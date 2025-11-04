Sắc vóc người đẹp Việt vừa lọt top 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025

Chi Pu muốn tác động mạnh hơn vào cơ mông, đùi bằng cách sử dụng tạ có khối lượng lớn. Lúc gánh tạ đòn hay tập squat tư thế sumo như nữ ca sĩ, bạn cần dụng cụ hỗ trợ như đệm lót ở sau lưng, đai quấn lưng và đầu gối để tránh sự cố chấn thương.Ngoài ra, Chi Pu chú trọng bài tập cardio giảm mỡ thừa, tăng sức bền và độ dẻo dai của các cơ bắp và khớp xương. Cô kết hợp loạt động tác liên hoàn gồm bật nhảy ra sau - phía trước, đứng lên nâng tạ hoặc bóng thể lực…