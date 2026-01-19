1/3 người Hàn Quốc sống một mình trong xã hội siêu già
Tại Hàn Quốc, ngày càng có nhiều người chọn sống một mình, trong khi nhiều người cao tuổi kêu gọi chính phủ nước này có các giải pháp chăm sóc và hỗ trợ họ kịp thời.
(Ảnh minh họa: Yonhap)
Chính phủ Hàn Quốc vào cuối tháng 11 cho biết cơ cấu dân số nước này đang thay đổi với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay. Lần đầu tiên tỷ lệ hộ gia đình 1 người (người sống một mình) vượt quá 36%. Và số người Hàn Quốc từ 65 tuổi trở lên vượt ngưỡng 10 triệu - chiếm hơn 20% tổng dân số.
Theo niên giám thống kê về an sinh xã hội của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, số người Hàn Quốc sống một mình đã đạt mức kỷ lục với gần 8,05 triệu hộ gia đình độc thân vào năm 2024. Đây là sự gia tăng đột biến so với 5,2 triệu hộ vào 2015 và 6,64 triệu hộ vào 2020 - năm mà tỷ lệ hộ 1 người lần đầu tiên vượt 30%.
Với tốc độ hiện tại, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc dự báo con số sẽ đạt 8,55 triệu vào 2027; 9,71 triệu vào 2037 và gần 10 triệu vào 2042. Điều này sẽ khiến hình thức sống đơn lẻ trở thành mô hình sinh hoạt phổ biến nhất tại Hàn Quốc.
Báo cáo nhấn mạnh tốc độ già hóa dân số đang diễn ra rất nhanh chóng ở nước này. Dân số từ 65 tuổi trở lên lần đầu tiên đạt 10 triệu người vào năm 2024 - chiếm 20,1% tổng dân số. Điều này đồng nghĩa Hàn Quốc chính thức trở thành xã hội siêu già.
Giới chức nhấn mạnh sự chuyển dịch nhân khẩu học này diễn ra ở Hàn Quốc nhanh hơn hầu hết các nền kinh tế tiên tiến khác.
Giới chức Hàn Quốc cho biết các phát hiện này cho thấy sự cấp thiết phải điều chỉnh chính sách xã hội để thích ứng với sự thay đổi dân số nhanh chóng. Theo đó, chính phủ nước này cần mở rộng chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ những người sống một mình, đồng thời tái cấu trúc hệ thống giáo dục cũng như chăm sóc trẻ em trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm.
