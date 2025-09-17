Tập yoga hay pilates giúp giảm cân hiệu quả hơn?
Nếu bạn tìm kiếm một hình thức luyện tập nhẹ nhàng nhưng hiệu quả trong việc giảm cân và cải thiện vóc dáng, yoga và pilates là hai lựa chọn nổi bật. Cả hai đều thân thiện với khớp, đồng thời mang lại lợi ích toàn diện cho cả thể chất lẫn tinh thần...
Tuy nhiên, nếu bạn đang đặt mục tiêu giảm cân, săn chắc cơ thể và tăng cường sức mạnh, câu hỏi đặt ra là: Nên chọn yoga hay pilates ?
1. Pilates tăng cường sức mạnh các cơ trung tâm
Pilates, còn được gọi là "contrology" trong giai đoạn đầu phát triển, ra đời vào thế kỷ 20 bởi Joseph Pilates. Ban đầu, nó được thiết kế để phục hồi chức năng cho những người lính bị thương sau chiến tranh.
Trải qua nhiều năm, pilates đã trở thành một phương pháp luyện tập phổ biến nhờ tập trung vào các chuyển động nhỏ, có kiểm soát nhằm tăng cường sức mạnh cơ trung tâm, cải thiện tư thế và ổn định toàn bộ cơ thể.
Đặc biệt, pilates rất hiệu quả trong việc săn chắc vùng bụng, lưng dưới và mông, những nhóm cơ then chốt cho vóc dáng cân đối. Phương pháp này không chỉ phù hợp với các vận động viên chuyên nghiệp mà còn dành cho bất kỳ ai, kể cả người mới bắt đầu hoặc đang phục hồi sau chấn thương.
2. Yoga giảm cân từ thể chất đến tinh thần
Yoga là sự kết hợp giữa chuyển động, hơi thở và thiền định nhằm mang lại sự hài hòa về thể chất, tinh thần và cảm xúc. Các dòng yoga như Vinyasa hoặc Power Yoga có cường độ cao, giúp đốt cháy calo hiệu quả, cải thiện sức bền và tăng tính linh hoạt.
Ngoài ra, yoga cũng giúp giảm căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ, điều hòa nội tiết và kích thích hệ bạch huyết hoạt động, góp phần làm sạch cơ thể và tăng cường miễn dịch.
3. So sánh yoga và pilates
Mặc dù yoga và pilates có nhiều điểm tương đồng, đều không cần nhiều thiết bị và có thể điều chỉnh phù hợp với mọi cấp độ thể lực, song điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cách tiếp cận.
Yoga nhấn mạnh vào sự kết nối giữa thân và tâm, sử dụng hơi thở để thư giãn, giải phóng cảm xúc và tăng cường nhận thức bên trong. Trong khi đó, pilates sử dụng hơi thở để hỗ trợ quá trình co cơ, từ đó xây dựng sự kiểm soát và ổn định cơ thể.
Nếu mục tiêu chính của bạn là giảm cân, cả hai phương pháp đều hỗ trợ theo những cách khác nhau. Yoga Vinyasa thường đốt cháy nhiều calo hơn nhờ các chuỗi động tác liên hoàn và nhịp độ nhanh. Ngược lại, pilates giúp bạn tăng khối lượng cơ nạc, yếu tố quan trọng giúp đẩy mạnh quá trình trao đổi chất và duy trì vóc dáng săn chắc lâu dài. Hơn nữa, pilates sẽ cải thiện sức mạnh cơ trung tâm, từ đó hỗ trợ bạn thực hiện các tư thế yoga khó một cách an toàn và hiệu quả hơn.
Cũng cần nhấn mạnh rằng cả yoga và pilates đều góp phần giảm căng thẳng, một trong những nguyên nhân dẫn đến ăn uống vô thức và tăng cân . Bên cạnh đó, cả hai đều tác động tích cực đến hệ bạch huyết, giúp cơ thể loại bỏ độc tố và duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh.
Vì vậy, thay vì đặt yoga và pilates vào thế so sánh, hãy nghĩ đến việc kết hợp cả hai. Việc luân phiên tập luyện giữa một buổi yoga năng động và một buổi pilates tăng cường cơ lõi không chỉ giúp bạn giảm cân hiệu quả mà còn mang lại cảm giác cân bằng, thư giãn và tràn đầy năng lượng.
Plank hay chống đẩy - Bài tập nào giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn?Giảm cân - 2 ngày trước
Plank và chống đẩy là hai bài tập quen thuộc, không cần dụng cụ hỗ trợ và có thể thực hiện ngay tại nhà. Tuy nhiên, mỗi bài tập lại mang đến lợi ích khác nhau cho cơ thể. Nếu mục tiêu của bạn là đốt cháy calo nhanh chóng, đâu mới là lựa chọn tối ưu?
8 tư thế yoga giúp cơ bụng săn chắcGiảm cân - 1 tuần trước
Không đơn thuần là một hình thức rèn luyện thể chất, yoga còn là sự kết hợp toàn diện giữa tinh thần, cơ thể và hơi thở. Việc duy trì thực hành yoga đều đặn không chỉ cải thiện độ dẻo dai, sức bền, mà còn giúp săn chắc các nhóm cơ, đặc biệt là vùng cơ bụng.
Kế hoạch tập giúp cơ bụng săn chắc trong 4 tuầnGiảm cân - 3 tuần trước
Cơ bụng đóng vai trò thiết yếu trong việc ổn định thân mình, hỗ trợ hô hấp và bảo vệ nội tạng. Cơ bụng săn chắc, khỏe mạnh không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ mà còn góp phần cải thiện sức mạnh trung tâm, giảm nguy cơ chấn thương và nâng cao hiệu suất thể thao.
Vì sao không giảm cân khi chạy bộ?Giảm cân - 1 tháng trước
Chạy bộ là một cách tập luyện giúp giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều người chạy bộ thường xuyên nhưng lại không giảm cân, vậy đâu là nguyên nhân?
6 thói quen giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 45Giảm cân - 1 tháng trước
Sự thay đổi hormone, quá trình trao đổi chất chậm lại là nguyên nhân khiến mỡ dễ tích tụ quanh vùng eo, đặc biệt là với chị em sau tuổi 45. Để giảm mỡ bụng 'cứng đầu' này có thể chỉ cần thực hiện một số thói quen đơn giản.
10 loại smoothie giảm cân khiến bạn muốn uống mỗi ngày - uống đúng là eo thon thấy rõGiảm cân - 1 tháng trước
GĐXH - Vừa ngon miệng vừa hỗ trợ giảm cân, 10 loại smoothie này sẽ là “cứu tinh” cho vòng eo và sức khỏe của bạn.
Nữ diễn viên VFC vừa công khai ly thân chồng Tây giảm cân sau sinh bằng một loại quả rẻ tiềnGiảm cân - 1 tháng trước
GĐXH - Diễn viên Lan Phương đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng vẫn có vóc dáng gợi cảm, thon vọn nhờ cách giảm cân khoa học bằng một loại quả.
Diện mạo sau khi tăng cân của siêu mẫu Vietnam's Next Top Model có biệt danh 'gầy trơ xương'Giảm cân - 1 tháng trước
GĐXH - Cao Ngân sinh năm 1992, là siêu mẫu nổi tiếng từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model. Thời gian đầu, cô gây ấn tượng mạnh với khán giả khi lộ diện với body "gầy trơ xương". Hiện tại, diện mạo người mẫu ra sao sau khi tăng cân trở lại?
Nữ chính '11 tháng 5 ngày' từng gặp vấn đề sức khỏe, giảm 10kg/tuần, giờ tăng cân, nhan sắc 'lên hương'Giảm cân - 1 tháng trước
GĐXH - Khả Ngân là nữ diễn viên chính của phim "11 tháng 5 ngày" từng khiến khán giả lo lắng khi gặp vấn đề về sức khỏe phải nhập viện và bị giảm 10kg trong vòng một tuần. Hiện tại, khi sức khỏe ổn và tăng cân trở lại nên nhan sắc nữ diễn viên căng tràn sức sống và gợi cảm hơn.
Phan Như Thảo tăng 18 kg sau khi điều trị bệnh, tiết lộ một sai lầm giảm cân làm ảnh hưởng sức khỏeGiảm cân - 1 tháng trước
GĐXH - Phan Như Thảo mới đây khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo có phần tăng cân trở lại. Người đẹp đã thừa nhận sau khi điều trị túi mật, cô đã béo hơn.
Phan Như Thảo tăng 18 kg sau khi điều trị bệnh, tiết lộ một sai lầm giảm cân làm ảnh hưởng sức khỏeGiảm cân
GĐXH - Phan Như Thảo mới đây khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo có phần tăng cân trở lại. Người đẹp đã thừa nhận sau khi điều trị túi mật, cô đã béo hơn.