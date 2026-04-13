Xây nhà, tìm thấy kho báu nửa triệu đô dưới nền
Kho báu được khai quật ở TP Torzhok - Nga chứa những đồng tiền vàng được đúc từ năm 1848 đến năm 1911.
Theo Live Science, nhóm nghiên cứu từ Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga và Bảo tàng Lịch sử và dân tộc học toàn Nga đã tìm thấy kho báu khi khai quật nền móng của một ngôi nhà lịch sử ở TP Torzhok, cách St. Petersburg khoảng 420 km về phía Đông Nam, để chuẩn bị cho việc xây một tòa nhà mới.
Cụ thể hơn, họ đã phát hiện một chiếc hố trong nền móng của ngôi nhà cổ, bên trong hố là một chiếc cốc tráng men đã vỡ đựng 409 đồng xu được đúc từ năm 1848 đến năm 1911.
Trong đó có 387 đồng xu vàng 10 rúp, 10 đồng xu mỗi đồng trị giá 5 rúp, 10 đồng xu mỗi đồng trị giá 15 rúp và hai đồng xu 7,5 rúp.
Hai đồng xu trong số đó được đúc dưới thời Sa hoàng Nicholas I và Sa hoàng Alexander III, phần còn lại đến từ triều đại của Sa hoàng Nicholas II - vị hoàng đế cuối cùng của Nga trước Cách mạng Nga năm 1917, đã bị hành quyết vào năm 1918 cùng các thành viên khác của hoàng tộc.
Các nhà khảo cổ ước tính kho tiền cổ này hiện có giá trị khoảng 500.000 USD, bởi 1 đồng 10 rúp cổ loại này - chứa 90% vàng - hiện được bán trên thị trường với giá gần 1.300 USD, theo tờ Live Science.
Vào thời điểm được chôn giấu, nó cũng là một tài sản đáng kể.
Các chuyên gia tin rằng kho báu Torzhok đã được cất giấu trong hoặc sau khi cuộc cách mạng bắt đầu và chủ nhân của kho báu dự định sẽ quay lại lấy nó, nhưng ý định đó không thành.
Các tài liệu lưu trữ cho thấy có 24 gia đình sinh sống trong khu vực này vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, nhưng các chuyên gia không chắc chắn gia đình nào đã cất giấu tiền tiết kiệm của họ vì số nhà lịch sử và số nhà hiện đại không trùng khớp.
Hiện kho báu được chuyển đến Bảo tàng Lịch sử và Dân tộc học toàn Nga.
Công việc không cần bằng cấp giúp cô gái du lịch miễn phí, 24 tuổi đã mua nhàTiêu điểm - 14 giờ trước
Công việc không đòi hỏi bằng cấp hay kinh nghiệm này giúp cô gái trẻ đi khắp thế giới, sống miễn phí suốt 2 năm, có những ngày "ăn như vua" và mua nhà ở tuổi 24.
Vì sao chiếc ghế hàng 15 trên máy bay Boeing không bao giờ có ai ngồi: Người làm lâu năm trong ngành hàng không tiết lộ lý doTiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Một miếng đệm chia đôi phần ghế ngồi và có dòng chữ 'không được ngồi' đã khiến hành khách trên chuyến bay sửng sốt và gây tranh cãi.
Cần thủ câu được con cá chép cỏ khổng lồ nặng 34 kgTiêu điểm - 1 ngày trước
Sau 15 phút vật lộn, người đàn ông đã câu được con cá chép cỏ khổng lồ nặng tới 34kg.
Cuộc đời bi kịch của thần đồng vật lý 15 tuổi vào đại học, kiếm 2,8 tỷ/tháng giờ vô gia cư, lang thang 16 nămTiêu điểm - 2 ngày trước
GĐXH - Thần đồng vật lý Tôn Vệ Đông từng đỗ đại học năm 15 tuổi, kiếm 2,8 tỷ đồng/tháng nhưng cuộc sống hiện tại lại khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Nga bật mí "kỳ quan kỹ thuật" tuổi thọ 100 năm chạm công suất cực đại, cuối năm 2026 có thể đón tin vuiTiêu điểm - 2 ngày trước
Tổ máy đầu tiên của công trình này đã được tăng công suất lên 100% trong quá trình vận hành thử nghiệm, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.
Thứ có trong nội tạng bò đắt hơn vàng: Dược liệu hiếm đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá gần 7 tỷ đồng/kgTiêu điểm - 6 ngày trước
Trong nhiều năm, vàng thường được xem là thước đo của sự đắt đỏ. Tuy nhiên, trên thị trường dược liệu Đông y, có một thứ còn đắt hơn vàng nhiều lần.
"Sợi tóc" của Nhật Bản đang gây kinh ngạc giới khoa học: Họ làm được điều khó tin thế này đâyTiêu điểm - 1 tuần trước
Thông qua quy trình kéo sợi được tối ưu hóa, họ đã chế tạo thành công sợi truyền động đạt độ mảnh tương đương tóc người.
Thế hệ đầu tiên lớn lên cùng AI đang đối mặt khủng hoảng tâm trí và "nhiễm độc"Tiêu điểm - 1 tuần trước
Những tín hiệu từ Anh, Mỹ đến châu Âu cho thấy AI và thuật toán mạng xã hội đang tác động sâu sắc đến thanh thiếu niên. Từ thuyết âm mưu lan truyền đến bắt nạt bằng hình ảnh giả, thế hệ trẻ đầu tiên lớn lên cùng AI đang đối mặt nhiều rủi ro chưa từng có.
Bi kịch 'thần đồng' sinh ra vạch đích, đạt học bổng du học nhưng về nước sống lang thang, ngủ dưới gầm cầuTiêu điểm - 1 tuần trước
GĐXH - Người đàn ông Trung Quốc sinh ra trong gia đình khá giả, học lực xuất sắc nhưng trượt dài sau nhiều biến cố, trở thành người vô gia cư hơn một thập kỷ.
Phát minh động cơ "tăng tốc máy bay lên 5.500 km/giờ" của Nga có thể rung chuyển ngành hàng không toàn cầuTiêu điểm - 1 tuần trước
Tác giả của phát minh là kỹ sư Vladimir Pismenny.
