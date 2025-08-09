Xấu hổ vì mẹ 77 tuổi vẫn lấy chồng, con trai bỏ mặc không phụng dưỡng
Coi việc mẹ mình kết hôn lần nữa ở tuổi 77 là đáng xấu hổ, người con trai cả bỏ rơi bà, thậm chí không chăm sóc, hỏi han khi mẹ bệnh nặng phải cấp cứu.
Chuyện xảy ra với gia đình ở huyện Tân Tài, thành phố Trú Mã Điếm (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) khiến cư dân mạng than thở: "Tình mẫu tử sâu thẳm như biển cả, nhưng tấm lòng con trai lại rắn lạnh như sắt thép". Qian, con gái bà cụ, phải tìm đến show "Sự giúp đỡ của Tiểu Lệ" với hy vọng khơi dậy lòng hiếu thảo của anh trai mình đối với mẹ.
Theo Modern Express , Qian giải thích rằng chị là con út trong gia đình 5 con, trên có hai anh trai và hai chị gái. Cha bị đột quỵ khi Qian còn nhỏ, người mẹ một mình gánh vác gia đình và chăm sóc chồng bệnh liệt giường suốt 8 năm cho đến lúc trở thành quả phụ.
Sau khi mất chồng, mẹ của Qian sống độc thân suốt nhiều năm. Ba năm trước, bà quen một chồng hiện tại qua một người bạn. Họ phát sinh tình cảm và đã đăng ký kết hôn. Cả gia đình đều vui mừng, trừ anh trai cả của Qian vẫn không thể chấp nhận chuyện mẹ đi bước nữa ở tuổi U80.
Qian cho biết mẹ chị hạnh phúc và trở nên tươi vui hơn hẳn sau khi kết hôn lần nữa. Tuy nhiên, vào đầu năm nay, bà cụ đột nhiên bị xuất huyết dạ dày, chồng bà bị xuất huyết não nên không thể chăm sóc. Các con thay phiên nhau phụng dưỡng , chăm nom mẹ, nhưng người con cả chưa bao giờ đến thăm, thậm chí không một lời hỏi han, quan tâm.
Tiểu Lệ, MC show "Sự giúp đỡ của Tiểu Lệ" đã đến thăm bà cụ và cho biết, bà rạng rỡ tự hào khi nhắc đến các con gái, khoe rằng “chúng rất yêu thương tôi", nhưng khi nhắc đến con trai thì bà thở dài: “Nó thậm chí còn không gọi điện” .
Còn người con trai cả khăng khăng rằng "Tôi không cần phụng dưỡng người mẹ đã tái hôn" và từ chối nhận trách nhiệm chăm sóc. Tuyên bố của anh ta gây tranh cãi trong dư luận.
Người con trai cả nhấn mạnh rằng mẹ mình đã tái hôn, đang sống với người khác và đã có giấy chứng nhận kết hôn, do đó nghĩa vụ cấp dưỡng của anh đã "tạm thời chấm dứt".
"Tôi là doanh nhân, tôi phải giữ thể diện, và tôi không thể để mọi người cười nhạo việc mẹ tôi tái hôn" , trưởng nam giải thích và nói thêm rằng trước đây anh đã thể hiện lòng hiếu thảo bằng cách gửi tiền, lắp đặt máy điều hòa, nhưng việc mẹ khăng khăng đòi xây nhà, chuyển nhà và tái hôn khiến anh khó chấp nhận.
Câu chuyện của gia đình này và khía cạnh pháp lý của nó trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Luật sư Tập Tuấn Kỳ chỉ ra rằng theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, nghĩa vụ cấp dưỡng của con cái dựa trên quan hệ huyết thống và không chấm dứt khi tình trạng hôn nhân của cha mẹ thay đổi. Ngay cả khi cha mẹ tái hôn, con cái vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ pháp lý của mình.
Sau nhiều lần thuyết phục của Tiểu Lệ, cuối cùng người con trai cả cũng nhượng bộ và hứa: "Con sẽ chăm sóc mẹ. Con sẽ chăm sóc khi mẹ trở về nhà!".
Nhạy cảm quá mức khi yêu: 3 cung hoàng đạo dễ tự làm mình tổn thươngGia đình - 12 giờ trước
GĐXH - Trong tình yêu, những cung hoàng đạo này để ý đến từng lời nói, từng hành động của nửa kia. Sự nhạy cảm này rất dễ khiến họ bị tổn thương.
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái 'hành' đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'Gia đình - 12 giờ trước
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, cuộc sống bà lại rơi vào vòng xoáy mệt mỏi và thất vọng khi bị con cái đòi hỏi đủ điều.
Vợ chồng không ai chịu nuôi con khuyết tật, quan tòa tức giận không cho ly hônChuyện vợ chồng - 15 giờ trước
Cặp vợ chồng muốn bỏ nhau nhưng không ai chịu nuôi đứa con khuyết tật, cứ đùn đẩy qua lại khiến quan tòa phẫn nộ bác đơn ly hôn.
Chồng đi Nhật quay video bế cô gái lạ, người vợ ở Việt Nam tá hỏaGia đình - 1 ngày trước
Vô tình thấy video chồng bế 1 cô gái lạ ở Nhật Bản đang được chia sẻ khắp mạng xã hội Việt, người vợ bức xúc tiết lộ đã nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng chưa nhận được hồi đáp.
Nghỉ hưu, ly hôn, tôi bỏ phố về quê sống trọn vẹn bên cha mẹ tuổi xế chiềuGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi 55, vừa nghỉ hưu với khoản lương hơn 15 triệu đồng/tháng, tôi quyết định bán căn nhà trị hơn 7 tỷ đồng, rời phố thị để về quê sống cùng bố mẹ.
Cách dạy con kỳ lạ của bà mẹ toàn thời gian giúp con đỗ cùng lúc 7 trường đại học top đầu nước MỹNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Không dùng roi vọt, không ép con học đến kiệt sức, người mẹ này vẫn giúp con đỗ Harvard, Stanford, Yale... bằng một phương pháp nuôi dạy con khiến nhiều cha mẹ phải suy ngẫm.
5 cung hoàng đạo dễ 'nối lại tình xưa' nhất năm 2025: Chia tay rồi vẫn khó dứtGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Có những cung hoàng đạo dù đã chia tay nhưng trái tim vẫn dành một góc cho người cũ. Năm 2025, khả năng "yêu lại từ đầu" của họ cao đến bất ngờ.
Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điềuGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ, điều khiến tuổi già bất hạnh là thiếu thốn vật chất. Nhưng sự thật đôi khi cay đắng hơn: Con cái đã bước qua tuổi 30 mà vẫn mắc kẹt trong hai điều này – đó mới là thất bại lớn nhất.
Chồng âm thầm chi hơn 3,6 tỷ đồng mua sắm online khiến vợ bật khóc cầu cứuChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Nghiện mua sắm online, chồng chi hơn 1 tỷ đồng sắm đủ các món hàng không có giá trị sử dụng, giấu trên gác mái để không ai phát hiện.
Chú rể Thái Nguyên nhập viện giữa đám cưới, cô dâu bần thần và cái kết ấm lòngChuyện vợ chồng - 2 ngày trước
Gặp sự cố bất ngờ về sức khỏe, chú rể quê Thái Nguyên phải nhập viện ngay khi hôn lễ đang diễn ra.
Rời phố về quê nghỉ hưu tưởng tự do tự tại, cụ ông không ngờ lại là chuỗi ngày trống rỗng đến tột cùngGia đình
GĐXH - Sau vài năm nghỉ hưu với mức lương mơ ước, ông Hàn tưởng rằng cuộc sống tuổi xế chiều sẽ bình yên bên gia đình nơi làng quê yên ả. Nhưng thực tế lại khiến ông cay đắng, xót xa.