cáo giúp giảm cân nhanh, nhưng hiệu quả thực tế lại chưa được chứng minh rõ ràng.
Bài tập giảm mỡ bụng 15 phút mỗi ngày cho người hay ngồi nhiềuGiảm cân - 1 tuần trước
Khi bạn phải làm việc nhiều giờ trước máy tính, máu lưu thông kém và cơ bụng bị chùng xuống, mỡ dễ tích tụ ở vùng eo, hông và lưng dưới. Tuy nhiên, chỉ cần 15 - 20 phút mỗi ngày với các bài tập phù hợp, bạn có thể đánh tan mỡ bụng và lấy lại vóc dáng săn chắc.
Bài tập đi bộ 5 phút mỗi ngày tốt nhất giúp giảm cânGiảm cân - 2 tuần trước
Đi bộ là một hình thức vận động cường độ nhẹ, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, đặc biệt là phụ nữ thừa cân hoặc ít hoạt động thể lực. Việc duy trì thói quen đi bộ thường xuyên, ngay cả trong thời gian ngắn, vẫn mang lại hiệu quả cải thiện chuyển hóa năng lượng và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.
Mẹo hay giúp giảm vòng eo nhanh và an toànĐẹp - 3 tuần trước
GĐXH - Không phải ai cũng biết cách giảm vòng eo hiệu quả trong thời gian ngắn. Bài viết này sẽ chia sẻ mẹo hay giúp giảm vòng eo một cách nhanh chóng và an toàn.
Tập yoga hay pilates giúp giảm cân hiệu quả hơn?Giảm cân - 1 tháng trước
Nếu bạn tìm kiếm một hình thức luyện tập nhẹ nhàng nhưng hiệu quả trong việc giảm cân và cải thiện vóc dáng, yoga và pilates là hai lựa chọn nổi bật. Cả hai đều thân thiện với khớp, đồng thời mang lại lợi ích toàn diện cho cả thể chất lẫn tinh thần...
Plank hay chống đẩy - Bài tập nào giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn?Giảm cân - 1 tháng trước
Plank và chống đẩy là hai bài tập quen thuộc, không cần dụng cụ hỗ trợ và có thể thực hiện ngay tại nhà. Tuy nhiên, mỗi bài tập lại mang đến lợi ích khác nhau cho cơ thể. Nếu mục tiêu của bạn là đốt cháy calo nhanh chóng, đâu mới là lựa chọn tối ưu?
8 tư thế yoga giúp cơ bụng săn chắcGiảm cân - 1 tháng trước
Không đơn thuần là một hình thức rèn luyện thể chất, yoga còn là sự kết hợp toàn diện giữa tinh thần, cơ thể và hơi thở. Việc duy trì thực hành yoga đều đặn không chỉ cải thiện độ dẻo dai, sức bền, mà còn giúp săn chắc các nhóm cơ, đặc biệt là vùng cơ bụng.
Kế hoạch tập giúp cơ bụng săn chắc trong 4 tuầnGiảm cân - 2 tháng trước
Cơ bụng đóng vai trò thiết yếu trong việc ổn định thân mình, hỗ trợ hô hấp và bảo vệ nội tạng. Cơ bụng săn chắc, khỏe mạnh không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ mà còn góp phần cải thiện sức mạnh trung tâm, giảm nguy cơ chấn thương và nâng cao hiệu suất thể thao.
Vì sao không giảm cân khi chạy bộ?Giảm cân - 2 tháng trước
Chạy bộ là một cách tập luyện giúp giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều người chạy bộ thường xuyên nhưng lại không giảm cân, vậy đâu là nguyên nhân?
6 thói quen giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 45Giảm cân - 2 tháng trước
Sự thay đổi hormone, quá trình trao đổi chất chậm lại là nguyên nhân khiến mỡ dễ tích tụ quanh vùng eo, đặc biệt là với chị em sau tuổi 45. Để giảm mỡ bụng 'cứng đầu' này có thể chỉ cần thực hiện một số thói quen đơn giản.
