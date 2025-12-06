Xét nghiệm ADN, người đàn ông bàng hoàng '3 bố con không cùng huyết thống'

Xét nghiệm ADN vì hai con không giống cha

Ngày 4/12, trên một số diễn đàn mạng xã hội lan truyền câu chuyện về một cặp vợ chồng sống với nhau 20 năm và có hai con chung. Tuy nhiên, khi các con lớn, người chồng nhận thấy ngoại hình của chúng không giống mình.

Sự nghi ngờ khiến ông âm thầm đi xét nghiệm ADN và bàng hoàng khi kết quả cho thấy cả 3 bố con không cùng huyết thống. Theo chia sẻ, phía gia đình bên ngoại đã biết điều này từ lâu nhưng giữ kín, không cho con rể hay.

Người chia sẻ câu chuyện cho biết mục đích làm xét nghiệm là để nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý và tránh tranh chấp quyền thừa kế tài sản sau này.

Chia sẻ với PV VietNamNet , Thạc sĩ Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền Hà Nội cho biết những trường hợp như vậy không còn hiếm trong xã hội hiện nay. Sự phát triển của công nghệ sinh học cho phép phân tích ADN để xác định huyết thống, đồng thời làm rõ những mối quan hệ gia đình vốn tồn tại nhiều nghi vấn.

“Đằng sau mỗi bản kết quả xét nghiệm là một câu chuyện đời, với đủ cung bậc cảm xúc và những hoàn cảnh éo le khác nhau”, bà Nga nói.

Kỹ thuật viên làm xét nghiệm ADN. Ảnh: CGAT.

Trong quá trình làm việc, bà Nga từng chứng kiến rất nhiều vụ việc đau lòng khi người cha phát hiện đứa con mình hết mực yêu thương không phải con ruột. Theo bà, những người đàn ông càng yêu thương gia đình, càng chung thủy thì cú sốc tâm lý khi nhận kết quả trái mong đợi càng lớn.

Cú sốc của người cha hết lòng vì các con

Một trong những trường hợp khiến bà Nga ấn tượng là anh N.M.H (37 tuổi, sống tại Gia Lâm, Hà Nội). Anh có một gia đình được xem là hạnh phúc với hai con đủ nếp đủ tẻ. Thế nhưng gần đây, anh nhận thấy vợ thường xuyên ra ngoài vào buổi tối với những lý do không rõ ràng.

Linh cảm bất an, anh âm thầm theo dõi và phát hiện vợ ra vào nhà nghỉ cùng một người đàn ông từng yêu nhau sâu đậm từ thời đại học. Cả hai đã có gia đình riêng nhưng vẫn bí mật qua lại.

Dù đau lòng, anh H. vẫn muốn một lần đối thoại thẳng thắn. Được bạn bè tư vấn, anh giữ lại bằng chứng vì nghĩ rằng việc này sẽ giúp thuận lợi hơn khi ly hôn và giành quyền nuôi con.

Tuy nhiên, khi đề cập đến chuyện chia tay, người vợ bất ngờ nói rằng hai đứa trẻ không phải con anh và anh đừng mong giành quyền nuôi cả hai.

Câu nói ấy như sét đánh giữa trời quang. Anh H. cho rằng vợ chỉ nói trong lúc bối rối để níu kéo cuộc hôn nhân, nhưng lời khuyên từ bạn thân khiến anh quyết định xét nghiệm ADN để chắc chắn cho tương lai.

Ngày đem mẫu tóc và hai bàn chải đánh răng của các con đến trung tâm, anh H. được hướng dẫn đầy đủ thủ tục. Điều đặc biệt là anh không muốn nhận kết quả sớm mà xin lấy muộn nhất có thể - như một cách trì hoãn đối diện sự thật mà anh sợ hãi nhất.

Đến ngày hẹn, anh sang tận nơi để lấy kết quả. Khi mở phong bì và nhìn vào dòng chữ in đậm cuối cùng: “Không cùng huyết thống”, mặt anh tái đi.

Nhận thấy anh có dấu hiệu suy sụp, bà Nga dành thời gian trò chuyện, khai mở tâm lý để anh bình tĩnh hơn.

“Tôi hiểu anh ấy yêu vợ, yêu con đến mức nào, nên cú sốc này khiến anh gần như không giận dữ, chỉ tuyệt vọng và hỏi tôi: ‘Cháu phải làm gì? Mười năm hôn nhân rồi, giờ cháu không đủ tự tin để bắt đầu lại’”, bà Nga kể.

Theo bà, chỉ một đứa trẻ không cùng huyết thống đã là cú sốc lớn, còn nếu cả hai đều không phải con ruột thì nỗi đau ấy thực sự khủng khiếp đối với họ.

Kết quả ADN, một khi đã được phân tích, luôn có độ chính xác tuyệt đối và không thể thay đổi. Trước những sự thật phũ phàng ấy, các chuyên gia chỉ có thể lắng nghe, trấn an và tư vấn để mỗi người đưa ra quyết định cuối cùng mà về sau họ không phải hối tiếc.

3 tháng sau, anh H. nhắn tin cảm ơn bà Nga. Anh cho biết đã quyết định ly hôn, hai con được giao cho mẹ nuôi. Còn bí mật về huyết thống, cả hai thống nhất không nhắc đến để tránh làm tổn thương tâm lý những đứa trẻ đang tuổi lớn.