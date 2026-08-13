Không phải tiền bạc hay tình yêu cuồng nhiệt, 2 điều này mới giúp vợ chồng bên nhau đến cuối đời

| Chuyện vợ chồng
Hà Anh
Hà Anh
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GĐXH - Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao có những cặp đôi nhìn rất bình thường nhưng càng ở bên nhau càng gắn kết, trong khi nhiều người điều kiện ngập tràn lại tan vỡ? Cùng giải mã 2 yếu tố cốt lõi giúp tình cảm lứa đôi vượt qua sóng gió, giữ trọn sự dịu dàng và an yên tuổi xế chiều.

Tình cảm vợ chồng không chỉ dựa vào cảm xúc mãnh liệt hay sự tươi mới, mà còn phụ thuộc vào sự thấu hiểu và sẻ chia. Nhiều người cả đời vẫn chẳng hiểu nổi bản chất của tình cảm. Họ cứ tưởng tình yêu muốn được bền lâu là nhờ vào cảm xúc mãnh liệt, sự tươi mới nồng nàn hay tiền bạc rủ rỉnh chống lưng.

Nhưng thực tế lại nhiều cay đắng: Bao cuộc tình thề thốt rầm rộ rồi cũng vội vã vỡ tan; không ít mái nhà nhung lụa ngập tràn nhưng bên trong lại nát tươm, lạnh lẽo. Trái lại, những cặp đôi nắm tay nhau đi qua dăm ba mươi năm cuộc đời thường chẳng có lãng mạn chấn động gì, chỉ có sự êm đềm, bình thản như dòng nước chảy xuôi.

Không phải tiền bạc hay tình yêu cuồng nhiệt, 2 điều này mới giúp vợ chồng bên nhau đến cuối đời - Ảnh 1.

Một cuộc hôn nhân bền lâu không chỉ cần tình yêu mà còn cần sự thấu hiểu và đồng hành giữa hai vợ chồng. Ảnh minh họa: iStock

Tình cảm có bền hay không, không phải chỉ dựa vào hai chữ "duyên số" suông. Nó nằm ngay trong cách hai người đối xử với nhau mỗi ngày. Tình yêu không phải thứ cảm xúc cứ ném tiền hay ném tâm tư vào là xong. Mọi mối quan hệ gắn bó đều phải có sự bao dung và sự nuôi dưỡng liên tục.

Lòng người rất dễ mệt mỏi mà tình cảm lại càng dễ tổn thương. Yêu sâu đậm mấy mà suốt ngày bị bào mòn thì cũng cạn; rung động đến đâu mà gặp phải sự hời hợt lâu ngày cũng chết. Dù là vợ chồng đầu gối tay ấp hay tri kỷ thấu hiểu, để đi cùng nhau đến cuối con đường cần có được 2 điều này.

2 điều giúp vợ chồng đi cùng nhau đến cuối đời

Biết thấu cảm và nhẫn nại bao dung

Gốc rễ khiến phần lớn các mối quan hệ rạn nứt chưa bao giờ là do gia cảnh chênh lệch hay không hợp nhau về quan điểm mà là do lệch tần số cảm xúc, ở cạnh nhau chỉ thấy mệt mỏi.

Nhiều cặp đôi sống với nhau có những thói quen rất độc hại: Lúc nào cũng thích phân xử đúng sai, cãi nhau cho bằng thắng. Hễ có chuyện là lôi lý lẽ ra giảng giải, lôi chuyện cũ ra bới móc. Một bên trút bầu tâm sự tủi hờn thì một bên dội gáo nước lạnh; một bên lo lắng quay cuồng thì một bên dửng dưng như không.

Xét đến cùng, thứ con người ta mong đợi nhất ở một mối quan hệ chưa bao giờ là vật chất đầy đủ, mà là cảm xúc của mình được nhìn thấy và được hiểu.

Tình cảm lâu bền cần hiểu tâm tư của nhau. Vui có người chia sẻ thì niềm vui nhân đôi; buồn có người vỗ về thì tủi thân có chỗ trút.

Đón nhận cảm xúc của đối phương, bao dung cho những thiếu sót của nhau, không chiến tranh lạnh, không càu nhàu, không chỉ trích. Khi bạn ở bên người bạn đời mà thấy thảnh thơi, dễ chịu đấy chính là nền tảng vững chắc nhất để tình yêu chống lại sự gặm nhấm nhỏ nhặt thường ngày.

Không phải tiền bạc hay tình yêu cuồng nhiệt, 2 điều này mới giúp vợ chồng bên nhau đến cuối đời - Ảnh 2.

Sự đồng hành, thấu hiểu và những khoảnh khắc bình dị giúp tình cảm vợ chồng bền chặt theo năm tháng. Ảnh minh họa: iStock

Cùng nhau nâng đỡ và trưởng thành

Nhiều người ngây thơ nghĩ chỉ cần có yêu thương là đủ sống với nhau trọn đời trọn kiếp. Thật ra, tình yêu đơn thuần không gánh nổi những năm tháng dài đẵng đẵng đâu.

Một mối quan hệ mà chỉ có một bên dốc lòng cho đi, còn một bên vô tư vơ vét thì dù ban đầu có yêu đến chết đi sống lại, cuối cùng cũng sụp đổ vì mất cân bằng. Bản tính con người là thấy có lợi thì tiến, thấy thiệt hại thì lùi. Chẳng ai dại dột đi tự bào mòn bản thân cả đời để giữ một mối quan hệ không nhận lại được gì cả.

Nhìn vào thực tế, sự gắn kết lâu bền giữa hai người bản chất là sự nuôi dưỡng giá trị lẫn nhau.

Giá trị ở đây không chỉ là tiền bạc, mà là giá trị cảm xúc, giá trị đồng hành, giá trị cùng nhau tốt lên. Bạn thương sự vất vả của tôi, tôi trân trọng sự hy sinh của bạn; bạn gánh đỡ cho tôi, tôi hết lòng vì bạn.

Hai người tựa vào nhau mà sống, cùng nắm tay đi qua sóng gió, cùng nhau trở thành phiên bản tốt hơn.

Không phải tiền bạc hay tình yêu cuồng nhiệt, 2 điều này mới giúp vợ chồng bên nhau đến cuối đời - Ảnh 3.

Hạnh phúc hôn nhân đôi khi được vun đắp từ những điều rất giản dị trong cuộc sống thường ngày. Ảnh minh họa: iStock

Đi qua nửa đời người mới nhận ra, giữ gìn một mối quan hệ chưa bao giờ cần đến chiêu trò màu mè. Thứ cần nhất không chỉ là một trái tim biết thấu cảm mà còn cần một sự đồng hành cùng nhau phát triển.

Rung động chỉ là cái duyên chốc lát, biết trân trọng, chịu bao dung và cùng nhau sống tốt mới là cái tình đi hết đời người.

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