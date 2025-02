Xe ga 125cc giá 38 triệu đồng của Honda có ABS xịn ngang Air Blade, rẻ như Vision

Xe ga 110cc giá 22 triệu đồng có màn TFT đẹp hơn LEAD, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha GĐXH - Xe ga mới của Honda có giá bán rẻ, nhưng lại sở hữu thiết kế không kém cạnh LEAD, kèm theo đó là những trang bị xịn sò vượt mặt cả Vision.

Xe ga 125cc của Honda có ABS xịn ngang Air Blade

Xe ga vừa được Honda đăng ký là NPF125 - một chiếc xe tay ga hoàn toàn mới, có nhiều điểm tương đồng với Activa 125.

NPF125.

Mẫu xe vừa được đăng ký bằng sáng chế lần này có thiết kế giống hệt với Honda NPF125 đã được trình làng tại thị trường Trung Quốc cách đây chưa lâu. Ngoại hình của Honda NPF125 mới được thiết kế khá sắc sảo và nổi bật hơn nhiều so với “người anh em” Activa 125. Mẫu xe ga mới của Honda sẽ sở hữu đèn pha LED, hệ thống chìa khoá thông minh Smartkey, màn hình LCD hiện đại cho bảng đồng hồ, 2 ngăn chứa đồ nhỏ ở phía trước, cổng USB tiện lợi để sạc điện thoại khi cần.

Honda NPF125 mới được thiết kế khá sắc sảo.

NPF125 sử dụng cùng loại động cơ xi-lanh đơn, dung tích 124cc, làm mát bằng không khí như Activa 125. Mặc dù cả hai xe tay ga đều được trang bị cùng một loại động cơ, nhưng Honda NPF125 lại đạt công suất lớn hơn một chút, ở mức 9,5 mã lực, so với công suất 8,3 mã lực của Activa 125. Tuy nhiên, mô-men xoắn cực đại 10,5 Nm của Activa cao hơn con số 10 Nm của NPF125. Sự khác biệt về công suất tối đa này có thể là do các quy định về khí thải của Ấn Độ nghiêm ngặt hơn so với các thị trường châu Á khác, chẳng hạn như Trung Quốc, nơi NPF125 đang được mở bán. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh động cơ khác nhau cũng sẽ phù hợp với nhu cầu riêng của khách hàng tại từng thị trường.

NPF125 sử dụng cùng loại động cơ xi-lanh đơn, dung tích 124cc.

Những điểm tương đồng khác về mặt cơ học giữa Honda NPF125 và Activa 125 là hệ thống treo bao gồm phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc đơn phía sau, phanh đĩa trước đi kèm phanh tang trống sau, bánh xe trước 12 inch và bánh xe sau 10 inch. Điểm mà NPF125 có lợi thế hơn Activa là mẫu xe tay ga này được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở phía trước. Trang bị an toàn này có thể sánh ngang với Honda Air Blade và vượt trội Vision.

Điểm mà NPF125 có lợi thế hơn Activa là mẫu xe tay ga này được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Giá xe ga Honda NPF125

Honda NPF125 hiện tại đang được phân phối tại thị trường Trung Quốc với 2 phiên bản gồm CBS và ABS, có giá bán lần lượt là 10.990 nhân dân tệ và 11.990 nhân dân tệ (khoảng 38 triệu đồng và 41,8 triệu đồng). Mặc dù Honda NPF125 chưa chính thức được tung ra tại thị trường Ấn Độ, nhưng quốc gia này vẫn nổi tiếng với các mẫu xe máy có giá rất rẻ, chính vì thế nhiều khả năng Honda NPF125 cũng sẽ được bán với mức giá rất dễ tiếp cận.

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.