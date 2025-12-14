Mới nhất
Nhận diện thủ đoạn lừa đảo 'bắt cóc online' sau các vụ 'sập bẫy' liên tiếp

Chủ nhật, 07:27 14/12/2025 | Pháp luật
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
GĐXH - Dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, tuy nhiên nhiều nạn nhân vẫn "sập bẫy" lừa đảo "bắt cóc online". Đáng lo ngại, nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên, dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống.

Kịp thời giải cứu 2 vụ "bắt cóc online" liên tiếp

Công an phường Kim Long phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế vừa kịp thời giải cứu em P.A.K. (SN 2007, trú tại phường Kim Long) sau khi bị các đối tượng giả danh công an "bắt cóc online".

Theo trình báo, sáng 7/11, K. nhận cuộc gọi từ số lạ, đối tượng tự xưng cán bộ công an, yêu cầu kết bạn Zalo đe dọa có người đang truy sát. Lợi dụng tâm lý hoảng loạn, các đối tượng buộc K. không được liên lạc với gia đình, đặt xe grab đến nhà nghỉ, bật chế độ máy bay, đăng xuất mạng xã hội và cài ứng dụng Zoom để "làm việc".

Tại đây, K. bị thao túng tâm lý, ép quay video nhạy cảm để khống chế. Sau đó, các đối tượng liên hệ gia đình em này đe dọa phát tán hình ảnh nếu không chuyển 350 triệu đồng.

Tiếp nhận trình báo từ gia đình, lực lượng chức năng xác minh, phát hiện K. đang di chuyển trên xe grab tại đường Hồ Đắc Di, TP Huế và kịp thời giải cứu, đưa nạn nhân về an toàn.

Nhiều vụ lừa đảo 'bắt cóc online', cần nâng cao nhận thức - Ảnh 1.

Công an phường Phú Bài kịp thời giải cứu em H.

Mới đây nhất, ngày 8/12, Công an phường Phú Bài (TP Huế) giải cứu thành công em N.T.H. (SN 2007, trú tại tỉnh Thái Nguyên) là nạn nhân của thủ đoạn "bắt cóc online" tinh vi.

Theo đó, H. bị các đối tượng giả danh công an, viện kiểm sát gọi điện vu cáo liên quan đường dây lừa đảo tại TP HCM, dàn dựng video có người mặc sắc phục để tạo lòng tin. Các đối tượng yêu cầu H. tham gia nhóm Zoom, chuyển tiền, mua điện thoại và sim mới để cắt liên lạc gia đình, đồng thời liên tục di chuyển qua nhiều địa phương.

Trong quá trình bị khống chế, H. chuyển nhiều khoản tiền và bị ép vay 18 triệu đồng qua ứng dụng tài chính giả mạo. Đến khi thuê nhà nghỉ tại phường Phú Bài và nhận thấy dấu hiệu bất thường, H. chủ động đến công an trình báo. Qua xác minh, công an xác định đây là vụ "bắt cóc online" và liên hệ gia đình đón H. trở về an toàn.

Nâng cao nhận thức, nhận diện thủ đoạn

Để tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này, thời gian quan Công an TP Huế triển khai "Chiến dịch tuyên truyền phòng chống tội phạm lừa đảo trực tuyến", phối hợp với các trường đại học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho sinh viên tham gia nhận diện, phòng ngừa các phương thức, thủ đoạn lừa đảo.

Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên cho biết, lợi dụng thời điểm sinh viên bước vào năm học mới, xa gia đình, kỹ năng và kinh nghiệm xã hội còn hạn chế, các đối tượng nhắm đến để thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến.

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo 'bắt cóc online' sau các vụ 'sập bẫy' liên tiếp - Ảnh 2.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Huế) tổ chức nhiều buổi tuyên truyền cho sinh viên các trường thành viên thuộc Đại học Huế.

Các báo cáo viên tập trung phân tích, hướng dẫn sinh viên nhận diện và phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo phổ biến như mạo danh cơ sở giáo dục đào tạo để lừa đảo đưa vào danh sách xét duyệt học bổng, giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án để đe dọa "bắt cóc online", giả mạo giao dịch mua bán, làm nhiệm vụ online...

Sinh viên cũng được giới thiệu và hướng dẫn truy cập, tải về Cẩm nang trực tuyến "Phòng tránh lừa đảo trực tuyến", cùng các tính năng bảo mật, phòng chống lừa đảo trên các ứng dụng công nghệ.

Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế cho biết, thủ đoạn "bắt cóc online" rất đa dạng, thường nhắm vào sinh viên năm nhất, năm hai, đánh vào tâm lý tò mò và thiếu kinh nghiệm. Các đối tượng sử dụng chiêu thức thao túng tâm lý khiến nạn nhân làm theo một cách thụ động, giống như bị "thôi miên" qua mạng.

Theo PGS.TS Đoàn Đức Lương, khi bị đe dọa, sinh viên thường sợ hãi và giấu kín sự việc theo yêu cầu của đối tượng.

Thời gian qua, nhà trường chú trọng trang bị kỹ năng nhận diện, giúp sinh viên giữ vững tâm lý, không để bị thao túng. Trong đó, tuyên truyền sâu rộng, công khai các cảnh báo tại khu vực công cộng, đồng thời thiết lập đường dây nóng hỗ trợ sinh viên khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ.

"Nhờ đường dây nóng, chúng tôi kịp thời trấn an và ngăn chặn thành công một số trường hợp sinh viên đang bị các đối tượng thao túng", PGS. TS Đoàn Đức Lương cho biết.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế, trường cũng phối hợp với Công an phường An Cựu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để tập huấn, xây dựng các video, tiểu phẩm tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm nguy hiểm này.

Hà Nội: Nam sinh bị "bắt cóc online", dọa chặt tay nếu gia đình không chuyển tiềnHà Nội: Nam sinh bị 'bắt cóc online', dọa chặt tay nếu gia đình không chuyển tiền

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa giải cứu nam sinh viên bị các đối tượng lừa đảo “bắt cóc online”, yêu cầu chuyển 550 triệu đồng, đe dọa nếu gia đình không làm theo sẽ bị chặt tay.

Tags:

