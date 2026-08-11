Điều trị thành công ca bong võng mạc bằng phương pháp bơm khí nội nhãn ít xâm lấn

| Y tế
Hà Anh
Hà Anh
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GĐXH - Việc phát hiện và can thiệp kịp thời bằng phương pháp bơm khí nội nhãn kết hợp laser quang đông đã giúp bệnh nhân nữ 36 tuổi phục hồi thị lực, tránh nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn do rách và bong võng mạc.

Bệnh nhân Nguyễn P.Y. (36 tuổi, Vĩnh Long) có tiền sử cận thị từ nhỏ. Gần đây, chị nhận thấy mắt trái xuất hiện hiện tượng ruồi bay, chớp sáng liên tục và tầm nhìn bị che khuất một phần. Qua thăm khám chuyên sâu tại Bệnh viện Mắt VISI, các bác sĩ phát hiện mắt trái của bệnh nhân bị bong võng mạc phía trên do vết rách kèm thoái hóa chu biên. Đáng chú ý, mắt phải cũng ghi nhận vết rách võng mạc và thoái hóa co kéo tuy chưa tiến triển thành bong.

Giải pháp điều trị bảo tốn và ít xâm lấn

Để xử trí tổn thương nguy hiểm này mà không gây xâm lấn xáo trộn cấu trúc mắt, BS.CKII Trần Bá Kiền đã đưa ra phương án điều trị phối hợp cho từng mắt: 

Với mắt phải, bệnh nhân được chỉ định chiếu laser quang đông dự phòng nhằm hàn chặt các vùng võng mạc yếu, ngăn ngừa tiến triển thành bong võng mạc.

Mắt trái của bệnh nhân được áp dụng phương pháp bơm khí nội nhãn (Pneumatic Retinopexy) kết hợp laser quang đông.

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Các bác sĩ xử lý ca bệnh bong võng mạc của bệnh nhân nữ 36 tuổi. Ảnh BVCC

Bác sĩ đưa một bóng khí nhỏ vào buồng dịch kính. Bóng khí này đẩy và áp phẳng võng mạc trở lại vị trí giải phẫu ban đầu. Khi võng mạc đã ổn định, bác sĩ chiếu laser quanh vết rách để tạo sẹo hàn vĩnh viễn, ngăn không cho dịch tiếp tục tràn xuống dưới võng mạc.

Sau 3 ngày theo dõi và tuân thủ tư thế đầu theo hướng dẫn, võng mạc mắt trái của bệnh nhân đã áp phẳng hoàn toàn. Tình trạng thị lực cải thiện rõ rệt và bệnh nhân tiếp tục được theo dõi định kỳ.

Cảnh báo nguy cơ tổn thương võng mạc ở người cận thị

Bong võng mạc có thể xử lý bằng nhiều kỹ thuật như bơm khí nội nhãn, cắt dịch kính hay ấn độn củng mạc tùy vào vị trí và số lượng vết rách. Trong đó, bơm khí nội nhãn là giải pháp nhẹ nhàng nhưng yêu cầu chỉ định rất khắt khe. 

Phương pháp bơm khí nội nhãn không áp dụng cho tất cả các trường hợp. Người bệnh cần được bác sĩ chuyên khoa đáy mắt – võng mạc thăm khám kỹ lưỡng để xác định phương án điều trị phù hợp và an toàn.

Điều trị thành công ca bong võng mạc bằng phương pháp bơm khí nội nhãn ít xâm lấn - Ảnh 2.

Bệnh nhân được tái khám sau điều trị. Ảnh BVCC

Từ trường hợp trên, BS.CKII Trần Bá Kiền khuyến cáo, người bị cận thị (đặc biệt là cận thị trung bình và nặng) có nguy cơ cao gặp các biến chứng thoái hóa hoặc rách võng mạc. Cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa khi xuất hiện các dấu hiệu:

- Đột ngột thấy hiện tượng ruồi bay (chấm đen) xuất hiện nhiều hơn.

- Thấy hiện tượng chớp sáng lóe lên trong mắt.

- Có cảm giác như một màn đen hoặc rèm tối che khuất một phần tầm nhìn.

"Phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn thị lực, đồng thời hạn chế nguy cơ để lại tổn thương thị giác nghiêm trọng" - BS Trần Bá Kiền nhấn mạnh.

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