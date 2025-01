Ngày 21/1, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên ngang nhiên hành hung lái xe ôm công nghệ giữa đường, khiến nhiều người xem không khỏi bức xúc, phẫn nộ.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 20/1, trên đường 22/12 thuộc phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, xe máy do lái xe ôm công nghệ điều khiển, trong khi lưu thông đã xảy ra va chạm nhẹ với xe máy do nam thanh niên điều khiển chở theo một thanh niên khác.

Xôn xao cảnh nam thanh niên cầm mũ bảo hiểm đánh tới tấp lái xe ôm công nghệ giữa đường.

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, một trong hai thanh niên bất ngờ lao tới dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng đầu của tài xế xe ôm công nghệ. Nạn nhân sau đó ngã xuống đất và tiếp tục bị nam thanh niên cầm mũ bảo hiểm đánh thẳng vào mặt.

Chứng kiến sự việc một số người đi đường đã chạy tới can ngăn, nam thanh niên sau đó đã lên xe máy rời đi.

Đoạn video sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút người dùng mạng với những bình luận lên án hành vi côn đồ của đối tượng, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Được biết, Công an thành phố Thuận An hiện đã nắm được thông tin vụ việc và đang vào cuộc xác minh, tìm người liên quan để xử lý theo quy định.

Bức xúc cảnh người đàn ông hành hung dã man người khác sau va chạm giao thông GĐXH - Sau va chạm giao thông, người đàn ông đã lập tức lao tới đánh liên tục vào vùng đầu của thanh niên đi xe máy phía sau khiến nạn nhân và phương tiện ngã lên dải phân cách. Người này sau đó còn dùng chân đạp thẳng vào mặt nạn nhân.

Xem thêm video được quan tâm:

Khoảnh khắc xe container đánh rơi thùng khi di chuyển qua vòng xuyến.