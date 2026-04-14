Bạn trai giấu tài sản khủng, cô gái hủy hôn sau 4 năm làm 2 công việc để nuôi anh ta theo đuổi ước mơ

Đồng cam cộng khổ 4 năm với bạn trai tưởng chừng "nghèo khó"

Câu chuyện được một tài khoản có tên ThrowRA_9 chia sẻ trên mạng xã hội với tiêu đề: "Gần đây, tôi phát hiện chồng chưa cưới của mình là một người giàu có". Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi diễn biến trái ngược với suy nghĩ thông thường.

Theo lời kể, cô và bạn trai đã quen nhau 4 năm. Trong suốt thời gian đó, hai người nhiều lần trò chuyện về hoàn cảnh tài chính và anh luôn khẳng định gia đình mình rất nghèo.

Tin tưởng lời bạn trai, cô chấp nhận cùng anh trải qua những tháng ngày khó khăn, tiết kiệm từng đồng để duy trì cuộc sống.

Vì muốn ủng hộ ước mơ trở thành nhà văn của bạn trai, cô là người đi làm chính, gánh vác tiền thuê nhà cùng mọi chi phí sinh hoạt.

Thậm chí, có thời điểm cô phải làm hai công việc cùng lúc để đủ tiền trang trải cuộc sống cho cả hai người.

Ảnh minh họa

Sự thật về bạn trai giàu có bị hé lộ ngay trước ngày cưới

Ngay trước đêm làm thủ tục kết hôn, bạn trai bất ngờ đưa ra một bản hợp đồng tiền hôn nhân và yêu cầu cô ký.

Lúc này, anh mới thừa nhận mình xuất thân từ một gia đình giàu có và đang sở hữu khối tài sản lên tới 125 triệu USD, tương đương khoảng 3 nghìn tỷ đồng.

Thông tin này khiến cô sốc nặng. Điều khiến cô tổn thương không chỉ là việc bạn trai che giấu thân thế suốt 4 năm, mà còn là việc anh luôn giả vờ khó khăn trong khi hoàn toàn có khả năng giúp đỡ cô.

Trong thời gian yêu nhau, bạn trai chưa từng hỗ trợ cô về tài chính dù biết cô phải làm việc vất vả.

Ngược lại, anh vẫn để cô một mình lo liệu mọi khoản chi tiêu, từ tiền nhà đến sinh hoạt phí hàng ngày.

Không giúp đỡ lúc khó khăn nhất

Cô nhớ lại thời điểm chú chó cưng của mình mắc bệnh nặng cần phẫu thuật gấp. Trong hoàn cảnh thiếu thốn, cô đã cầu cứu nhiều nơi nhưng bạn trai vẫn không hề giúp đỡ dù có đủ khả năng.

Cuối cùng, cô buộc phải bán đi cây đàn, món kỷ vật quý giá do người mẹ quá cố để lại, để có tiền chữa bệnh.

Khi đó, cô vẫn tin rằng bạn trai mình cũng đang gặp khó khăn giống như mình nên không trách móc.

Sau này, khi biết cô thực sự bán cây đàn, bạn trai mới nhận ra mức độ hy sinh của cô.

Tuy nhiên, với cô gái, cây đàn không chỉ là tài sản mà còn là kỷ niệm cuối cùng về mẹ, nên sự việc này trở thành vết thương khó lành.

Lời giải thích của bạn trai không đủ để cứu vãn

Giải thích về hành động của mình, người đàn ông cho biết trước khi quen cô, anh không muốn dựa vào tiền gia đình mà muốn tự xây dựng sự nghiệp. Vì vậy, anh cố tình che giấu thân thế và sống như một người bình thường.

Tuy nhiên, cô cho rằng việc bạn trai thử thách tình cảm theo cách này là thiếu tôn trọng. Trong suốt thời gian yêu nhau, anh không chỉ giấu sự thật mà còn để cô gánh vác mọi khó khăn một mình.

Hai người sau đó xảy ra tranh cãi lớn. Cuối cùng, cô quyết định hủy hôn ngay trước ngày cưới vì không thể tiếp tục mối quan hệ khi niềm tin đã bị phá vỡ.

Cộng đồng mạng tranh cãi về hành động của gã bạn trai

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự bất bình trước cách hành xử của bạn trai. Không ít ý kiến cho rằng đây không phải là thử thách tình yêu mà là sự ích kỷ.

Một số người cho rằng nếu bạn trai chỉ muốn tự lập, anh hoàn toàn có thể nói rõ với cô thay vì để cô hy sinh quá nhiều. Những người khác lại nhận định quyết định hủy hôn của cô gái là hợp lý, bởi một mối quan hệ thiếu trung thực rất khó có thể bền lâu.