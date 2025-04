Vụ gần 600 loại sữa bột giả: Nhiều người tiêu dùng hoảng hốt vì lỡ cho con dùng sữa bột giả

Trước đó, Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng cực lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận khiến người tiêu dùng hoang mang.

Bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng 8/2021 đến nay, Công ty cổ phần dược quốc tế Rance Pharma và Công ty cổ phần dược dinh dưỡng Hacofood Group sản xuất kinh doanh sữa bột. Đến nay đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột các loại.

Chín công ty trong "hệ sinh thái" này gồm: Công ty cổ phần dược quốc tế Group, Công ty cổ phần dược quốc tế Big Four Pharma, Công ty cổ phần dược quốc tế Long Khang Group, Công ty cổ phần dinh dưỡng y học BFF, Công ty cổ phần dược quốc tế Safaco Group, Công ty cổ phần dược quốc tế Darifa Group, Công ty cổ phần dược quốc tế Win CT, Công ty cổ phần dược phẩm dinh dưỡng Phúc An Khang, Công ty cổ phần dược Á Châu.

Trong đó, có cả sản xuất các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Cơ quan công an xác định sữa bột có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố, đủ điều kiện để xác định là hàng giả.

Theo quảng cáo trước đó, các sản phẩm của các công ty này đã có mặt rộng rãi tại nhiều địa phương trên toàn quốc, được phân phối qua cửa hàng bỉm sữa, hệ thống siêu thị... tại nhiều tỉnh, thành. Một số sản phẩm sữa bột của công ty này được người nổi tiếng quảng cáo và chuyên gia đánh giá chất lượng.

Trong đó, một số loại sữa phổ biến trên thị trường của các công ty này sản xuất và phân phối như:

Cilonmum: Bao gồm các sản phẩm như Cilonmum Colos Baby 24h, Cilonmum Colos Pedia 24h, Cilonmum For Mum Colostrum 24h, Cilonmum bGludiabet Colostrum 24h, Cilonmum Kid Goat Colostrum 24h, Cilonmum Pedia Goat Colostrum 24h và Cilonmum Diasure Colostrum 24h - do Công ty cổ phần dược quốc tế Group phân phối.

Talacmum: Gồm các dòng sản phẩm như Talacmum For Mum, Talacmum Gain, Talacmum Gludiabet, Talacmum Goat Kids, Talacmum Goat Pedia, Talacmum IQ Grow, Talacmum Kalosure Gold, Talacmum Kid Baby và Talacmum Pedia Cool.

Đây là các sản phẩm của Hacofood Group được quảng cáo là sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ New Zealand và áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại.

Colos 24H Premium: Dòng sản phẩm như Colos 24h Premium Kid Baby dành cho trẻ sơ sinh - Colos 24H Premium được sản xuất và phân phối bởi Công ty cổ phần dược quốc tế Rance Pharma.

NewSure Colos 24H Kid Plus: Sản phẩm dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi.

Baby Care Colostrum Kid: Dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi.

Bold Milk: Bao gồm Bold Milk For Mum Colostrum và Bold Milk Glu Sure Colostrum.

Sure IQ Sure Gold: Sản phẩm dinh dưỡng cho cả gia đình.

Nance: Bao gồm Nance Colostrum 24H Kid và Nance Goat Pedia.