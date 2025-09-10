Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

10 “lỗ đen” lạ xuất hiện trên bầu trời đảo hoang gần Nam Cực

Thứ tư, 12:21 10/09/2025 | Tiêu điểm
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Một bức ảnh vệ tinh chụp biển mây trên bầu trời đảo Heard cho thấy sự xuất hiện của những khoảng trống kỳ lạ, giống như lỗ đen siêu nhỏ.

Theo Live Science, các nhà khoa học vừa đưa ra lời giải thích cho một bức ảnh kỳ lạ được tìm thấy từ bộ dữ liệu của một vệ tinh NASA, chụp bầu trời với 10 "lỗ đen" bí ẩn trên đảo Heard, một hòn đảo núi lửa ở Ấn Độ Dương, gần Nam Cực.

Bức ảnh vệ tinh ấn tượng này cho thấy 10 khoảng trống tối tăm, xoáy tròn xuất hiện phía trên hòn đảo không người.

Chúng trông rất giống các lỗ đen vũ trụ mặc dù bản chất thì không phải.

10 “lỗ đen” lạ xuất hiện trên bầu trời đảo hoang gần Nam Cực - Ảnh 1.

Các "lỗ đen" bí ẩn trên bầu trời đảo Heard - Ảnh: NASA

Theo Đài quan sát Trái Đất NASA, các "lỗ đen" nhỏ này rộng khoảng 13 km, kích thước giảm dần khi di chuyển. Ban đầu, chúng di chuyển ra xa hòn đảo theo hướng Đông Bắc.

Các nhà khoa học NASA cho biết chúng thực ra là các xoáy mây khí quyển. Điều đặc biệt là chúng rõ nét và méo mó đáng kể so với hầu hết các xoáy mây tương tự từng được quan sát.

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và đại dương Mỹ (NOAA), các xoáy mây khác thường là kết quả của một hiện tượng được gọi là "xoáy von Kármán". Hiện tượng xảy ra khi gió thịnh hành gặp một khối đất liền, làm xáo trộn luồng không khí và tạo ra một dãy xoáy kép.

Chúng được đặt theo tên của Theodore von Kármán, một nhà vật lý người Mỹ gốc Hungary, người đầu tiên mô tả hiện tượng tự nhiên này.

Trong trường hợp này, sự hình thành các "lỗ đen" được tạo ra nhờ sự hiện diện của Mawson Peak, một ngọn núi lửa đang hoạt động cao tới 2.700 m nằm ở trung tâm Đảo Heard.

Trong hầu hết các ví dụ về xoáy von Kármán, các vệt mây tạo ra có thể khá mỏng manh.

Tuy nhiên, trong bức ảnh này, những vệt mây mỏng manh được thay thế bằng một chuỗi các lỗ hổng tập trung bên trong các đám mây. Điều này có lẽ là do lớp mây dày đặc ở khu vực này, chỉ có thể bị phá vỡ ở trung tâm của mỗi đoạn xoáy trong luồng xoáy.

Đỉnh Mawson nhỏ hơn hầu hết các đỉnh núi thường xuyên tạo ra xoáy von Kármán, khiến các xoáy mây xuất hiện ở đó với tần suất ít hơn một chút.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Khám phá con đường ngắn nhất hành tinh, đi chưa đến 3 giây

Khám phá con đường ngắn nhất hành tinh, đi chưa đến 3 giây

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Có một con đường nhỏ ở Scotland được mọi người biết đến với tên gọi con đường ngắn nhất thế giới, bạn chỉ cần ba bước chân là có thể băng qua.

Xuất hiện thông tin mới về vị trí rơi của máy bay MH370 mất tích bí ẩn hơn 10 năm?

Xuất hiện thông tin mới về vị trí rơi của máy bay MH370 mất tích bí ẩn hơn 10 năm?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Một hy vọng mới đang được kỳ vọng giúp tìm thấy máy bay MH370 mất tích cách đây hơn một thập kỷ.

Bí ẩn 'chất nhờn dính' 2.500 năm tuổi trong đền thờ Hy Lạp cuối cùng đã có lời giải!

Bí ẩn 'chất nhờn dính' 2.500 năm tuổi trong đền thờ Hy Lạp cuối cùng đã có lời giải!

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Hơn 2.500 năm sau khi được chôn vùi, bí mật về một loại "chất nhờn dính" kỳ lạ bên trong những chiếc bình đồng cổ đại cuối cùng đã được giải đáp một cách đầy bất ngờ.

Lý do đằng sau việc người Nhật Bản không ăn cá sông khiến du khách bất ngờ

Lý do đằng sau việc người Nhật Bản không ăn cá sông khiến du khách bất ngờ

Tiêu điểm - 3 ngày trước

GĐXH - Có 4 lý do khiến người dân Nhật Bản thường ít lựa chọn cá sông làm thực phẩm cho mình.

Cuộc sống hiện tại nhiều bất ngờ của 'cậu bé Trung Quốc đầu tiên uống Coca' cách đây gần nửa thế kỷ

Cuộc sống hiện tại nhiều bất ngờ của 'cậu bé Trung Quốc đầu tiên uống Coca' cách đây gần nửa thế kỷ

Tiêu điểm - 3 ngày trước

GĐXH - 'Cậu bé Trung Quốc đầu tiên uống Coca' đã chia sẻ cuộc sống đầy thú vị của mình ở thời điểm hiện tại sau 46 năm.

Nghe thấy tiếng động "lạ", người đàn ông bủn rủn khi thấy cảnh tượng đáng sợ trong nhà

Nghe thấy tiếng động "lạ", người đàn ông bủn rủn khi thấy cảnh tượng đáng sợ trong nhà

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Một người dân đã ghi lại cảnh tượng gây sốc khi có một thứ khổng lồ treo lơ lửng trên trần nhà mình.

Pháp khắc tên 72 nữ học giả xuất chúng lên tháp Eiffel

Pháp khắc tên 72 nữ học giả xuất chúng lên tháp Eiffel

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Hơn 130 năm kể từ ngày kiến trúc sư Gustave Eiffel khắc tên 72 nhà khoa học nam lên chân công trình vĩ đại mang tên ông, chính quyền thủ đô Paris của Pháp nay chuẩn bị viết tiếp lịch sử theo một cách công bằng hơn: bổ sung tên của 72 nữ học giả xuất chúng, nhằm vinh danh những đóng góp của họ.

Phát hiện lỗ đen lớn nhất từ trước đến nay

Phát hiện lỗ đen lớn nhất từ trước đến nay

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Thấu kính hấp dẫn nổi tiếng Cosmic Horseshoe (Móng ngựa vũ trụ) chứa đựng một lỗ đen nặng gấp 36 tỉ lần Mặt Trời, gần chạm giới hạn lý thuyết.

Phát hiện vùng đất ngoài hành tinh rất giống Trái Đất

Phát hiện vùng đất ngoài hành tinh rất giống Trái Đất

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Những "hoa văn" bí ẩn khắc lên địa hình ở hành tinh láng giềng có thể tiết lộ thêm manh mối về sự sống.

Khủng hoảng nhựa toàn cầu: Mỗi năm thiệt hại 1.500 tỷ USD, loài người bị đe dọa

Khủng hoảng nhựa toàn cầu: Mỗi năm thiệt hại 1.500 tỷ USD, loài người bị đe dọa

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Nhựa đang gây thiệt hại lớn đến sức khỏe toàn cầu, dẫn đến nhu cầu cấp thiết phải kiểm soát sản lượng nhựa và bảo vệ hành tinh.

Xem nhiều

Sau 17 phút chết lâm sàng, người phụ nữ tỉnh dậy thốt lên: “Thế giới bên kia” khác những gì người ta kể

Sau 17 phút chết lâm sàng, người phụ nữ tỉnh dậy thốt lên: “Thế giới bên kia” khác những gì người ta kể

Tiêu điểm

Người phụ nữ sống lại một cách thần kỳ sau 17 phút bị ngừng tim đột ngột. Cô đã có chia sẻ về những gì mà mình nhìn thấy ở “thế giới bên kia”.

Xuất hiện thông tin mới về vị trí rơi của máy bay MH370 mất tích bí ẩn hơn 10 năm?

Xuất hiện thông tin mới về vị trí rơi của máy bay MH370 mất tích bí ẩn hơn 10 năm?

Tiêu điểm
Lý do đằng sau việc người Nhật Bản không ăn cá sông khiến du khách bất ngờ

Lý do đằng sau việc người Nhật Bản không ăn cá sông khiến du khách bất ngờ

Tiêu điểm
Đến năm 2050, một quốc gia trên thế giới sẽ biến mất, người dân đang "tháo chạy"

Đến năm 2050, một quốc gia trên thế giới sẽ biến mất, người dân đang "tháo chạy"

Tiêu điểm
Chân dung nữ cảnh sát Trung Quốc xinh đẹp bắn súng 10 phát trúng hồng tâm khiến triệu người ngưỡng mộ

Chân dung nữ cảnh sát Trung Quốc xinh đẹp bắn súng 10 phát trúng hồng tâm khiến triệu người ngưỡng mộ

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top