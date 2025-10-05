Xét nghiệm chẩn đoán rối loạn cương dương cần biết
Rối loạn cương dương là nỗi ám ảnh đối với nam giới. Đây là bệnh lý khiến cho bản lĩnh đàn ông đi xuống, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Ngoài những biểu hiện lâm sàng để chẩn đoán chính xác rối loạn cương dương, nam giới cần phải làm những xét nghiệm gì? Bài viết dưới đây giúp độc giả hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Nguyên nhân gây rối loạn cương dương
Các nhà nghiên cứu đã xác định được có 7 nhóm nguyên nhân gây nên rối loạn cương dương , gồm:
- Các tổn thương mạch máu
- Tổn thương hệ thần kinh
- Bất thường giải phẫu dương vật
- Rối loạn nội tiết
- Tác dụng phụ của một số thuốc
- Chấn thương vùng dương vật
- Các rối loạn tâm lý.
Biểu hiện rối loạn cương dương
Như chúng ta đã biết, tình dục là một hoạt động vô cùng quan trọng đối với hạnh phúc gia đình. Hoạt động này không chỉ giúp duy trì giống nòi, mà còn giúp gắn kết hạnh phúc của lứa đôi. Ở nam giới, muốn thực hiện được hành vi tình dục, điều quan trọng là chức năng cương dương phải được đảm bảo. Cương dương là một hiện tượng sinh lý bình thường của cơ thể nam giới, nó xuất hiện ở mọi lứa tuổi.
Ở trẻ nam nhỏ tuổi, cương dương thường là sinh lý và xuất hiện vô thức. Ở tuổi thiếu niên hay trưởng thành, cương dương có thể xuất hiện một cách có ý thức khi nam giới chủ động kích thích để gây cương dương.
Rối loạn cương dương là một rối loạn chức năng tình dục ở nam giới thường gặp. Theo Hội Niệu khoa Châu Âu, rối loạn cương dương được định nghĩa là tình trạng không có khả năng đạt được và duy trì độ cương cần thiết để thực hiện giao hợp trọn vẹn. Tình trạng này lặp đi lặp lại kéo dài trên 3 tháng gây ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh, làm căng thẳng mối quan hệ lứa đôi.
Rối loạn cương dương thường được biểu hiện bằng các hình thái: Dương vật khó cương, cương nhưng không đủ cứng, có thể tự mềm khi đang quan hệ.
Hay nói cách khác, rối loạn cương dương được biểu hiện là dương vật không cương cứng lên được khi bắt đầu quan hệ, hoặc độ cứng của dương vật không đủ để tiến hành cuộc giao hợp đến cuối.
Liệt dương là mức độ cao nhất của rối loạn cương dương.
Chẩn đoán rối loạn cương dương
Hiện nay, không có một xét nghiệm hay công cụ nào là đặc hiệu để chẩn đoán rối loạn cương dương. Người thầy thuốc cần chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng phù hợp để giúp tìm ra nguyên nhân gây nên rối loạn cương dương phục vụ cho việc điều trị, bao gồm:
- Xét nghiệm máu:
+ Xét nghiệm sinh hóa máu xem có bị rối loạn chuyển hóa không: Glucose, Triglycerid, Cholesterol, LDL, HDL, acid uric…
+ Xét nghiệm GOT, GPT, Ure, Creatinin (xem có suy gan, thận không).
+ Xét nghiệm nội tiết: LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Testosterone (xem có suy sinh dục, suy tuyến yên không); TSH, T3, FT4 (xem có các bệnh lý tuyến giáp không).
- Chẩn đoán hình ảnh:
+ Chụp mạch máu chi phối cho dương vật xem có tổn thương không.
+ Chụp X-quang khung chậu.
+ Siêu âm: xem thể tích và cấu trúc tinh hoàn, xem có tổn thương túi tinh và tuyến tiền liệt không…
+ Chụp MRI: tìm các tổn thương u tuyến yên; tổn thương ở thể hang dương vật; các tổn thương thần kinh (di chứng đột quỵ não, tổn thương tủy sống).
- Khám chuyên khoa tâm lý, tâm bệnh để tìm các rối loạn tâm thần, tâm lý gây nên rối loạn cương dương. Ngoài ra, các bác sĩ sẽ có bộ câu hỏi chẩn đoán rối loạn cương dương IIEF-5.
Tóm lại: Muốn biết chính xác rối loạn cương dương hay không thì các bác sĩ sẽ chỉ định đầy đủ và hợp lý các xét nghiệm, công cụ như trên. Điều này giúp được chẩn đoán đúng các nguyên nhân gây rối loạn cương, mức độ bệnh, từ đó lập được kế hoạch điều trị phù hợp nhất cho người bệnh.Nam giới cảm thấy khổ sở, lo sợ về chứng rối loạn cương dương
Nam giới cảm thấy khổ sở, lo sợ về chứng rối loạn cương dương. Chuyện phòng the không được như ý muốn dẫn đến sự tự ti và tâm lý e ngại khi đi khám nên muốn chữa khỏi càng nhanh càng tốt.
Ngày nay, với sự phát triển khoa học công nghệ hiện đại, nhiều loại thuốc, nhiều phương pháp y học hiệu quả an toàn được đưa vào điều trị. Tuy vậy, không phải thuốc nào, phương pháp nào cũng có thể dùng để điều trị rối loạn cương dương. Do đó, khi có biểu hiện loạn cương dương đừng e ngại mà hãy đến cơ sở y tế nam khoa uy tín để được khám, tư vấn cụ thể và điều trị nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả.
