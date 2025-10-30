Workshop - lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ
GĐXH - Không còn là trào lưu nhất thời, workshop đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ mỗi dịp cuối tuần. Khi đó, họ không chỉ được tự do sáng tạo và thư giãn, mà còn tìm thấy sự kết nối với bạn bè, với chính mình và với những giá trị giản dị giữa nhịp sống hiện đại.
Với nhiều bạn trẻ, workshop không đơn thuần là hoạt động giải trí cuối tuần, mà còn là dịp để họ gặp gỡ, sẻ chia và gắn kết với nhau qua những trải nghiệm sáng tạo.
Thái Hà (20 tuổi) chia sẻ rằng cô thường chọn workshop thay vì những buổi đi cà phê hay xem phim thông thường. “Mình thấy workshop là một hình thức thú vị để mọi người có thể tương tác và chơi cùng nhau một cách gần gũi hơn. Đây cũng là cơ hội để gắn kết tình cảm có thể là với bạn bè, người yêu hoặc người thân thông qua việc cùng nhau thực hiện những món đồ thủ công”.
Lần gần nhất, Hà tham gia một buổi làm nến thơm ở khu vực Đống Đa. Chi phí dao động từ 100.000 - 150.000 đồng/người - một mức giá mà Hà cảm thấy “hoàn toàn ổn” cho một trải nghiệm vừa mới lạ, vừa mang lại thành phẩm có thể dùng được.
Bên cạnh đó, Nguyễn Linh (26 tuổi), chủ tiệm ArtSpot cho biết: “Ban đầu, mình tổ chức workshop vì thấy hoạt động này giúp mọi người thư giãn, tạm rời khỏi những thiết bị điện tử, dành thời gian cho việc thủ công những điều tưởng chừng nhỏ nhưng lại mang lại sự cân bằng tinh thần”.
Đối tượng khách chủ yếu của Linh là học sinh, sinh viên. Các loại hình workshop ở tiệm cũng rất đa dạng như: xỏ hạt, làm ốp điện thoại, trang trí đồ dùng cá nhân hay làm gấu bông.
Giá thành dao động chỉ từ 29.000 đến 200.000 đồng, tùy loại hình và vật liệu. “Chúng mình muốn giữ mức giá dễ tiếp cận để các bạn trẻ có thể đến thường xuyên, coi đây như một hoạt động giải trí lành mạnh”. Linh cho biết.
Không chỉ là sân chơi cho giới trẻ, nhiều doanh nghiệp thủ công cũng đang xem workshop là cách lan tỏa giá trị nghề truyền thống.
Phạm Ngọc Hòa – Trưởng phòng Marketing của công ty Nhất Leather cho biết đơn vị của ông tổ chức các buổi chế tác đồ da thủ công miễn phí như một hoạt động cộng đồng, nhằm giúp công chúng, đặc biệt là các bạn nhỏ hiểu hơn về công việc chế tác, từ đó trân trọng hơn giá trị lao động tỉ mỉ, khéo léo.
Theo ông, dù ngành da Việt Nam đang ngày càng tinh xảo, sản phẩm nội địa vẫn chưa được đánh giá đúng tầm. “Thông qua những hoạt động này, chúng tôi mong muốn lan tỏa niềm tự hào về sản phẩm ‘Made in Vietnam’, khẳng định tinh hoa nghề thủ công Việt”. ông nhấn mạnh.
Tại một buổi workshop thủ công trong Hội chợ Mùa thu, bé An (5 tuổi) say sưa tham gia cùng mọi người. Cô bé là hình ảnh tiêu biểu cho xu hướng nhiều phụ huynh ngày nay khuyến khích con trải nghiệm, rèn kỹ năng thủ công để bớt thời gian dùng thiết bị thông minh và phát huy trí sáng tạo.
An hồn nhiên kể: “Em biết đến buổi workshop này là nhờ đi cùng với bố mẹ. Em thấy mọi người làm đông vui quá nên em cũng muốn làm cùng luôn”.
Trực tiếp được trải nghiệm chế tác, An háo hức cho biết: “Em được tự tay gấp túi, chọn màu, có lúc thấy hơi khó nhưng vui lắm ạ!”.
Theo ông Hòa, những trải nghiệm như vậy mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc: “Các em được rèn sự tỉ mỉ, học cách kiên nhẫn và biết quý trọng lao động. Trong thời đại công nghệ số, không có thiết bị nào có thể thay thế hoàn toàn bàn tay con người đặc biệt là bàn tay tinh hoa của người Việt Nam".
Tuy nhiên, không phải buổi workshop nào cũng mang lại trải nghiệm trọn vẹn. Chu Ly (20 tuổi) cho biết Ly từng tham gia một workshop làm gốm nhưng mọi thứ không như mong đợi. “Không gian khá chật chội, người hướng dẫn thì chỉ nói qua loa, chủ yếu để mọi người tự làm nên nhiều lúc mình thấy hơi lúng túng. Mà giá lại không rẻ, nên khi về mình hơi thấy tiếc về số tiền bỏ ra”. Chu Ly chia sẻ.
Câu chuyện của Ly cũng là trải nghiệm chung của nhiều bạn trẻ khi workshop đang dần trở thành trào lưu. Giữa vô vàn mô hình nở rộ, điều khiến người tham gia băn khoăn không chỉ là mức phí, mà là giá trị thật mà họ nhận lại sau mỗi buổi trải nghiệm.
