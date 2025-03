Bộ Công an khen vụ giải cứu doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền 255 tỷ

Thư khen nêu rõ, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện bản lĩnh, sự mưu trí, sáng tạo, sắc bén về nghiệp vụ và sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Công an TPHCM trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Kết quả khám phá vụ án đã phản ánh sự hiệp đồng tác chiến tích cực, hiệu quả giữa công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Lực lượng công an bắt giữ các đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long thay mặt Bộ Công an chỉ đạo Công an TPHCM tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra, mở rộng các vụ án, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án trên, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 3 người Trung Quốc có vai trò chủ mưu gồm: Ma Cai (49 tuổi), Fan GuoHui (39 tuổi), Li Chuang (47 tuổi) cùng 4 người Việt Nam về các tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đối tượng Ma Cai là chủ mưu vụ bắt cóc, tống tiền. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, Ma Cai nhận đòi nợ cho một người Trung Quốc nhắm vào doanh nhân 37 tuổi người Trung Quốc, sinh sống tại TPHCM. Ma Cai rủ 2 người bạn là Fan GuoHui và Li Chuang thực hiện kế hoạch bắt cóc, tống tiền.

Ma Cai thuê Lê Thị Bích Xuyên (35 tuổi, quê Cần Thơ) làm thông dịch viên và một số người khác như: Huỳnh Văn Toàn (30 tuổi), Nguyễn Thanh Vũ (31 tuổi, cùng quê Bình Định) để giúp sức.

Sáng 28/2, nhóm đối tượng theo dõi, bắt cóc doanh nhân Trung Quốc tại khu vực quận 7, đưa lên ô tô chở đi. Chúng chở nạn nhân đi lòng vòng, ban đầu đưa đến tỉnh Long An rồi sau đó đưa về giam giữ tại huyện Hóc Môn.

Nhóm đối tượng yêu cầu nạn nhân liên lạc với người thân, chuyển 10 triệu USDT (loại tiền điện tử, tương đương 255 tỷ đồng) qua ví điện tử mà chúng chỉ định để chuộc người. Khi nạn nhân trình bày không có tiền, các đối tượng hạ giá xuống còn 5 triệu USDT (khoảng 127,5 tỷ đồng).

Người nhà của nạn nhân đã chuyển cho nhóm bắt cóc 400 ngàn USDT, tương đương 10 tỷ đồng.

Quá trình khống chế con tin, nhóm đối tượng liên tục dùng hung khí đe dọa, trấn áp tinh thần.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an TPHCM phối hợp cùng Bộ Công an và các đơn vị khác tổ chức lần theo dấu vết và định vị được vị trí nhóm đối tượng đang giam giữ con tin.

12 giờ đồng hồ kể từ khi vào cuộc, lực lượng công an đã ập vào khu vực rừng cây um tùm, nhanh chóng khống chế các đối tượng, giải cứu con tin an toàn.