Tập yoga hay pilates giúp giảm cân hiệu quả hơn?

Tuy nhiên, nếu bạn đang đặt mục tiêu giảm cân, săn chắc cơ thể và tăng cường sức mạnh, câu hỏi đặt ra là: Nên chọn yoga hay pilates ?

1. Pilates tăng cường sức mạnh các cơ trung tâm

Pilates, còn được gọi là "contrology" trong giai đoạn đầu phát triển, ra đời vào thế kỷ 20 bởi Joseph Pilates. Ban đầu, nó được thiết kế để phục hồi chức năng cho những người lính bị thương sau chiến tranh.

Trải qua nhiều năm, pilates đã trở thành một phương pháp luyện tập phổ biến nhờ tập trung vào các chuyển động nhỏ, có kiểm soát nhằm tăng cường sức mạnh cơ trung tâm, cải thiện tư thế và ổn định toàn bộ cơ thể.

Đặc biệt, pilates rất hiệu quả trong việc săn chắc vùng bụng, lưng dưới và mông, những nhóm cơ then chốt cho vóc dáng cân đối. Phương pháp này không chỉ phù hợp với các vận động viên chuyên nghiệp mà còn dành cho bất kỳ ai, kể cả người mới bắt đầu hoặc đang phục hồi sau chấn thương.

Pilates giúp cơ thể săn chắc, thon gọn và dẻo dai hơn.

2. Yoga giảm cân từ thể chất đến tinh thần

Yoga là sự kết hợp giữa chuyển động, hơi thở và thiền định nhằm mang lại sự hài hòa về thể chất, tinh thần và cảm xúc. Các dòng yoga như Vinyasa hoặc Power Yoga có cường độ cao, giúp đốt cháy calo hiệu quả, cải thiện sức bền và tăng tính linh hoạt.

Ngoài ra, yoga cũng giúp giảm căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ, điều hòa nội tiết và kích thích hệ bạch huyết hoạt động, góp phần làm sạch cơ thể và tăng cường miễn dịch.

Có thể tập luyện kết hợp cả yoga và pilates để đạt được mục tiêu vóc dáng một cách bền vững và khoa học

3. So sánh yoga và pilates

Mặc dù yoga và pilates có nhiều điểm tương đồng, đều không cần nhiều thiết bị và có thể điều chỉnh phù hợp với mọi cấp độ thể lực, song điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cách tiếp cận.

Yoga nhấn mạnh vào sự kết nối giữa thân và tâm, sử dụng hơi thở để thư giãn, giải phóng cảm xúc và tăng cường nhận thức bên trong. Trong khi đó, pilates sử dụng hơi thở để hỗ trợ quá trình co cơ, từ đó xây dựng sự kiểm soát và ổn định cơ thể.

Nếu mục tiêu chính của bạn là giảm cân, cả hai phương pháp đều hỗ trợ theo những cách khác nhau. Yoga Vinyasa thường đốt cháy nhiều calo hơn nhờ các chuỗi động tác liên hoàn và nhịp độ nhanh. Ngược lại, pilates giúp bạn tăng khối lượng cơ nạc, yếu tố quan trọng giúp đẩy mạnh quá trình trao đổi chất và duy trì vóc dáng săn chắc lâu dài. Hơn nữa, pilates sẽ cải thiện sức mạnh cơ trung tâm, từ đó hỗ trợ bạn thực hiện các tư thế yoga khó một cách an toàn và hiệu quả hơn.

Cũng cần nhấn mạnh rằng cả yoga và pilates đều góp phần giảm căng thẳng, một trong những nguyên nhân dẫn đến ăn uống vô thức và tăng cân . Bên cạnh đó, cả hai đều tác động tích cực đến hệ bạch huyết, giúp cơ thể loại bỏ độc tố và duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Vì vậy, thay vì đặt yoga và pilates vào thế so sánh, hãy nghĩ đến việc kết hợp cả hai. Việc luân phiên tập luyện giữa một buổi yoga năng động và một buổi pilates tăng cường cơ lõi không chỉ giúp bạn giảm cân hiệu quả mà còn mang lại cảm giác cân bằng, thư giãn và tràn đầy năng lượng.



