WelKids® ADEK: Mảnh ghép quan trọng trong 3 nguyên tắc vàng nuôi dưỡng trẻ 1000 ngày đầu đời

Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1000 ngày đầu đời là giai đoạn "vàng" đối với sự phát triển của trẻ. Đây là thời điểm não bộ phát triển mạnh, hệ miễn dịch và hệ vi sinh đường ruột dần hoàn thiện, đồng thời hình thành nền tảng về thể chất, nhận thức và sức khỏe lâu dài. Chăm sóc không phù hợp trong giai đoạn này có thể để lại ảnh hưởng kéo dài, khó khắc phục. Vì vậy, chăm sóc toàn diện từ sớm là điều kiện giúp trẻ phát triển khỏe mạnh,bền vững.

Kiến tạo môi trường nuôi dưỡng an toàn

Trong những năm đầu đời, trẻ cần được nuôi dưỡng trong môi trường sống lành mạnh với không gian sạch sẽ, an toàn, lịch sinh hoạt ổn định, giấc ngủ phù hợp cùng cơ hội vui chơi, vận động và khám phá. Đây là yếu tố hỗ trợ trẻ phát triển thể chất, hình thành cảm giác an toàn và khả năng thích nghi.

Song, sự gắn kết giữa cha mẹ và con cũng không thể thiếu. Những khoảnh khắc trò chuyện, đọc sách, chơi đùa, ôm ấp, phản hồi khi trẻ bập bẹ hay hiện diện trọn vẹn bên con giúp bé cảm nhận sự yêu thương và an toàn. Chính những tương tác này lại là yếu tố vun đắp khả năng giao tiếp, học hỏi, điều hòa cảm xúc và sự tự tin của trẻ.

Chủ động củng cố miễn dịch

Với hệ miễn dịch còn non yếu, cơ thể trẻ thường nhạy cảm trước những thay đổi của thời tiết, môi trường và thói quen sinh hoạt. Vì vậy, các thời điểm như chuyển mùa, sau khi ốm hoặc khi bắt đầu đi học thường là những "bài kiểm tra" thực sự cho sức đề kháng.

Thay vì chờ đến khi cơ thể trẻ có dấu hiệu yếu sức, chủ động xây dựng nền miễn dịch từ sớm mới là hướng tiếp cận bền vững. Tiêm chủng đầy đủ theo khuyến nghị, ngủ đủ giấc, vận động phù hợp, vệ sinh cá nhân tốt và dinh dưỡng đầy đủ - tất cả cùng góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch của trẻ phát triển khỏe mạnh.

Đáp ứng đầy đủ vi chất thiết yếu

Theo hướng dẫn năm 2018 của ESPGHAN và ESPEN (Hội Tiêu hóa, Gan mật và Dinh dưỡng Nhi khoa Châu Âu & Hội Dinh dưỡng Lâm sàng và Chuyển hóa Châu Âu), thiếu hụt các vitamin tan trong dầu A, D, E, K phổ biến ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non và nhẹ cân. Nguyên nhân là quá trình vận chuyển dưỡng chất qua nhau thai bị hạn chế, khiến lượng vi chất dự trữ khi sinh thấp. Khoảng 76% trẻ sơ sinh có trọng lượng cực thấp (VLBW) bị thiếu vitamin A nghiêm trọng. Thiếu vitamin K hoặc E cũng có thể ảnh hưởng đến việc đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho sự phát triển của trẻ.

Trước nguy cơ thiếu hụt nhiều vi chất quan trọng ở trẻ nhỏ, các giải pháp bổ sung tích hợp vi chất là lựa chọn cần thiết.

Hiện nay, TPBVSK WelKids® ADEK là sản phẩm hiếm hoi được phát triển với công thức tích hợp đồng thời bộ 4 vitamin A, D, E và K trong cùng một sản phẩm. Hàm lượng các vi chất được tính toán cân đối theo nhu cầu của trẻ từ 0 tháng tuổi theo khuyến nghị của Bộ Y tế. Cụ thể, mỗi 6 giọt sản phẩm cung cấp 400 mcg vitamin A, 10 mcg vitamin D3, 4.000 mcg vitamin E và 22,5 mcg vitamin K2 dưới dạng MK-7 Menaquinone.

Bộ đôi D3K2 cùng vitamin A và E tạo nên công thức WelKids ADEK "4 trong 1".

Điểm nổi bật của WelKids® ADEK nằm ở thành phần vitamin K2-MK7 sử dụng nhãn hiệu MenaQ7® đạt tỷ lệ tinh khiết 99,8% dạng trans mang hoạt tính sinh học cao (theo tài liệu công bố giới thiệu về MenaQ7®). Đây cũng là loại K2-MK7 sở hữu nhiều nghiên cứu lâm sàng bậc nhất thế giới (22+ nghiên cứu) và là loại K2-MK7 hiếm hoi có nghiên cứu lâm sàng đối với trẻ em khỏe mạnh.

WelKids® ADEK sử dụng vitamin K2-MK7 nhãn hiệu MenaQ7® tinh khiết, đạt 99,8% dạng trans hoạt tính sinh học cao và đã được kiểm chứng qua hơn 22 nghiên cứu lâm sàng.

Sản phẩm sử dụng dầu olive đạt chứng nhận hữu cơ EU Organic làm nền dẫn cho các vitamin tan trong dầu, hỗ trợ hấp thụ vi chất tốt hơn, đồng thời an toàn, lành tính với trẻ nhỏ. Một số nghiên cứu lâm sàng ghi nhận dầu olive có thể hỗ trợ tăng trưởng thể chất ở trẻ sơ sinh và trẻ sinh non, giúp trẻ thuận lợi bắt kịp các cột mốc phát triển.

Dầu oliu hữu cơ chuẩn EU Organic tạo nên khác biệt cho WelKids ADEK.

1000 ngày đầu đời là giai đoạn quan trọng để cha mẹ chủ động xây dựng nền tảng phát triển cho trẻ thông qua môi trường sống phù hợp, chăm sóc sức khỏe đúng cách và đáp ứng đầy đủ nhu cầu vi chất. TPBVSK WelKids® ADEK với bộ 4 vitamin A, D, E và K là giải pháp hỗ trợ bổ sung vi chất thuận tiện, góp phần đồng hành cùng trẻ trên hành trình phát triển toàn diện.

Công ty TNHH Công nghệ BioVagen Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng, Hà Nội.

Website: https://welkids.vn/

* Lưu ý:

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Không dùng sản phẩm để thay thế cho chế độ ăn uống cân bằng đa dạng và lối sống lành mạnh.

Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

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