Vụ sản xuất gần 600 loại sữa bột giả: Những người nổi tiếng quảng cáo sữa giả có phải chịu trách nhiệm

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 08 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Kết quả điều tra bước đầu của Cơ quan công an xác định: Từ tháng 8/2021 đến nay, các đối tượng đã thành lập Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group để sản xuất kinh doanh sữa bột. Đến nay đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột các loại. Các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai.

Điều đáng nói, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng từng tham gia quảng cáo các dòng sữa đa công dụng bị cộng đồng mạng gọi tên, trong đó có BTV Quang Minh, MC Vân Hugo, NSND Hồng Vân, diễn viên Lê Khánh, Cát Tường… Phần lớn trong những video quảng cáo cho sản phẩm, các nghệ sĩ tham gia đều khẳng định là siêu phẩm sữa non tăng chiều cao số 1 hiện nay. Không chỉ thế, trên nhiều website quảng cáo các sản phẩm sữa bột này còn đăng tải nhiều video, hình ảnh, chia sẻ, lời cảm ơn của những người nổi tiếng sử dụng để quảng cáo, tăng độ uy tín cho sản phẩm.

Theo Ts. Ls Đặng Văn Cường Hành vi quảng cáo gian dối, vi phạm luật quảng cáo là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi quảng cáo gian dối sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với những người nổi tiếng tham gia quảng cáo để bán các sản phẩm này thì cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ hành vi vai trò, thông tin phải nhận thức và trách nhiệm pháp lý của họ đối với vụ án này. Trong trường hợp những người này biết rõ đây là hàng giả, không đảm bảo chất lượng như đã công bố nhưng vẫn tiếp tay giúp sức cho hành vi bán hàng giả thì có thể bị xử lý hình sự về tội lừa dối khách hàng theo quy định tại điều 198 bộ luật hình sự.