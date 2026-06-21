"Vua rồng" dài 13 m xuất hiện ở Mỹ
Một loài T-rex mới vừa được xác định sau gần nửa thế kỷ khoa học "lạc lối": Tylosaurus rex, "vua rồng" thống trị đại dương kỷ Phấn Trắng.
Theo Live Science, các nhà cổ sinh vật học vừa ghi danh một loài thủy quái mới vào dòng lịch sử kỷ Phấn Trắng: "Vua rồng" Tylosaurus rex, viết tắt là T-rex, sống ở đại dương và cũng nguy hiểm không kém khủng long bạo chúa T-rex trên cạn.
Tylosaurus rex là một thành viên mới của chi Tylosaurus thuộc họ Mosasauridae, tức "thương long", gia tộc thủy quái mà một số nhà khoa học phương Tây gọi với biệt danh là "rồng biển".
Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà cổ sinh vật học Amelia Zietlow từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Mỹ cho biết họ đã phát hiện ra điểm khác thường khi kiểm tra một mẫu vật được dán nhãn là Tylosaurus proriger, một loài thương long nổi tiếng được mô tả từ năm 1869.
Mẫu vật bất thường này được khai quật năm 1979 gần một hồ chứa nhân tạo ở ngoại ô TP Dallas, bang Texas - Mỹ.
Bằng cách so sánh với một số mẫu vật Tylosaurus khác, họ nhận ra rằng đây là một loài hoàn toàn mới.
Kết quả nghiên cứu cho thấy con quái vật ở Dallas dài tới 13 m khi còn sống và sở hữu những đặc điểm của một loài săn mồi đỉnh cao. Vì vậy, nó được đặt tên là Tylosaurus rex, viết tắt là T-rex và gợi nhớ đến khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex.
"Rex" vốn là "vua" trong tiếng Latin, cho thấy cả T-rex trên cạn và T-rex biển khơi đều là những "bạo chúa" hàng đầu trong môi trường sống của chúng.
So với Tylosaurus proriger, "vua rồng" Tylosaurus rex dài hơn 4 m, có răng cưa nhỏ và tồn tại sau vài triệu năm, có cơ hàm và cơ cổ rất khỏe.
Phát hiện mới này cũng dẫn đến việc phân loại lại hàng chục mẫu vật "vua rồng" khác tại các bảo tàng Mỹ, nơi chúng đã được lưu giữ nhiều năm dưới những cái tên lầm lẫn.
Một số hóa thạch cho thấy dấu hiệu của những vết thương nghiêm trọng. Một mẫu vật trong bộ sưu tập của Bảo tàng Tự nhiên và khoa học Perot ở Dallas, được đặt biệt danh là "Hiệp sĩ Đen", bị mất chóp mõm và gãy hàm dưới, rất có thể do một sinh vật cùng loài gây ra.
Các mẫu vật của loài này chủ yếu được khai quật tại bang Texas và có niên đại khoảng 80 triệu năm trước, thời mà vùng biển nội địa phía Tây - trải dài từ vịnh Mexico đến Bắc Cực ngày nay - là nơi sinh sống của nhiều sinh vật biển, bao gồm các loài thương long.
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