Về già, càng thương con càng phải nhớ 3 chữ 'không': Làm được, cả đời nhẹ nhõm

Về già, càng thương con càng cần biết giữ khoảng cách

Khi con còn nhỏ, cha mẹ quen với việc chăm sóc, quyết định và định hướng gần như mọi chuyện. Nhưng khi con trưởng thành, lập gia đình và có cuộc sống riêng, cách yêu thương ấy cũng cần thay đổi.

Một mối quan hệ lâu dài không thể chỉ dựa trên sự hy sinh của cha mẹ hay sự đáp lại của con cái. Mỗi người đều có cuộc sống, lựa chọn và trách nhiệm riêng. Nếu cha mẹ vẫn muốn can thiệp vào mọi quyết định của con như trước đây, những bất đồng rất dễ xuất hiện.

Bởi vậy, về già cũng là lúc cha mẹ cần học cách chuyển từ "lo thay" sang "đứng phía sau". Khi cần, hãy đưa ra lời khuyên; khi con muốn tự quyết, hãy tôn trọng lựa chọn của chúng.

Về già, thay vì hỏi quá nhiều, cha mẹ có thể chuyển sang một cách quan tâm nhẹ nhàng hơn: "Nếu con cần, bố mẹ luôn ở đây". Chỉ một câu như vậy cũng đủ để con cảm nhận được tình yêu mà không thấy mình bị can thiệp. Ảnh minh họa

1. Không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con

Điều đầu tiên cha mẹ nên học khi về già là biết việc nào thuộc về mình, việc nào nên để con tự giải quyết.

Con cái đã trưởng thành cần có quyền quyết định chuyện công việc, hôn nhân, tài chính, cách nuôi dạy con và cuộc sống gia đình riêng. Cha mẹ có thể góp ý nhưng không nên biến lời khuyên thành mệnh lệnh.

Ngay cả khi cha mẹ tin rằng mình có nhiều kinh nghiệm hơn, việc liên tục chỉ dẫn hoặc yêu cầu con làm theo ý mình vẫn dễ khiến chúng cảm thấy bị kiểm soát.

Lùi lại không đồng nghĩa với lạnh nhạt. Đó là cách để cha mẹ cho con cơ hội chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Khi không bị áp lực, con cái cũng dễ chủ động tìm đến cha mẹ để chia sẻ hơn.

2. Không dò hỏi mọi chuyện của con

Khi con trưởng thành, một số vấn đề nên được giữ lại trong không gian riêng của chúng.

Cha mẹ không nhất thiết phải biết con kiếm được bao nhiêu tiền, vợ chồng đang tranh luận chuyện gì, kế hoạch công việc ra sao hay từng khoản chi tiêu được sử dụng như thế nào. Nếu con muốn chia sẻ, hãy lắng nghe với thái độ cởi mở thay vì lập tức phán xét.

Sự quan tâm nếu đi quá giới hạn đôi khi lại tạo ra cảm giác bị theo dõi. Ngược lại, một khoảng cách vừa đủ sẽ khiến cả cha mẹ và con cái cảm thấy thoải mái hơn.

Về già, thay vì hỏi quá nhiều, cha mẹ có thể chuyển sang một cách quan tâm nhẹ nhàng hơn: "Nếu con cần, bố mẹ luôn ở đây". Chỉ một câu như vậy cũng đủ để con cảm nhận được tình yêu mà không thấy mình bị can thiệp.

3. Không trông chờ con cái phải lo mọi thứ

Đây có lẽ là điều khó nhất nhưng cũng quan trọng nhất khi về già.

Cha mẹ nuôi con cả đời không có nghĩa con cái phải gánh toàn bộ cuộc sống của cha mẹ. Khi tuổi tác tăng lên, mỗi người nên cố gắng duy trì khả năng tự chăm sóc bản thân, chủ động về tài chính và chuẩn bị những phương án cần thiết cho tương lai.

Không trông chờ không có nghĩa là từ chối sự giúp đỡ của con. Khi sức khỏe giảm sút hoặc gặp vấn đề thực sự cần hỗ trợ, cha mẹ hoàn toàn có thể nhờ con cái. Điều quan trọng là sự hỗ trợ ấy nên xuất phát từ tình cảm và khả năng của hai bên, thay vì trở thành nghĩa vụ khiến con luôn cảm thấy áp lực.

Một người biết chuẩn bị cho cuộc sống về già sẽ có tâm thế nhẹ nhàng hơn. Họ không phải lúc nào cũng thấp thỏm xem con có về thăm hay có đủ khả năng chăm sóc mình hay không.

Về già, chăm sóc bản thân cũng là cách thương con

Khi không còn phải dành phần lớn thời gian cho con cái, cha mẹ nên quay trở lại với cuộc sống của chính mình.

Chế độ ăn uống hợp lý là một trong những nền tảng quan trọng. Người lớn tuổi nên ưu tiên rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, cá, các loại đậu, chất béo lành mạnh và những sản phẩm từ sữa ít béo, đồng thời hạn chế những thực phẩm không có lợi cho sức khỏe.

Bên cạnh thể chất, đời sống tinh thần cũng cần được quan tâm. Một cuộc sống về già không nên chỉ xoay quanh con cháu.

Gặp gỡ bạn bè, trò chuyện với người thân, đọc sách, đi dạo, chăm cây, du lịch hoặc làm những việc mình yêu thích đều có thể giúp những năm tháng tuổi già trở nên nhiều màu sắc hơn.

Quan trọng hơn, hãy chấp nhận rằng con cái đã có cuộc đời riêng. Khi cha mẹ không còn quá bận tâm đến việc con đang làm gì từng ngày, bản thân cũng có thêm thời gian để tận hưởng cuộc sống.

Học điều mới để tuổi già không trở nên nhàm chán

Tuổi tác không đồng nghĩa với việc phải ngừng khám phá.

Về già, một người có thể học chơi một loại nhạc cụ, tham gia hoạt động cộng đồng, làm tình nguyện, trồng cây, viết lách, hội họa hoặc thử một sở thích mà trước đây chưa từng có thời gian thực hiện.

Những trải nghiệm mới không chỉ giúp cuộc sống bớt đơn điệu mà còn tạo ra những mối quan hệ và niềm vui độc lập với con cái.

Sau cùng, điều đáng giá nhất khi về già có lẽ không phải là con cái lúc nào cũng ở bên cạnh, mà là cha mẹ và con đều có thể sống cuộc đời của mình trong sự yêu thương, tôn trọng và không tạo áp lực cho nhau.

Khi biết buông bớt kỳ vọng, giữ khoảng cách vừa đủ và chủ động chăm sóc bản thân, cha mẹ sẽ có nhiều cơ hội tận hưởng một tuổi già nhẹ nhõm, tự do và viên mãn hơn.