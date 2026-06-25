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Vụ 'bắt cóc' người nước ngoài để đòi hơn 1,6 tỷ đồng

Thứ năm, 19:05 25/06/2026 | Pháp luật
Đức Tùy
Đức Tùy
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GĐXH - Cho rằng anh Yu Yu Jie có liên quan đến khoản tiền bị thiệt hại nên Thanh cùng 2 đồng phạm tiến hành bắt giữ người nhằm gây sức ép, buộc gia đình nạn nhân chuyển tiền. Lợi dụng sơ hở, nạn nhân bỏ trốn và vụ việc bị bại lộ.

Ngày 25/6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Trần Văn Thanh (SN 1982, trú tại TP Hải Phòng), Nguyễn Thị Hà (SN 1988, trú tại tỉnh Quảng Ninh) và La Văn Ý (SN 1980, trú tại tỉnh Quảng Ninh) về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4 Điều 169 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cuối tháng 8/2024, xuất phát từ mâu thuẫn trong hoạt động làm ăn, Trần Văn Thanh cho rằng anh Yu Yu Jie (quốc tịch Trung Quốc) có liên quan đến khoản tiền bị thiệt hại. 

Sau đó, Thanh cùng Nguyễn Thị Hà và La Văn Ý bàn bạc, tổ chức bắt giữ người này nhằm gây sức ép, buộc gia đình nạn nhân chuyển tiền.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 30/8/2024 đến ngày 5/9/2024, các bị cáo đã đưa anh Yu Yu Jie từ Móng Cái đến nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hưng Yên để giam giữ, quản lý.

Vụ 'bắt cóc' người nước ngoài đòi tiền chuộc hơn 1,6 tỷ đồng - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Cơ quan Công an.

Trong thời gian này, nhóm bị cáo liên tục đe dọa, ép buộc nạn nhân liên hệ với người thân tại Trung Quốc chuyển số tiền 500.000 Nhân dân tệ (tương đương hơn 1,697 tỷ đồng) cho nhóm của Thanh. Cùng với đó, nhóm bị cáo còn yêu cầu nạn nhân viết giấy vay tiền, nhiều lần dùng lời nói đe dọa, khống chế tinh thần nhằm buộc bị hại chấp nhận yêu cầu. Trong quá trình bị giam giữ, nạn nhân bị hành hung, gây tổn hại sức khỏe 3%.

Đến tối 5/9/2024, khi bị đưa đến khu vực phường Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), lợi dụng sơ hở, nạn nhân bỏ chạy và tri hô. Sau đó, vụ việc được lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, giải cứu nạn nhân và tiến hành điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo.

Tại phiên tòa, HĐXX xác định Trần Văn Thanh là người khởi xướng, giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo việc bắt giữ, quản lý và gây sức ép nhằm chiếm đoạt tài sản. Đối với Nguyễn Thị Hà và La Văn Ý là đồng phạm tích cực, trực tiếp tham gia quản lý, canh giữ và hỗ trợ thực hiện hành vi phạm tội.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thanh 16 năm tù, Nguyễn Thị Hà 10 năm tù và La Văn Ý 8 năm tù, cùng về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Vụ 'bắt cóc' người nước ngoài để đòi hơn 1,6 tỷ đồng - Ảnh 2.Bộ Công an khen vụ giải cứu doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền 255 tỷ

Ngày 24/3, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có thư khen Công an TPHCM về thành tích khám phá nhanh vụ bắt cóc, tống tiền do người Trung Quốc cầm đầu.

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