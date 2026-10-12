Vợ lạnh nhạt chuyện chăn gối nhưng lại ngoại tình với người yêu cũ, lời thú nhận khiến chồng nghẹn đắng

Hôn nhân tưởng viên mãn, vợ bất ngờ trở nên lạnh nhạt

Ở tuổi 40, Mạnh có công việc ổn định, sự nghiệp vững vàng và hai cô con gái ngoan ngoãn. Vợ anh, Bích, kém chồng 7 tuổi, làm việc trong một công ty truyền thông. Nhìn từ bên ngoài, gia đình họ gần như có tất cả những điều mà nhiều người ao ước.

Thế nhưng, đằng sau cánh cửa căn nhà ấm cúng ấy, một khoảng cách vô hình đã âm thầm xuất hiện.

Sau hai lần sinh con, Bích thường xuyên lấy lý do cơ thể thay đổi, tâm lý mệt mỏi và không còn ham muốn để từ chối gần gũi chồng. Ban đầu, Mạnh nghĩ vợ cần thời gian hồi phục nên không hề ép buộc. Anh thậm chí chủ động tiết chế nhu cầu cá nhân, hy vọng có thể giúp Bích cảm thấy thoải mái hơn.

Một tháng rồi nửa năm trôi qua, tình trạng ấy vẫn không thay đổi. Những cái ôm thưa dần, những nụ hôn trở nên gượng gạo, còn chuyện vợ chồng gần như biến mất khỏi cuộc sống của họ.

Dù đôi lúc cảm thấy hụt hẫng, Mạnh vẫn tự an ủi rằng tình yêu sau nhiều năm chung sống không thể chỉ được đo bằng sự gần gũi thể xác. Anh tin chỉ cần hai người còn thương nhau, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Anh không ngờ chính sự tin tưởng ấy lại khiến mình trở thành người cuối cùng biết sự thật.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Bích cuối cùng cũng thừa nhận chuyện ngoại tình. Ảnh minh họa

Vợ ngoại tình với người yêu cũ, lấy công tác làm bình phong

Bích làm trong lĩnh vực truyền thông nên thường xuyên gặp gỡ đối tác, tham gia sự kiện và đi công tác. Mạnh vốn tin tưởng vợ, chưa từng kiểm soát lịch trình hay điện thoại của cô. Cho đến một lần hợp tác công việc, Bích tình cờ gặp lại người yêu cũ.

Những lời hỏi thăm ban đầu nhanh chóng biến thành các cuộc trò chuyện kéo dài. Họ nhắc lại chuyện xưa, kể về cuộc sống hiện tại rồi dần dần vượt qua giới hạn của những người từng quen biết.

Bích bắt đầu mong chờ tin nhắn của người đàn ông ấy, còn những chuyến công tác cũng trở thành cơ hội để cả hai gặp riêng.

Trong khi Mạnh ở nhà chăm sóc con, lo lắng cho vợ và cố gắng vun vén tổ ấm, Bích lại dành thời gian cho một mối quan hệ bí mật.

Suốt một năm, Mạnh không hề biết rằng người vợ luôn nói mình lãnh cảm với chồng lại đang tìm kiếm cảm giác mới mẻ bên người đàn ông khác.

Sự thật chỉ bị phơi bày khi những dấu hiệu bất thường khiến Mạnh không thể tiếp tục làm ngơ. Những tin nhắn thân mật và các cuộc hẹn được che giấu đã ghép thành bức tranh mà anh không bao giờ muốn nhìn thấy.

Mạnh quyết định đối chất với vợ.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Bích cuối cùng cũng thừa nhận chuyện ngoại tình. Cô không còn cách nào để phủ nhận những lần gặp gỡ hay những lời nhắn gửi tình cảm dành cho người yêu cũ.

Lời giải thích của vợ khiến Mạnh càng thêm đau đớn

Điều khiến Mạnh tổn thương không chỉ là việc Bích phản bội, mà còn là cách cô giải thích về mối quan hệ ngoài luồng ấy.

Bích khẳng định cô không có ý định rời bỏ gia đình. Theo lời cô, người yêu cũ chỉ mang đến cảm giác mới mẻ nhất thời, còn chồng con vẫn là những người quan trọng nhất trong cuộc đời.

"Em chỉ đang tìm cảm giác mới mẻ, chứ anh ta có cũng được, không có cũng không sao. Với em, anh và con vẫn là điều quý giá nhất", Bích nghẹn ngào nói.

Cô liên tục xin lỗi, cầu xin Mạnh tha thứ và hứa sẽ chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ kia. Bích thừa nhận mình đã sai, mong chồng cho thêm một cơ hội để sửa chữa những gì đã gây ra.

Nhìn vợ khóc, nghĩ đến hai cô con gái còn nhỏ và những năm tháng hai người đã cùng nhau gây dựng gia đình, Mạnh cuối cùng đồng ý tha thứ.

Anh tự nhủ rằng không ai tránh khỏi sai lầm, rằng nếu Bích thực sự hối hận, hai người vẫn có thể bắt đầu lại. Nhưng Mạnh đã đánh giá thấp những tổn thương mà sự phản bội để lại.

Tha thứ cho vợ nhưng không thể quên chuyện ngoại tình

Sau khi mọi chuyện tưởng như đã lắng xuống, cuộc sống gia đình dần trở lại nhịp điệu cũ. Bích cố gắng quan tâm chồng hơn, chủ động trò chuyện và thể hiện sự hối lỗi.

Trước mặt các con, cô vẫn là người mẹ dịu dàng, còn Mạnh vẫn hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, người cha. Chỉ có điều, bên trong anh, mọi thứ đã khác.

Mỗi khi Bích cầm điện thoại, Mạnh lại bất giác tự hỏi liệu cô có đang nhắn tin cho người đàn ông kia hay không. Những lần vợ nói phải làm việc muộn hoặc đi công tác cũng khiến anh khó lòng bình thản như trước.

Tệ hơn cả là những hình ảnh và lời lẽ thân mật giữa Bích với người yêu cũ cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí anh. Anh không muốn nhớ, nhưng càng cố quên lại càng đau đớn.

Điều khiến Mạnh day dứt nhất là suốt một năm anh đã tôn trọng sự lạnh nhạt của vợ, thậm chí tự trách mình chưa đủ tinh tế để thấu hiểu những thay đổi trong tâm lý của cô. Trong khi đó, Bích lại dành sự gần gũi mà anh mong đợi cho một người đàn ông khác.

Mạnh bắt đầu hiểu rằng tha thứ bằng lời nói dễ hơn rất nhiều so với việc thực sự chấp nhận chuyện đã xảy ra.

Anh từng nghĩ mình đủ bao dung để vượt qua tất cả, nhưng giờ đây, ngay cả những khoảnh khắc bình yên bên vợ cũng có thể trở thành lời nhắc nhở về sự phản bội.

Muốn ly hôn nhưng sợ hai con gái phải chịu tổn thương

Càng sống trong giằng xé, Mạnh càng nghĩ đến chuyện ly hôn. Anh không muốn mỗi ngày đều nhìn vợ bằng ánh mắt nghi ngờ, càng không muốn biến cuộc hôn nhân thành nơi hai người âm thầm chịu đựng nhau.

Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến việc nói lời chia tay, hình ảnh hai cô con gái lại khiến anh chùn bước. Các con không làm gì sai, vẫn hồn nhiên yêu thương cả bố lẫn mẹ. Mạnh sợ quyết định của người lớn sẽ khiến tuổi thơ của con bị xáo trộn.

Anh cũng lo rằng nếu tiếp tục chung sống trong oán giận, mình sẽ trở thành người chồng luôn lôi lỗi lầm cũ ra chì chiết vợ mỗi khi xảy ra mâu thuẫn. Anh không muốn biến bản thân thành người cay nghiệt, cũng không muốn các con lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ chỉ còn sự lạnh lùng và trách móc.

Nhưng nếu lựa chọn ở lại, liệu anh có thực sự vượt qua được nỗi đau này?

Mạnh nhận ra điều khó khăn nhất không phải quyết định tha thứ hay ly hôn, mà là tìm được câu trả lời cho chính mình, liệu niềm tin đã vỡ có thể được xây dựng lại, hay anh chỉ đang cố níu giữ một gia đình đã không còn nguyên vẹn như trước?

Bích nói rằng cô vẫn yêu chồng và coi gia đình là điều quý giá nhất. Nhưng với Mạnh, tình yêu không chỉ nằm ở những lời khẳng định sau khi bị phát hiện, mà còn ở sự chung thủy và tôn trọng trong những ngày bình thường.

Giờ đây, anh đứng trước lựa chọn không dễ dàng, tiếp tục cho vợ cơ hội và học cách sống với ký ức đau lòng, hay chấm dứt cuộc hôn nhân để cả hai có cơ hội tìm lại sự bình yên.

Mạnh vẫn chưa có câu trả lời. Anh chỉ biết rằng, dù quyết định thế nào, anh cũng không thể quay lại làm người đàn ông từng tin tưởng vợ mình tuyệt đối như trước.