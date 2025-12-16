Mới nhất
Công an Quảng Ninh giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'

Thứ ba, 15:18 16/12/2025 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
GĐXH - Công an phường Mạo Khê (Quảng Ninh) ngăn chặn thành công vụ lừa đảo “bắt cóc online”, giải cứu an toàn cháu N.T.T (sinh năm 2005) trước nguy cơ bị chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng.

Thông tin từ Công an Quảng Ninh, khoảng 11 giờ ngày 5/12/2025, Công an phường Mạo Khê tiếp nhận tin báo của chị P.T.M về việc con gái rời khỏi nhà từ chiều 3/12/2025, mang theo xe máy điện và máy tính xách tay, gia đình không thể liên lạc được.

Đến khoảng 23 giờ ngày 4/12/2025, chị M nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của con gái với nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng, đồng thời cảnh báo không được báo cơ quan công an, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng cháu N.T.T.

Công an Quảng Ninh giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online' - Ảnh 1.

Công an phường Mạo Khê bàn giao cháu NTT cho gia đình chị P.T.M. Ảnh: CA Quảng Ninh

Nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu "bắt cóc online" để tống tiền, Công an phường Mạo Khê đã khẩn trương báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp chỉ đạo, đồng thời triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy tìm nạn nhân.

Khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện, tìm thấy cháu N.T.T đang lưu trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn khu Yên Trung, phường Mạo Khê trong tình trạng hoang mang, lo sợ.

Lực lượng Công an đã kịp thời tiếp cận, giải cứu an toàn, đưa cháu về trụ sở làm việc và bàn giao cho gia đình, qua đó ngăn chặn thành công hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Công an Quảng Ninh giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online' - Ảnh 2.

Cháu N.T.T bị thao túng tâm lý đã dùng búa, xà beng cậy phá két sắt của gia đình. Ảnh: CA Quảng Ninh

Tại cơ quan công an, cháu N.T.T cho biết đã nhận cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo từ các đối tượng giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, thông báo cháu liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia.

Các đối tượng yêu cầu cháu thuê phòng trọ ở một mình, không liên lạc với người thân, đồng thời cung cấp mật khẩu tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng để "xác minh". Do lo sợ, cháu đã làm theo, tạo điều kiện để các đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản, nhắn tin đe dọa gia đình nhằm chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo "bắt cóc online" sau các vụ "sập bẫy" liên tiếpNhận diện thủ đoạn lừa đảo 'bắt cóc online' sau các vụ 'sập bẫy' liên tiếp

GĐXH - Dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, tuy nhiên nhiều nạn nhân vẫn "sập bẫy" lừa đảo "bắt cóc online". Đáng lo ngại, nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên, dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống.

Hà Nội: Nam sinh bị "bắt cóc online", dọa chặt tay nếu gia đình không chuyển tiềnHà Nội: Nam sinh bị 'bắt cóc online', dọa chặt tay nếu gia đình không chuyển tiền

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa giải cứu nam sinh viên bị các đối tượng lừa đảo “bắt cóc online”, yêu cầu chuyển 550 triệu đồng, đe dọa nếu gia đình không làm theo sẽ bị chặt tay.

